1 órája
Szép összeg egy nemes célért–a MOL Tatabánya mezeire licitálhattak a mellrák elleni harcban
A tatabányai kézilabdázók remek formájuk ellenére a jótékonykodásra is fordítanak energiát. Licitre bocsátották a MOL Tatabánya mezeit, amik speciálisan erre az alkalomra készültek.
A tatabányai kézilabda klub idén újra összefogott egy nemes cél érdekében. A MOL Tatabánya mezeire a klub honlapján licitálhattak a szurkolók és a jótékonykodni szándékozók. A "licitháború" október 31-én 12 órakor zárult.
MOL Tatabánya mezeinek értéke
Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja világszerte. A Kék Tigrisek már lassan 10 éve kiállnak a kezdeményezés mellett. A Think Pink in October kampány keretein belül újra felhívták a figyelmet a szűrések fontosságára. A kampány célja nem csak a figyelemfelkeltés volt, hanem a betegségben szenvedők támogatása is. A rózsaszín mezekre befolyt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek ajánlotta fel a klub.
A licitálás október 6-án kezdődött és október 31-én zárult le. Az árverés után a mezek összértéke közel egymillió forint volt, pontosan 934.300 forint. A mezek közül Pedro Rodríguez magyar válogatott jobbszélső trikója végzett a legértékesebbként. A szélső mezére érkezett végső licit 80.000 forint volt.