1 órája
Újabb rangadó előtt Elek Gáborék – a MOL Esztergom kézilabdacsapatára kemény meccs vár a Kisvárda ellen
Újabb mérkőzés vár Elek Gábor vezetőedző együttesére a K&H Női Ligában. A MOL Esztergom kézilabdacsapata a Kisvárda Master Good SE csapatát fogadja. A találkozó előtt megvizsgáltuk, melyik gárda számít esélyesebbnek a rangadón.
A Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni győzelem után ismét hazai pályán bizonyíthatnak Elek Gáborék. A MOL Esztergom kézilabdacsapata jó formában van, és a Suzuki Arénában a hazai pálya előnyét is élvezheti a Kisvárda Master Good ellen.
MOL Esztergom kézilabda: Nem hibázhatnak hazai pályán
A két együttes jól ismeri már egymást az előző szezonból. A 2024/2025-ös idényben mindkétszer az esztergomiak bizonyultak jobbnak. Elek Gábor vezetőedző lányai először 8 góllal nyertek az esztergomi sportcsarnokban, majd a Kisvárda otthonában 10 találattal múlták felül a szabolcsi gárdát.
- 2024.09.07. MOL Esztergom – Kisvárda Master Good SE 27–19
- 2025.02.01. Kisvárda Master Good SE – MOL Esztergom 21–31
A Kisvárda csapata nem igazán kezdte jól a 2025/2026-os kiírást. Zsinórban három vereséget is szenvedtek, igaz ezek közül kettő a bajnokság élcsapatai – Fradi, Győr – ellen történt.
Szöllősi-Zácsik Szandra irányításával az esztergomi lányok hét meccsükből ötöt nyertek, legutóbb pedig a rivális Mosonmagyaróvár győzték le, így joggal tekinthetőek a párharc esélyesének.
Az esztergomi kézilabdacsapat következő bajnoki meccsei:
2025.11.02. K&H Női Liga 7 forduló: MOL Esztergom–Kisvárda Master Good SE
2025.11.12. K&H Női Liga 8. forduló: Vác–MOL Esztergom
2026.01.06. K&H Női Liga 10. forduló: Győri Audi ETO KC–MOL Esztergom
A MOL Esztergom–Kisvárda kézilabdameccs vasárnap 16 órakor kezdődik az esztergomi Suzuki Arénában.
A Női Kézilabda NB I. tabellája:
|Csapat
|M
|GY
|D
|V
|LG
|KG
|GK
|P
|1.
|Győri Audi ETO KC
|7
|7
|0
|0
|256
|162
|94
|14
|2.
|DVSC SCHAEFFLER
|7
|7
|0
|0
|235
|158
|77
|14
|3.
|FTC-Rail Cargo Hungaria
|8
|7
|0
|1
|263
|191
|72
|14
|4.
|MOL Esztergom
|7
|5
|0
|2
|229
|201
|28
|10
|5.
|Alba Fehérvár KC
|7
|5
|0
|2
|184
|176
|8
|10
|6.
|Vác
|6
|3
|0
|3
|165
|166
|-1
|6
|7.
|Vasas SC
|6
|2
|1
|3
|166
|182
|-16
|5
|8.
|Szombathelyi KKA
|7
|2
|1
|4
|187
|229
|-42
|5
|9.
|Motherson Mosonmagyaróvári KC
|6
|2
|0
|4
|161
|157
|4
|4
|10.
|Kisvárda Master Good SE
|6
|2
|0
|4
|158
|171
|-13
|4
|11.
|NEKA
|6
|2
|0
|4
|146
|183
|-37
|4
|12.
|DKKA
|6
|0
|1
|5
|164
|192
|-28
|1
|13.
|Moyra-Budaörs Handball
|6
|0
|1
|5
|133
|189
|-56
|1
|14.
|Kozármisleny KA
|7
|0
|0
|7
|166
|256
|-90
|0
Faragó Lea hosszútávra tervez
A klubhoz kapcsolódó hír, hogy hivatalosan is bejelentették: Faragó Lea szerződését meghosszabbították. A húszéves tehetség örömmel beszélt arról, mennyire jól érzi magát Esztergomban, míg Elek Gábor tréner szerint Lea a jövő csapatának egyik alappillére lesz.