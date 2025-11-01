november 1., szombat

Jótékonykodás

1 órája

Szép összeg egy nemes célért–a MOL Tatabánya mezeire licitálhattak a mellrák elleni harcban

Címkék#MOL Tatabánya#Kék Tigrisek#Szent Borbála Kórház#Pedro Rodríguez#licit#kézilabda

A tatabányai kézilabdázók remek formájuk ellenére a jótékonykodásra is fordítanak energiát. Licitre bocsátották a MOL Tatabánya mezeit, amik speciálisan erre az alkalomra készültek.

Bátorfi Tamás

A tatabányai kézilabda klub idén újra összefogott egy nemes cél érdekében. A MOL Tatabánya mezeire a klub honlapján licitálhattak a szurkolók és a jótékonykodni szándékozók. A "licitháború" október 31-én 12 órakor zárult.

A MOL Tatabánya mezeire licitálhattak, egy nemes cél érdekében
A MOL Tatabánya mezei közül Pedro Rodríguez trikója érte a legtöbbet a licitálók számára
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

MOL Tatabánya mezeinek értéke

Minden év októbere a mellrák elleni küzdelem hónapja világszerte. A Kék Tigrisek már lassan 10 éve kiállnak a kezdeményezés mellett. A Think Pink in October kampány keretein belül újra felhívták a figyelmet a szűrések fontosságára. A kampány célja nem csak a figyelemfelkeltés volt, hanem a betegségben szenvedők támogatása is. A rózsaszín mezekre befolyt összeget a tatabányai Szent Borbála Kórház mellrákban érintett betegeinek ajánlotta fel a klub.

A licitálás október 6-án kezdődött és október 31-én zárult le. Az árverés után a mezek összértéke közel egymillió forint volt, pontosan 934.300 forint. A mezek közül Pedro Rodríguez magyar válogatott jobbszélső trikója végzett a legértékesebbként. A szélső mezére érkezett végső licit 80.000 forint volt.

Pedro Rodríguez meze, ami a legértékesebb lett
Forrás: tatabanyahandball.com

 

 

