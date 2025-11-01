Elképesztő összegű támogatást kaptak az esztergomi kézilabda-szurkolók

Az Esztergomi Kézilabda Club példamutató döntése jól mutatja, mennyire fontos számukra a szurkolói közösség. A MOL Esztergom a közelmúltban rangos elismerésben részesült, és az ezzel járó pénzjutalmat nem magára, hanem a drukkerekre fordította.

Az esztergomi kézilabda-szurkolók nagy segítséget kaptak a klubtól

Forrás: Facebook/Esztergom Handball

A Prima Díj az esztergomi kézilabda-szurkolóké

Az elismerést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ítélte oda, amellyel minden évben a vármegye kulturális, sport- és közéleti kiválóságait ismeri el. A gálán Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője vehette át az elismerést a csapat kiemelkedő teljesítményéért.

A klub a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Prima Díjjal járó teljes összeget (500.000 forint) a Szurkolói Egyesületnek, az Egom Red White Fanatics-nek ajánlotta fel. A támogatás mellett kihangsúlyozták, hogy a drukkerek nélkül nem lenne ugyanaz a közösség:

Az ő energiájuk, hangjuk és kitartásuk minden mérkőzésen plusz erőt ad nekünk!

Honnan küzdötte fel magát ide az esztergomi kézilabdacsapat?

A 2015-ben újjáalakult egyesület az alsóbb osztályokból lépésről lépésre jutott fel a csúcsig. 2024-ben MOL Esztergom néven már a Női Kézilabda NB I-ben szerepelt, ahol újoncként rögtön harmadik helyet szerzett, ezzel pedig kiharcolta az EHF Európa-liga-szereplést. A klub története ezzel új fejezethez érkezett: Elek Gábor munkájának és a közösség összefogásának gyümölcseként az Esztergom ismét felkerült az európai kézilabdatérképre.