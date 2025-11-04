Környei aranykesztyű Krétán – Terdik Tamara, a női socca-válogatott kapusa mesélt a döntő pillanatairól

A magyar női socca-válogatott elképesztő sikert ért el Krétán. Fekete Róbert tanítványai egészen a döntőig meneteltek, ahol a kapus Terdik Tamara is kiváló formát mutatott.

A női socca-válogatott kapusa, Terdik Tamara

Forrás: Socca Hungary / facebook

A női socca-válogatott az ezüstérem mellé még egy elismerést begyűjtött

A kispályás női labdarúgó-válogatott Görögországban szerepelt a Women's Socca Aegean Cup tornán, ahol a lengyel, a libanoni és a házigazda görög lányokkal mérhették össze erejüket. A keretben a Környe SE játékosa, Terdik Tamara is szerepet kapott. A csapat egészen a döntőig jutott, ahol büntetőkkel maradtak csak alul a Lengyelek ellen 1–1-es eredmény után.

– Máshogy is alakulhatott volna a lengyelek elleni mérkőzés. Egy kérdéses szöglet után kaptuk a gólt, de a csapat erejét is mutatja, hogy ezután emberhátrányban egyenlítettünk ki – mondta a socca-válogatott kapusa.

A büntetők a socca szabályai szerint rávezetéssel történnek, amely a kapusok szemszögéből különösen feszült helyzet.

Idegőrlő volt a rávezetés, hiszen minden edzést ezzel a gyakorlattal zártunk, így külön bizonyítani akartam a döntőben.Viszont lengyelek nagyon rutinosak voltak, így ők örülhettek a végén

Nem lehettek szomorúak a magyar lányok, akik egy külön sikernek is örülhettek, hiszen Terdik Tamarát a kupa legjobb kapusának választották.

Először bemondták a nevemet, de azt hittem képzelődök. Másodjára már a csapattársaim szóltak, hogy menjek ki, mert én lettem a legjobb kapus. Egészen szürreális élmény volt

– mesélte Tamara.

Mi az a socca?

A socca a nagypályás futball és a kispályás futsal keveréke, 5 mezőnyjátékossal és 1 kapussal csapatonként. A játékidő kétszer 20 perc, a pálya 25 méter széles és 45 méter hosszú, ráadásul a kapu mérete is eltérő a szabványoktól, hiszen 4 méter széles és 2 méter magas. A büntetőrúgás is másképp alakul a megszokottól: a játékosok egy 10 másodperces időkereten belül, egy az egyben vezetik rá a labdát a kapusokra.

Videón a krétai büntetőpárbaj az aranyéremért:

A Környe SE elnöke külön posztban is gratulált a válogatottnak és Terdik Tamarának.