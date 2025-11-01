november 1., szombat

Kézilabda

1 órája

Újabb rangadó előtt Elek Gáborék – a MOL Esztergom kézilabdacsapatára kemény meccs vár a Kisvárda ellen

Címkék#Kisvárda Master Good SE#Suzuki Aréna#Faragó Lea#MOL Esztergom Kézilabda#Női NB I Liga#kézilabda

Újabb mérkőzés vár Elek Gábor vezetőedző együttesére a K&H Női Ligában. A MOL Esztergom kézilabdacsapata a Kisvárda Master Good SE csapatát fogadja. A találkozó előtt megvizsgáltuk, melyik gárda számít esélyesebbnek a rangadón.

Szabó Bence

A Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni győzelem után ismét hazai pályán bizonyíthatnak Elek Gáborék. A MOL Esztergom kézilabdacsapata jó formában van, és a Suzuki Arénában a hazai pálya előnyét is élvezheti a Kisvárda Master Good ellen.

A MOL Esztergom kézilabdacsapata a Kisvárdát látják vendégül.
A MOL Esztergom kézilabda-együttese fontos rangadó előtt
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

MOL Esztergom kézilabda: Nem hibázhatnak hazai pályán

A két együttes jól ismeri már egymást az előző szezonból. A 2024/2025-ös idényben mindkétszer az esztergomiak bizonyultak jobbnak. Elek Gábor vezetőedző lányai először 8 góllal nyertek az esztergomi sportcsarnokban, majd a Kisvárda otthonában 10 találattal múlták felül a szabolcsi gárdát.

  • 2024.09.07. MOL Esztergom – Kisvárda Master Good SE 27–19
  • 2025.02.01. Kisvárda Master Good SE – MOL Esztergom 21–31

A Kisvárda csapata nem igazán kezdte jól a 2025/2026-os kiírást. Zsinórban három vereséget is szenvedtek, igaz ezek közül kettő a bajnokság élcsapatai – Fradi, Győr – ellen történt.

Szöllősi-Zácsik Szandra irányításával az esztergomi lányok hét meccsükből ötöt nyertek, legutóbb pedig a rivális Mosonmagyaróvár győzték le, így joggal tekinthetőek a párharc esélyesének.

Az esztergomi kézilabdacsapat következő bajnoki meccsei:

2025.11.02. K&H Női Liga 7 forduló: MOL Esztergom–Kisvárda Master Good SE
2025.11.12. K&H Női Liga 8. forduló: Vác–MOL Esztergom
2026.01.06. K&H Női Liga 10. forduló: Győri Audi ETO KC–MOL Esztergom

A MOL Esztergom–Kisvárda kézilabdameccs vasárnap 16 órakor kezdődik az esztergomi Suzuki Arénában.

A Női Kézilabda NB I. tabellája:

 CsapatMGYDVLGKGGKP 
1.Győri Audi ETO KC77002561629414 
2.DVSC SCHAEFFLER77002351587714 
3.FTC-Rail Cargo Hungaria87012631917214 
4.MOL Esztergom75022292012810 
5.Alba Fehérvár KC7502184176810 
6.Vác6303165166-16 
7.Vasas SC6213166182-165 
8.Szombathelyi KKA7214187229-425 
9.Motherson Mosonmagyaróvári KC620416115744 
10.Kisvárda Master Good SE6204158171-134 
11.NEKA6204146183-374 
12.DKKA6015164192-281 
13.Moyra-Budaörs Handball6015133189-561 
14.Kozármisleny KA7007166256-900 

Faragó Lea hosszútávra tervez

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy hivatalosan is bejelentették: Faragó Lea szerződését meghosszabbították. A húszéves tehetség örömmel beszélt arról, mennyire jól érzi magát Esztergomban, míg Elek Gábor tréner szerint Lea a jövő csapatának egyik alappillére lesz.

 

