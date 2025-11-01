november 1., szombat

Úszás

20 perce

Már nem Shane Tusuppal készül Jackl Vivien, megvan az új edző is

A tatabányai származású úszótehetség döntést hozott további pályafutása kapcsán. Jackl Vivien Shane Tusup nélkül folytatja karrierjét. Már el is hagyta a fővárost, ahol kenyértörésre került sor közte és az ameikai edző, Hosszú Katinka volt férje között. Már megvan az is, hol edz most.

Várvizi Tamás

A tehetséges, sikert sikerre halmozó úszó hivatalosan továbbra is a Budapest Honvéd kötelékébe tartozik, mégsem ott edz és készül tovább. Mindez pedig azt jelenti, hogy a kevésbé eredményes fővárosi kitérő után Jackl Vivien Shane Tusup nélkül építi tovább versenykarrierjét. 

Jackl Vivien Shane Tusup után korábbi edzőjével készül
Jackl Vivien Shane Tusup után hazatért
Fotó: archív/Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Jackl Vivien Shane Tusup mellett nem volt sikeres

Jackl Vivient 2024-ben ismerhette meg az ország, amikor négy világversenyen is remekelt, akkor még a TVSE színeiben. Aztán jött a nagy fordulat: a Budapest Honvédhoz igazolt, ahol Shane Tusup idén február óta edzette őt, ez azonban nem volt zökkenőmentes. A tavalyi kiemelkedő esztendő után Jackl Vivien idei eredményei elmaradtak az előzetesen várttól, amióta az amerikai edzővel készült. Májusban aztán olyan hírek szivárogtak ki, miszerint mégsem Tusup készíti fel a tatabányai úszót. 

A világbajnokságon aztán egyik számában sem jutott döntőbe: 1500 gyorson 17., 800 gyorson 20., 400 vegyesen pedig a 11. helyen zárt. A sportoló szerint a felkészülést nehezítette, hogy két edző – Tusup és Hutkai Dániel – irányítása alatt, eltérő edzéstervek szerint kellett készülnie. A junior vb-n Romániában 1500 gyorson a 8. helyen végzett

Mit lehet tudni most Jackl Vivienről?

Az eredmények tehát nem igazolták az év eleji váltást, és Jackl Vivien, bár hivatalosan továbbra is a Honvéd sportolója, visszatért Kocsis Mártához, első edzőjéhez, aki ezt megerősítette a Magyar Nemzetnek

– Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője – válaszolta a napilapnak Kocsis Márta, azonban nem akart belemenni további részletekbe.

Jackl Vivien családja Tatabányán él, úgy tudni, Vivi már vissza is költözött a városba.

Kocsis Márta a kezdetektől Jackl Vivien mellett volt

Kocsis Márta gyakorlatilag a kezdetektől segítette a szupertehetség munkáját. A tavalyi olimpia után (melyen Jackl Vivien 400 vegyesen 14., 1500 gyorson pedig a 15. helyen zárt) lapunk is készített interjút a trénerrel, aki elmondta: a fiatal úszónak óriási tapasztalatszerzés volt az ötkarikás játékok. Mint fogalmazott:

Úgy érzem, hogy egy picit ráfeszült az olimpiára, mert túl nagy nyomás került rá. 15 évesen tizenötezer ember előtt úszni, egy olyan teherrel a vállán, amit a sajtó helyezett rá, miszerint éremesélyes az olimpián, illetve mire lett volna jó tavaly és tavaly előtt az áprilisi Ob-n teljesített olimpiai A-szintes ideje 400 vegyesen. Mindig elmondtam, hogy ez óriási botorság. Szerintem ezek a dolgok egy picit összegyűltek benne.

 

Jackl Vivien Shane Tusup után visszatért első edzőjéhez, Kocsis Mártához
Forrás: musz.hu

A tatabányai csodatini úszó legnagyobb sikerei

  • Tízévesen, 200 méter pillangón sikerült az első csúcsdöntése. 2020-ban, 12 évesen Késely Ajna 2013-as, korosztályos rekordját is megdöntötte 400 méter vegyesen. Mint édesanyja akkor elmesélte, Vivien már akkor is az olimpiáról álmodozott.
  • 2021-ben, kicsit több mint 12 és fél évesen, 400 méter vegyesen Egerszegi Krisztina 34 éves, korosztályos országos rekordját döntötte meg. 
  • 2023-ban az országos bajnokság 400 méter vegyes döntőjében egy szakaszon vezetett is a későbbi győztes, olimpiai bronzérmes, világ- és hétszeres Európa-bajnok, rövidpályás Európa-bajnok Kapás Boglárka előtt, és legyőzte az Európa-bajnok olimpikont, Jakabos Zsuzsát, ráadásul vb-szintidőn belül.
  • A 2023-as junior Eb-n a mezőny legfiatalabbjaként nyert aranyat 400 vegyesen, a tavalyi rövidpályás Ob-n Kapás Boglárkát is legyőzve nyert 400 vegyesen.
  • 2024-ben, élete első felnőtt Európa-bajnokságán is történelmet írt: a magyar úszósport legfiatalabb Eb-győztese lett.
  • A 2024-es olimpián is képviselte hazánkat.

 

