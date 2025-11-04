1 órája
Eldőlt, kikre számít Marco Rossi kapitány az utolsó vb-selejtezőkön
Végleges a magyar válogatott kerete a következő vb-selejtező mérkőzésekre. Marco Rossi kerete nem tartogat nagy meglepetéseket, azonban egy új debütálója is lehet a magyar nemzeti tizenegynek.
Utolsó két világbajnoki-selejtezőjére készül a magyar labdarúgó válogatott. November 13-án Örményország ellen lép pályára sorsdöntő mérkőzésen. A selejtezős csoportkört hazai pályán az írek ellen zárja válogatottunk, november 16-án. A mérkőzésekre Marco Rossi keretet hirdetett.
Marco Rossi kerete nem tartogat meglepetéseket
A magyar labdarúgó-válogatottra két sorsdöntő mérkőzés vár. Jelenleg a csoportja második helyén áll, az eddigi négy mérkőzésen öt pontot szerző nemzeti tizenegy. Jelenlegi csoportbeli második helyezés világbajnoki-pótselejtezőt érhet, ehhez azonban az utolsó két fordulóban nem szabad hibázni. Egy ponttal előzzük meg a harmadik ír válogatottat és öt pont lemaradással követjük a csoportelső portugál válogatottat.
Marco Rossi kerete az Örményország-Magyarország és Magyarország-Írország vb-selejtező mérkőzésre:
Kapusok
- Tóth Balázs, Dibusz Dénes, Szappanos Péter
Védők
- Dárdai Márton, Kerkez Milos, Orbán Willi, Nego Loic, Szalai Attila, Mocsi Attila, Osváth Attila, Balogh Botond
Középpályások
- Schäfer András, Styles Callum, Szoboszlai Dominik, Bolla Bendegúz, Csongvai Áron, Vitális Milán, Tóth Alex, Nagy Zsolt, Ötvös Bence
Támadók
- Gruber Zsombor, Lukács Dániel, Bárány Donát, Sallai Roland, Varga Barnabás, Redzic Damir
A magyar válogatott menetrendje:
Örményország-Magyarország, Jereván, november 13. (csütörtök) 18 óra
Magyarország-Írország, Budapest, november 15. (vasárnap) 15 óra
Ki az új magyar csodakapus?
Tóth Balázs újra a keretben, aki a legutóbbi Portugália elleni mérkőzésen is remek teljesítményt nyújtott. Klubcsapatában is stabil kezdőkapusnak számít, joggal szavazhat neki bizalmat Marco Rossi.