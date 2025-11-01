Pontokra éhesen várja a Mosonmagyaróvárt az Opus Tigáz Tatabánya – mutatjuk, ki az esélyesebb

Kemény presztízscsata vár Horváth Ferenc edzőre és csapatára. Az Opus Tigáz Tatabánya labdarúgói a Credobus Mosonmagyaróvárt fogadják november 2-án 13 órakor a Grosics Gyula Stadionban. A Tatabányának kulcsfontosságú lenne most a győzelem, így közelebb kerülnének a dobogóhoz.

Fontos lenne a győzelem az Opus Tigáz Tatabánya csapatának

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Nem hibázhat az Opus Tigáz Tatabánya

Ahhoz, hogy a Tatabánya futballcsapata közel maradjon a dobogós helyezéshez, nem engedheti ki a kezei közül a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést. Jelenleg 21 ponttal a tabella ötödik helyét foglalja el a „Bányász”, míg a Mosonmagyaróvár egy helyezéssel, 2 ponttal előttük jár az NB III Észak-Nyugati csoportjában.

Meg tudják állítani a Tatabánya védői Gera Zalánt?

Nem kisebb feladat vár a „Bányász” védőire, mint megállítani a góllövőlista éllovasát, a 22 éves Gera Zalánt. A Mosonmagyaróvár fiatal támadója a 2025/2026-os szezon során 13 meccsen már 14 találatot szerzett, így a rangadón külön figyelniük kell rá Buna Gáboréknak.

Ki nyeri a Tatabánya-Mosonmagyaróvár meccset?

A két csapat már régen találkozott egymással. Legutóbb csak a 2021/2022-es idényben mérték össze az erejüket, azóta pedig mindkét együttes játékoskerete sokat változott. A két gárda jelenlegi formáját nézve egyenlőek az erőviszonyok, viszont a legutóbbi fordulóban a Mosonmagyaróvár meglepetésre 2–0-ra kikapott az utolsó előtti Haladástól. Ettől függetlenül igazi háromesélyes mérkőzésre számíthatnak a szurkolók a Grosicsban, Horváth Ferenc játékosai pedig biztosan mindent megtesznek majd a győzelemért.

Szoros mérkőzés a Gyirmót ellen

Az Opus Tigáz Tatabánya a legutóbbi fordulóban a hibátlan mérleggel rendelkező Gyirmótot fogadta, és ezúttal sem borult a papírforma: a vendégek Rácz Barnabás 15. percben szerzett góljával mindhárom pontot elvitték a Grosics Gyula Stadionból.

A Tatabánya vezetőedzője így értékelte a Gyirmót elleni találkozót: