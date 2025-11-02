november 2., vasárnap

Labdarúgó NB III.

1 órája

Csak a Bányász nyert hétvégén

Mindhárom labdarúgócsapatunk pályára lépett vasárnap a harmadosztályban. Az NB III mérlege felemás: egy győzelem és két vereség.

Várvizi Tamás

A labdarúgó NB III hétvégi, 14. fordulójában mindhárom csapatunk pályára lépett. A Komárom VSE idegenben, míg a Dorogi FC és a Tatabánya hazai pályán játszotta le soros bajnokiját.

az NB III hétvégi fordulójában otthon kapott ki a Dorog
Az NB III hétvégi fordulójában a Dorogi FC (piros-feketében) beleszaladt a késbe
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Az NB III hétvégi fordulója felemás mérleggel zárult

Időrendben először a Komárom VSE játszott az ETO Akadémia otthonában. Huszár góljával a 4. percben hamar vezetést szereztek a hazaiak, de a KVSE Kószás (10.) és Rátonyi (17.) révén fordított. A 47. minutumban azonban a komáromi Vukasovicot kiállították és az ETO ezt kihasználta: Csala a 72. percben előbb egyenlített, majd 10 perccel később Mascoe a győztes gólt is megszerezte a kisalföldieknek (3-2). A KVSE 21 ponttal a 7. a tabellán

A Dorogi FC a Sopront fogadta, a 11. percben pedig Szamosi öngóljával hátrányba került. Vankó 8 perc múlva kettőre növelte a soproni előnyt, Varga pedig az 50. és a 67. percben is betalált, így 4-0-ra nyertek a soproniak. A Dorogi FC 9-1-4-es mérleggel a 3. 

Az Opus Tigáz Tatabánya a Mosonmagyaróvárt látta vendégül és Major duplájával (34., 58.), valamint Preklet góljával (63.) 3-0-ra nyert és 8-0-6-os mérleggel már 4.

GALÉRIA: Súlyos hazai vereséget szenvedett a Dorog az NB III-ban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

