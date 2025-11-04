Eldőlt, kikre számít Marco Rossi kapitány az utolsó vb-selejtezőkön

Utolsó két világbajnoki-selejtezőjére készül a magyar labdarúgó válogatott. November 13-án Örményország ellen lép pályára sorsdöntő mérkőzésen. A selejtezős csoportkört hazai pályán az írek ellen zárja válogatottunk, november 16-án. A mérkőzésekre Marco Rossi keretet hirdetett.

Utolsó két mérkőzés előtt hirdetett Marco Rossi keretet

Forrás: facebook.com/marcorossi1964

Marco Rossi kerete nem tartogat meglepetéseket

A magyar labdarúgó-válogatottra két sorsdöntő mérkőzés vár. Jelenleg a csoportja második helyén áll, az eddigi négy mérkőzésen öt pontot szerző nemzeti tizenegy. Jelenlegi csoportbeli második helyezés világbajnoki-pótselejtezőt érhet, ehhez azonban az utolsó két fordulóban nem szabad hibázni. Egy ponttal előzzük meg a harmadik ír válogatottat és öt pont lemaradással követjük a csoportelső portugál válogatottat.