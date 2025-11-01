Már nem Shane Tusuppal készül Jackl Vivien, megvan az új edző is

A tehetséges, sikert sikerre halmozó úszó hivatalosan továbbra is a Budapest Honvéd kötelékébe tartozik, mégsem ott edz és készül tovább. Mindez pedig azt jelenti, hogy a kevésbé eredményes fővárosi kitérő után Jackl Vivien Shane Tusup nélkül építi tovább versenykarrierjét.

Jackl Vivien Shane Tusup után hazatért

Fotó: archív/Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jackl Vivien Shane Tusup mellett nem volt sikeres

Jackl Vivient 2024-ben ismerhette meg az ország, amikor négy világversenyen is remekelt, akkor még a TVSE színeiben. Aztán jött a nagy fordulat: a Budapest Honvédhoz igazolt, ahol Shane Tusup idén február óta edzette őt, ez azonban nem volt zökkenőmentes. A tavalyi kiemelkedő esztendő után Jackl Vivien idei eredményei elmaradtak az előzetesen várttól, amióta az amerikai edzővel készült. Májusban aztán olyan hírek szivárogtak ki, miszerint mégsem Tusup készíti fel a tatabányai úszót.

A világbajnokságon aztán egyik számában sem jutott döntőbe: 1500 gyorson 17., 800 gyorson 20., 400 vegyesen pedig a 11. helyen zárt. A sportoló szerint a felkészülést nehezítette, hogy két edző – Tusup és Hutkai Dániel – irányítása alatt, eltérő edzéstervek szerint kellett készülnie. A junior vb-n Romániában 1500 gyorson a 8. helyen végzett.

Mit lehet tudni most Jackl Vivienről?

Az eredmények tehát nem igazolták az év eleji váltást, és Jackl Vivien, bár hivatalosan továbbra is a Honvéd sportolója, visszatért Kocsis Mártához, első edzőjéhez, aki ezt megerősítette a Magyar Nemzetnek.

– Igen, igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője – válaszolta a napilapnak Kocsis Márta, azonban nem akart belemenni további részletekbe.

Jackl Vivien családja Tatabányán él, úgy tudni, Vivi már vissza is költözött a városba.

Kocsis Márta a kezdetektől Jackl Vivien mellett volt

Kocsis Márta gyakorlatilag a kezdetektől segítette a szupertehetség munkáját. A tavalyi olimpia után (melyen Jackl Vivien 400 vegyesen 14., 1500 gyorson pedig a 15. helyen zárt) lapunk is készített interjút a trénerrel, aki elmondta: a fiatal úszónak óriási tapasztalatszerzés volt az ötkarikás játékok. Mint fogalmazott:

Úgy érzem, hogy egy picit ráfeszült az olimpiára, mert túl nagy nyomás került rá. 15 évesen tizenötezer ember előtt úszni, egy olyan teherrel a vállán, amit a sajtó helyezett rá, miszerint éremesélyes az olimpián, illetve mire lett volna jó tavaly és tavaly előtt az áprilisi Ob-n teljesített olimpiai A-szintes ideje 400 vegyesen. Mindig elmondtam, hogy ez óriási botorság. Szerintem ezek a dolgok egy picit összegyűltek benne.