november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Elképesztő összegű támogatást kaptak az esztergomi kézilabda-szurkolók

Címkék#Prima Díj#MOL Esztergom Kézilabda#történet#esztergomi kézilabda#pénzjutalom#Elek Gábor

Különleges gesztussal mondott köszönetet a támogatásért az Esztergom női kézilabdacsapata. Az esztergomi kézilabda elmúlt éveinek sikertörténetét egy rangos díj koronázta meg, a klub pedig úgy döntött, a közösségre fordítja az elismeréssel járó támogatást.

Szabó Bence

Az Esztergomi Kézilabda Club példamutató döntése jól mutatja, mennyire fontos számukra a szurkolói közösség. A MOL Esztergom a közelmúltban rangos elismerésben részesült, és az ezzel járó pénzjutalmat nem magára, hanem a drukkerekre fordította.

Az esztergomi kézilabda-szurkolók nagy támogatásnak örülhettek.
Az esztergomi kézilabda-szurkolók nagy segítséget kaptak a klubtól
Forrás: Facebook/Esztergom Handball

A Prima Díj az esztergomi kézilabda-szurkolóké

Az elismerést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ítélte oda, amellyel minden évben a vármegye kulturális, sport- és közéleti kiválóságait ismeri el. A gálán Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője vehette át az elismerést a csapat kiemelkedő teljesítményéért.

A klub a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Prima Díjjal járó teljes összeget (500.000 forint) a Szurkolói Egyesületnek, az Egom Red White Fanatics-nek ajánlotta fel. A támogatás mellett kihangsúlyozták, hogy a drukkerek nélkül nem lenne ugyanaz a közösség:

Az ő energiájuk, hangjuk és kitartásuk minden mérkőzésen plusz erőt ad nekünk!

Honnan küzdötte fel magát ide az esztergomi kézilabdacsapat?

A 2015-ben újjáalakult egyesület az alsóbb osztályokból lépésről lépésre jutott fel a csúcsig. 2024-ben MOL Esztergom néven már a Női Kézilabda NB I-ben szerepelt, ahol újoncként rögtön harmadik helyet szerzett, ezzel pedig kiharcolta az EHF Európa-liga-szereplést. A klub története ezzel új fejezethez érkezett: Elek Gábor munkájának és a közösség összefogásának gyümölcseként az Esztergom ismét felkerült az európai kézilabdatérképre.

Mikor érkezett Elek Gábor a klubhoz?

Elek Gábor korábban a Bajnokok Ligája-döntős Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, majd új kihívásként az NB II-es Esztergomi Vitézek RAFC szakmai igazgatói posztját vállalta el. Az ő irányításával és a klub kitartó építkezésének köszönhetően az Esztergom tíz év alatt a magyar harmadosztályból egészen az európai kupaporondig jutott.

Így lett bronzérmes a MOL Esztergom

Első élvonalbeli szezonjuk során elképesztő hőstettet hajtottak végre az esztergomi lányok. Elek Gábor együttese hazai pályán, parádés hangulatban 37–24-re legyőzte a Dunaújvárost, és megszerezte a klub történetének első NB I-es bronzérmét. A Suzuki Aréna szó szerint felrobbant az örömtől, hiszen a csapat újoncként állhatott fel a dobogóra.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu