Kézilabda

1 órája

MOL Esztergom KC kötelező feladat előtt áll

Címkék#Kisvárda Master Good SE#MOL Esztergom KC#kézilabda#Elek Gábor

Papíron kötelező feladat előtt állnak a bajnokságban Elek Gábor tanítványai. A MOL Esztergom KC csapata a Kisvárdát fogadja a bajnokságban.

Várvizi Tamás

A Mosonmagyaróvár elleni siker után ismét hazai környezetben játszik bajnokit a MOL Esztergom KC, és kijelenthető: az esélyesség terhe mellett lép pályára. 

a mol esztergom kc a kisvárdát fogadja
A MOL Esztergom KC nem hibázhat a Kisvárda ellen
Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A MOL Esztergom KC nem hibázhat vasárnap

A rivális az eddigi hat bajnokijából mindössze kettőt nyert meg és a tabella 10. helyén áll (igaz, a két papírforma vereséget a Győr és a Fradi ellen már letudták). Legutóbb viszont hazai pályán nyertek a Vasas ellen. Az esztergomiak viszont amennyiben a dobogón szeretnének zárni a szezon végén, nem hibázhatnak vasárnap délután.

Női kézilabda NB I., 7. forduló

MOL Esztergom - Kisvárda Master Good SE
Esztergom, vasárnap, 16 óra.

 

 

