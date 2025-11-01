Kikapott Debrecenben az MVM-OSE Lions

Az első negyedben kimondottan jól játszott a trénerét, Forray Gábort eltiltás miatt nélkülözni kényszerülő MVM-OSE Lions, Takács triplájával már 7 ponttal is vezetett (8-15), és ugyan a hazaiak ezután faragtak a hátrányukból, a vége mégis az OSE-nak sikerült jobban (20-28). A második tíz percben Sejfic pontjaival már 11 is volt közte (20-31), ám a DEAC ezután egy 8-0-t repesztett, mi több, a maga javára is fordította az eredményt, a nagyszünetben négy ponttal vezettek a debreceniek (41-37).

Az MVM-OSE Lions (fehérben) vereséggel térhet haza Debrecenből

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az MVM-OSE Lions felzárkózási kísérleteit visszaverte az ellenfél

A harmadik szakaszban is eleinte kitartott a hazai fór, ám az OSE zárkózott és Gage kosarával ismét vezetett (50-52), ám a DEAC nem hagyta magát és visszavette az előnyt. Az utolsó felvonás előtt 59-55-re vezettek az alföldiek.

A negyedik játékrészben egyre jobban elhúzott az oroszlányiaktól a DEAC, amikor zárkóztak volna a vendégek, mindig érkezett egy-egy debreceni kosár is. Ahogy közeledtünk a végső dudaszó felé, lehetett sejteni, hogy a hajdúságiak otthon tartják a bajnoki pontokat. Így is történt, a különbség egyre nőtt, végül mínusz 14-nél állt meg vendégszempontból (83-69). Az OSE legeredményesebb játékosa a 23 egységig jutó Davis Gage volt. Az oroszlányiak 2-4-es mérleggel a 9. helyen állnak a tabellán.