november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Pontokra éhesen várja a Mosonmagyaróvárt az Opus Tigáz Tatabánya – mutatjuk, ki az esélyesebb

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#Mosonmagyaróvár#Grosics Gyula Stadion#Horváth Ferenc#Credobus Mosonmagyaróvár#bányász#NB III

Igazi derbi hangulat várható a Grosics Gyula Stadionban. Az Opus Tigáz Tatabánya tüzes mérkőzés előtt áll a Credobus Mosonmagyaróvár ellen. A két csapat fej-fej mellett áll jelenleg a tabellán, így különösen fontos lenne a három pont Horváth Ferenc együttesének.

Szabó Bence

Kemény presztízscsata vár Horváth Ferenc edzőre és csapatára. Az Opus Tigáz Tatabánya labdarúgói a Credobus Mosonmagyaróvárt fogadják november 2-án 13 órakor a Grosics Gyula Stadionban. A Tatabányának kulcsfontosságú lenne most a győzelem, így közelebb kerülnének a dobogóhoz.

Újabb rangadó előtt az Opus Tigáz Tatabánya az NB III-ban
Fontos lenne a győzelem az Opus Tigáz Tatabánya csapatának
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Nem hibázhat az Opus Tigáz Tatabánya

Ahhoz, hogy a Tatabánya futballcsapata közel maradjon a dobogós helyezéshez, nem engedheti ki a kezei közül a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzést. Jelenleg 21 ponttal a tabella ötödik helyét foglalja el a „Bányász”, míg a Mosonmagyaróvár egy helyezéssel, 2 ponttal előttük jár az NB III Észak-Nyugati csoportjában.

Meg tudják állítani a Tatabánya védői Gera Zalánt?

Nem kisebb feladat vár a „Bányász” védőire, mint megállítani a góllövőlista éllovasát, a 22 éves Gera Zalánt. A Mosonmagyaróvár fiatal támadója a 2025/2026-os szezon során 13 meccsen már 14 találatot szerzett, így a rangadón külön figyelniük kell rá Buna Gáboréknak.

Ki nyeri a Tatabánya-Mosonmagyaróvár meccset?

A két csapat már régen találkozott egymással. Legutóbb csak a 2021/2022-es idényben mérték össze az erejüket, azóta pedig mindkét együttes játékoskerete sokat változott. A két gárda jelenlegi formáját nézve egyenlőek az erőviszonyok, viszont a legutóbbi fordulóban a Mosonmagyaróvár meglepetésre 2–0-ra kikapott az utolsó előtti Haladástól. Ettől függetlenül igazi háromesélyes mérkőzésre számíthatnak a szurkolók a Grosicsban, Horváth Ferenc játékosai pedig biztosan mindent megtesznek majd a győzelemért.

Szoros mérkőzés a Gyirmót ellen

Az Opus Tigáz Tatabánya a legutóbbi fordulóban a hibátlan mérleggel rendelkező Gyirmótot fogadta, és ezúttal sem borult a papírforma: a vendégek Rácz Barnabás 15. percben szerzett góljával mindhárom pontot elvitték a Grosics Gyula Stadionból.

A Tatabánya vezetőedzője így értékelte a Gyirmót elleni találkozót:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu