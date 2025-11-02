november 2., vasárnap

Kézilabda

1 órája

MOL Esztergom női kézilabdacsapata történelmet ír – ellenfél a magyar–szerb edző vezette Zvezda

Címkék#MOL Esztergom Kézilabda#Crvena Zvezda#kézilabda csapat#történelem#Elek Gábor

Magyar-szerb vezetőedzővel érkezik a Crvena Zvezda együttese Esztergomba. A MOL Esztergom női kézilabdacsapata történelme első nemzetközi mérkőzésén lép pályára.

Bátorfi Tamás

Történelmi csatára készül a MOL Esztergom női kézilabdacsapata. A szerb ellenfél edző és játékos fronton is változtatott, az esztergomi Faragó Lea pedig szerződést hosszabbított az Esztergom együttesével.

A MOL Esztergom női kézilabda csapata kemény rangadó előtt.
A MOL Esztergom női kézilabda csapata Európa-liga mérkőzésre készülhet
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

MOL Esztergom női kézilabda: először európai porondon

A MOL Esztergom női kézilabdacsapata az NB I 2024/2025-ös kiírásában az előkelő 3. helyet szerezte meg. A magyar kézilabda élvonalában újoncként elért eredmény kiemelkedő, az esztergomi csapatot csak a Győr és a Ferencváros előzte meg a bajnokságban. Az elért eredmény biztosította az EHF Európa-liga selejtező-szakaszában való indulás jogát. Elek Gábor együttese a szerb Crvena Zvezda gárdáját látja vendégül. Az első találkozóra november 8-án kerül sor az esztergomi Suzuki Arénában.

Szerb-magyar vezetőedző az Crvena Zvezda kispadján

A szerb bajnok is nagy reményekkel vág neki az esztergomi mérkőzésnek. Az együttes új vezetőedzőjének a szerb-magyar állampolgár Rác Sándort nevezték ki. A szerb zurnal.rs közölte a hírt, amit a klub Instagram-történetben osztott meg. A vajdasági vezetőedző karrierje során Magyarországon is megfordult a Békéscsaba trénereként. Az edzői változás mellett a játékosállomány is változott a Zvezda csapatánál. Kapus poszton Katrine Lunde érkezett a szerb bajnokhoz, illetve a balátlövő Jovana Szkrobics (Kovacsevics) , aki több magyar csapatban is megfordult.

 

