Szép összeg egy nemes célért–a MOL Tatabánya mezeire licitálhattak a mellrák elleni harcban

A tatabányai kézilabda klub idén újra összefogott egy nemes cél érdekében. A MOL Tatabánya mezeire a klub honlapján licitálhattak a szurkolók és a jótékonykodni szándékozók. A "licitháború" október 31-én 12 órakor zárult.

A MOL Tatabánya mezei közül Pedro Rodríguez trikója érte a legtöbbet a licitálók számára

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

MOL Tatabánya mezeinek értéke

Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja világszerte. A Kék Tigrisek már lassan 10 éve kiállnak a kezdeményezés mellett. A Think Pink in October kampány keretein belül újra felhívták a figyelmet a szűrések fontosságára. A kampány célja nem csak a figyelemfelkeltés volt, hanem a betegségben szenvedők támogatása is. A rózsaszín mezekre befolyt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek ajánlotta fel a klub.

A licitálás október 6-án kezdődött és október 31-én zárult le. Az árverés után a mezek összértéke közel egymillió forint volt, pontosan 934.300 forint. A mezek közül Pedro Rodríguez magyar válogatott jobbszélső trikója végzett a legértékesebbként. A szélső mezére érkezett végső licit 80.000 forint volt.