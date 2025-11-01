MOL Esztergom KC kötelező feladat előtt áll

A Mosonmagyaróvár elleni siker után ismét hazai környezetben játszik bajnokit a MOL Esztergom KC, és kijelenthető: az esélyesség terhe mellett lép pályára.

A MOL Esztergom KC nem hibázhat a Kisvárda ellen

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A rivális az eddigi hat bajnokijából mindössze kettőt nyert meg és a tabella 10. helyén áll (igaz, a két papírforma vereséget a Győr és a Fradi ellen már letudták). Legutóbb viszont hazai pályán nyertek a Vasas ellen. Az esztergomiak viszont amennyiben a dobogón szeretnének zárni a szezon végén, nem hibázhatnak vasárnap délután.