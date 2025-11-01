Újabb rangadó előtt Elek Gáborék – a MOL Esztergom kézilabdacsapatára kemény meccs vár a Kisvárda ellen

A Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni győzelem után ismét hazai pályán bizonyíthatnak Elek Gáborék. A MOL Esztergom kézilabdacsapata jó formában van, és a Suzuki Arénában a hazai pálya előnyét is élvezheti a Kisvárda Master Good ellen.

A MOL Esztergom kézilabda-együttese fontos rangadó előtt

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

MOL Esztergom kézilabda: Nem hibázhatnak hazai pályán

A két együttes jól ismeri már egymást az előző szezonból. A 2024/2025-ös idényben mindkétszer az esztergomiak bizonyultak jobbnak. Elek Gábor vezetőedző lányai először 8 góllal nyertek az esztergomi sportcsarnokban, majd a Kisvárda otthonában 10 találattal múlták felül a szabolcsi gárdát.

2024.09.07. MOL Esztergom – Kisvárda Master Good SE 27–19

2025.02.01. Kisvárda Master Good SE – MOL Esztergom 21–31

A Kisvárda csapata nem igazán kezdte jól a 2025/2026-os kiírást. Zsinórban három vereséget is szenvedtek, igaz ezek közül kettő a bajnokság élcsapatai – Fradi, Győr – ellen történt.

Szöllősi-Zácsik Szandra irányításával az esztergomi lányok hét meccsükből ötöt nyertek, legutóbb pedig a rivális Mosonmagyaróvár győzték le, így joggal tekinthetőek a párharc esélyesének.

Az esztergomi kézilabdacsapat következő bajnoki meccsei: 2025.11.02. K&H Női Liga 7 forduló: MOL Esztergom–Kisvárda Master Good SE

2025.11.12. K&H Női Liga 8. forduló: Vác–MOL Esztergom

2026.01.06. K&H Női Liga 10. forduló: Győri Audi ETO KC–MOL Esztergom

A MOL Esztergom–Kisvárda kézilabdameccs vasárnap 16 órakor kezdődik az esztergomi Suzuki Arénában.

A Női Kézilabda NB I. tabellája:

Csapat M GY D V LG KG GK P 1. Győri Audi ETO KC 7 7 0 0 256 162 94 14 2. DVSC SCHAEFFLER 7 7 0 0 235 158 77 14 3. FTC-Rail Cargo Hungaria 8 7 0 1 263 191 72 14 4. MOL Esztergom 7 5 0 2 229 201 28 10 5. Alba Fehérvár KC 7 5 0 2 184 176 8 10 6. Vác 6 3 0 3 165 166 -1 6 7. Vasas SC 6 2 1 3 166 182 -16 5 8. Szombathelyi KKA 7 2 1 4 187 229 -42 5 9. Motherson Mosonmagyaróvári KC 6 2 0 4 161 157 4 4 10. Kisvárda Master Good SE 6 2 0 4 158 171 -13 4 11. NEKA 6 2 0 4 146 183 -37 4 12. DKKA 6 0 1 5 164 192 -28 1 13. Moyra-Budaörs Handball 6 0 1 5 133 189 -56 1 14. Kozármisleny KA 7 0 0 7 166 256 -90 0

Faragó Lea hosszútávra tervez

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy hivatalosan is bejelentették: Faragó Lea szerződését meghosszabbították. A húszéves tehetség örömmel beszélt arról, mennyire jól érzi magát Esztergomban, míg Elek Gábor tréner szerint Lea a jövő csapatának egyik alappillére lesz.