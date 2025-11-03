A piros mindent gyógyít: parádés fetrengős videón az U19-ben játszó magyar Neymar

Ezúttal a futballpályán nem csak a góloké volt a főszerep. Az utánpótlás játékos színészi tehetségével hívta fel magára a figyelmet és vált a klubja "TikTok-sztárjává". Neymar színészkedése elbújhat a vértessomlói játékos alakítása mögött.

A vármegyei labdarúgókat gyakran inspirálhatja Neymar színészkedése (A kép illusztráció)

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Neymar színészkedése is kevés ehhez a megyei drámához

A vármegyei utánpótlás labdarúgásban újabb bajnoki mérkőzéseket rendeztek hétvégén, és az U19-es korsztály 10. fordulója sem maradt események nélkül. A szombati Vértessomló-Bábolna mérkőzés például igen paprikás hangulatú volt. Már a találkozó az első percében előkerült Faragó György játékvezető zsebéből a sárga lap. Az első figyelmeztetést még további négy sárga követte, a mérkőzés végül öt sárgával és három piros lappal ért véget. A piros lapok elosztása a következőképpen alakult:

Horváth Áron (Bábolnai SE) 67. perc

Bokor Ákos (Vértessomlói KSK) 72. perc

Nyári Márk (Bábolnai SE) 82. perc

Horváth Áron bábolnai játékos szabálytalanságát követően kezdődtek az izgalmak a pályán. Aházigazda Vértessomlói KSK a TikTok-oldalán tette közzé a videót, amin saját játékosa, Kis-Paszkosz Levente sajátos mozdulatsorozatát mutata be a kilátogató nézőközönségnek. A vértessomlói csapat ezzel a kérdéssel fordult játékosához:

Lejt a pálya?

Amint megkapta a bábolnai a pirosat, egyből meggyógyult a somlói játékos.