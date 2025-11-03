Videón Szoboszlai Dominik liverpooli edzése – másnapra biztos az izomláz

Nem mindennapi módón készülnek a Liverpool játékosai a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában. Arne Slot vezetőedző próbára tette tanítványai állóképességét: előkerült a medicinlabda, a gumiszalag és a bójás koordináció is. Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során bizonyára sok izomlázzal teli másnapot élt már át, az edzésvideón azonban simán vette az akadályokat a magyar középpályás.

Szoboszlai Dominik liverpooli statisztikái nem véletlenek

Fotó: Peter Bryne / Forrás: PA Wire

Szoboszlai Dominik liverpooli szereplése a kemény munka ára

A This Is Anfield edzésvideója alapján jól kivehető, hogy Szoboszlai az első gyakorlat során Mohamed Salah-val alkotott párost. A gyakorlatban a kapu felett kellett átdobniuk a medicinlabdát, a csapattársak pedig eközben a gumiszalagok erejét tesztelték egymáson. A Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája találkozót november 4-én rendezik meg az Anfielden, 21 órakor.

Videón, hogyan készül Szoboszlai Dominik Mbappé ellen:

Nemrég születésnapját ünnepelhette Szoboszlai

Portálunk legutóbb összeszedte a legérdekesebb tényeket a magyar válogatott csapatkapitány születésnapja alkalmából. Elképesztő módón már 17 évesen debütált a profi labdarúgásban, mára pedig már több mint 70 millió eurót ér.

Szoboszlai Dominik statisztikái nem hazudnak

Szoboszlai az idei szezon során csak néhányszor maradt a kispadon. Nem véletlen, hiszen rendre begyűjti a „meccs embere” elismeréseket, illetve többször is jó értékeléseket kap a mérkőzések után.

„Visszatértünk! Gyerünk, Vörösök!” – így üzent a Dominik a Frankfurt elleni meccs után

Szoboszlai Dominik parádés teljesítményt nyújtott a Liverpool 5–1-es győzelme során az Eintracht Frankfurt ellen a Bajnokok Ligájában. A magyar középpályás gólt szerzett, gólpasszt adott és vezérként irányította csapatát, amiért a klub hivatalos oldalán a mérkőzés emberének választották.