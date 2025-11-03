24 perce
Videón Szoboszlai Dominik liverpooli edzése – másnapra biztos az izomláz
A Liverpool FC edzésén nem véletlen dolgoznak ennyire keményen a játékosok, hiszen a Real Madrid érkezik hozzájuk. Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítménye kimagasló, most pedig videón is láthatjuk az okát.
Nem mindennapi módón készülnek a Liverpool játékosai a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában. Arne Slot vezetőedző próbára tette tanítványai állóképességét: előkerült a medicinlabda, a gumiszalag és a bójás koordináció is. Szoboszlai Dominik liverpooli karrierje során bizonyára sok izomlázzal teli másnapot élt már át, az edzésvideón azonban simán vette az akadályokat a magyar középpályás.
Szoboszlai Dominik liverpooli szereplése a kemény munka ára
A This Is Anfield edzésvideója alapján jól kivehető, hogy Szoboszlai az első gyakorlat során Mohamed Salah-val alkotott párost. A gyakorlatban a kapu felett kellett átdobniuk a medicinlabdát, a csapattársak pedig eközben a gumiszalagok erejét tesztelték egymáson. A Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája találkozót november 4-én rendezik meg az Anfielden, 21 órakor.
Videón, hogyan készül Szoboszlai Dominik Mbappé ellen:
Nemrég születésnapját ünnepelhette Szoboszlai
Portálunk legutóbb összeszedte a legérdekesebb tényeket a magyar válogatott csapatkapitány születésnapja alkalmából. Elképesztő módón már 17 évesen debütált a profi labdarúgásban, mára pedig már több mint 70 millió eurót ér.
Szoboszlai Dominik statisztikái nem hazudnak
Szoboszlai az idei szezon során csak néhányszor maradt a kispadon. Nem véletlen, hiszen rendre begyűjti a „meccs embere” elismeréseket, illetve többször is jó értékeléseket kap a mérkőzések után.
„Visszatértünk! Gyerünk, Vörösök!” – így üzent a Dominik a Frankfurt elleni meccs után
Szoboszlai Dominik parádés teljesítményt nyújtott a Liverpool 5–1-es győzelme során az Eintracht Frankfurt ellen a Bajnokok Ligájában. A magyar középpályás gólt szerzett, gólpasszt adott és vezérként irányította csapatát, amiért a klub hivatalos oldalán a mérkőzés emberének választották.