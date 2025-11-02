1 órája
Csak a Bányász nyert hétvégén
Mindhárom labdarúgócsapatunk pályára lépett vasárnap a harmadosztályban. Az NB III mérlege felemás: egy győzelem és két vereség.
A labdarúgó NB III hétvégi, 14. fordulójában mindhárom csapatunk pályára lépett. A Komárom VSE idegenben, míg a Dorogi FC és a Tatabánya hazai pályán játszotta le soros bajnokiját.
Az NB III hétvégi fordulója felemás mérleggel zárult
Időrendben először a Komárom VSE játszott az ETO Akadémia otthonában. Huszár góljával a 4. percben hamar vezetést szereztek a hazaiak, de a KVSE Kószás (10.) és Rátonyi (17.) révén fordított. A 47. minutumban azonban a komáromi Vukasovicot kiállították és az ETO ezt kihasználta: Csala a 72. percben előbb egyenlített, majd 10 perccel később Mascoe a győztes gólt is megszerezte a kisalföldieknek (3-2). A KVSE 21 ponttal a 7. a tabellán.
A Dorogi FC a Sopront fogadta, a 11. percben pedig Szamosi öngóljával hátrányba került. Vankó 8 perc múlva kettőre növelte a soproni előnyt, Varga pedig az 50. és a 67. percben is betalált, így 4-0-ra nyertek a soproniak. A Dorogi FC 9-1-4-es mérleggel a 3.
Az Opus Tigáz Tatabánya a Mosonmagyaróvárt látta vendégül és Major duplájával (34., 58.), valamint Preklet góljával (63.) 3-0-ra nyert és 8-0-6-os mérleggel már 4.
GALÉRIA: Súlyos hazai vereséget szenvedett a Dorog az NB III-ban (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám