november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

42 perce

Környei aranykesztyű Krétán – Terdik Tamara, a női socca-válogatott kapusa mesélt a döntő pillanatairól

Címkék#Környe SE#kapus#socca#Terdik Tamara#Women ' s Socca Aegean Cup

Októberben a görögországi Krétára utazott a magyar kispályás labdarúgó-válogatott, akik remek szereplést tudhatnak maguk mögött. A női socca-válogatott kapuját hősien védte a környei Terdik Tamara, aki mesélt a tornán átélt pillanatokról is.

Szabó Bence

A magyar női socca-válogatott elképesztő sikert ért el Krétán. Fekete Róbert tanítványai egészen a döntőig meneteltek, ahol a kapus Terdik Tamara is kiváló formát mutatott.

A női socca-válogatott kapusa a legjobbnak bizonyult
A női socca-válogatott kapusa, Terdik Tamara
Forrás: Socca Hungary / facebook

A női socca-válogatott az ezüstérem mellé még egy elismerést begyűjtött

A kispályás női labdarúgó-válogatott Görögországban szerepelt a Women's Socca Aegean Cup tornán, ahol a lengyel, a libanoni és a házigazda görög lányokkal mérhették össze erejüket. A keretben a Környe SE játékosa, Terdik Tamara is szerepet kapott. A csapat egészen a döntőig jutott, ahol büntetőkkel maradtak csak alul a Lengyelek ellen 1–1-es eredmény után.

– Máshogy is alakulhatott volna a lengyelek elleni mérkőzés. Egy kérdéses szöglet után kaptuk a gólt, de a csapat erejét is mutatja, hogy ezután emberhátrányban egyenlítettünk ki – mondta a socca-válogatott kapusa.

A büntetők a socca szabályai szerint rávezetéssel történnek, amely a kapusok szemszögéből különösen feszült helyzet.

Idegőrlő volt a rávezetés, hiszen minden edzést ezzel a gyakorlattal zártunk, így külön bizonyítani akartam a döntőben.Viszont lengyelek nagyon rutinosak voltak, így ők örülhettek a végén

Nem lehettek szomorúak a magyar lányok, akik egy külön sikernek is örülhettek, hiszen Terdik Tamarát a kupa legjobb kapusának választották.

Először bemondták a nevemet, de azt hittem képzelődök. Másodjára már a csapattársaim szóltak, hogy menjek ki, mert én lettem a legjobb kapus. Egészen szürreális élmény volt

– mesélte Tamara.

Mi az a socca?

A socca a nagypályás futball és a kispályás futsal keveréke, 5 mezőnyjátékossal és 1 kapussal csapatonként. A játékidő kétszer 20 perc, a pálya 25 méter széles és 45 méter hosszú, ráadásul a kapu mérete is eltérő a szabványoktól, hiszen 4 méter széles és 2 méter magas. A büntetőrúgás is másképp alakul a megszokottól: a játékosok egy 10 másodperces időkereten belül, egy az egyben vezetik rá a labdát a kapusokra.

Videón a krétai büntetőpárbaj az aranyéremért:

A Környe SE elnöke külön posztban is gratulált a válogatottnak és Terdik Tamarának.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu