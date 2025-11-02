november 2., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Harminc perc után nyílt szét az olló, simán nyert az Esztergom

A női kézilabda NB I. 7. fordulójában az Elek-csapat kötelező győzelem előtt állt otthon a Kisvárda ellen és nem is kellett csalatkozniuk a lelkes hazai szurkolóknak. A MOL Esztergom simán nyert a Kisvárda ellen.

Várvizi Tamás

Az első félidőben Elek Gábor tanítványai 5-1-re elléptek, de a vendégek (ekkor még) nem csuklottak össze és felzárkóztak. A MOL Esztergom ekkor egy újabb rohamra indult (10-5), ám a Kisvárda még ekkor sem adta fel, félidőben mindössze két gól volt az esztergomi előny (12-10).

simán nyert a mol esztergom kc
A MOL Esztergom (piros mezben) nem kegyelmezett a második félidőben
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Esztergom a második félidőben döntötte el a meccset

A második játékrészben aztán egyre jobban szétnyílt az olló a csapatok között: a hazaiak 13-11 után egy 5-0-s sorozatot produkáltak, ezzel voltaképp eldöntve a meccset. A folytatás már-már edzőmeccs jelleget öltött, Ballai Borbála góljával a 44. percben tízre hízott a különbség (25-15). Az esztergomiak végül 32-22-re nyertek, így szép sikerrel hangoltak a Crvena Zvezda elleni szombati Európa-liga mérkőzésre, legeredményesebb játékosuk a hat gólig jutó Faragó Lea volt. A gárda 6-0-2-es mérleggel 4. a tabellán.

 

