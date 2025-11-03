november 3., hétfő

Labdarúgás

51 perce

A piros mindent gyógyít: parádés fetrengős videón az U19-ben játszó magyar Neymar

Címkék#U19#Vértessomlói Községi Sportkör#lap#Neymar#futballpálya#labdarúgás

Neymar nevét nem kell bemutatni a futball szerelmeseinek, ahogy sajátos egyéni alakításait sem. Neymar színészkedése a vármegye sportolóit is "inspirálta" már.

Bátorfi Tamás

Ezúttal a futballpályán nem csak a góloké volt a főszerep. Az utánpótlás játékos színészi tehetségével hívta fel magára a figyelmet és vált a klubja "TikTok-sztárjává". Neymar színészkedése elbújhat a vértessomlói játékos alakítása mögött.

A megyei labdarúgókat is gyakran inspirálja Neymar színészkedése
A vármegyei labdarúgókat gyakran inspirálhatja Neymar színészkedése (A kép illusztráció)
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Neymar színészkedése is kevés ehhez a megyei drámához

A vármegyei utánpótlás labdarúgásban újabb bajnoki mérkőzéseket rendeztek hétvégén, és az U19-es korsztály 10. fordulója sem maradt események nélkül. A szombati Vértessomló-Bábolna mérkőzés például igen paprikás hangulatú volt. Már a találkozó az első percében előkerült Faragó György játékvezető zsebéből a sárga lap. Az első figyelmeztetést még további négy sárga követte, a mérkőzés végül öt sárgával és három piros lappal ért véget. A piros lapok elosztása a következőképpen alakult:

  • Horváth Áron (Bábolnai SE) 67. perc
  • Bokor Ákos (Vértessomlói KSK) 72. perc
  • Nyári Márk (Bábolnai SE) 82. perc

Horváth Áron bábolnai játékos szabálytalanságát követően kezdődtek az izgalmak a pályán. Aházigazda Vértessomlói KSK a TikTok-oldalán tette közzé a videót, amin saját játékosa, Kis-Paszkosz Levente sajátos  mozdulatsorozatát mutata be a kilátogató nézőközönségnek. A vértessomlói csapat ezzel a kérdéssel fordult játékosához: 

Lejt a pálya?

Amint megkapta a bábolnai a pirosat, egyből meggyógyult a somlói játékos.

 

 

@vertessomloiksk Lejt a pálya? Az piros az piros az piros... U1️⃣9️⃣ Somló 🆚️Bábolna 2:0 Hajrá Somló...csak a Somló!🩵🤍 #csakasomlo #egyuttegyert ♬ eredeti hang - Vértessomlói Községi Sportkör

 

