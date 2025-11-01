2 órája
Elképesztő összegű támogatást kaptak az esztergomi kézilabda-szurkolók
Különleges gesztussal mondott köszönetet a támogatásért az Esztergom női kézilabdacsapata. Az esztergomi kézilabda elmúlt éveinek sikertörténetét egy rangos díj koronázta meg, a klub pedig úgy döntött, a közösségre fordítja az elismeréssel járó támogatást.
Az Esztergomi Kézilabda Club példamutató döntése jól mutatja, mennyire fontos számukra a szurkolói közösség. A MOL Esztergom a közelmúltban rangos elismerésben részesült, és az ezzel járó pénzjutalmat nem magára, hanem a drukkerekre fordította.
A Prima Díj az esztergomi kézilabda-szurkolóké
Az elismerést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ítélte oda, amellyel minden évben a vármegye kulturális, sport- és közéleti kiválóságait ismeri el. A gálán Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője vehette át az elismerést a csapat kiemelkedő teljesítményéért.
A klub a hivatalos oldalán bejelentette, hogy a Prima Díjjal járó teljes összeget (500.000 forint) a Szurkolói Egyesületnek, az Egom Red White Fanatics-nek ajánlotta fel. A támogatás mellett kihangsúlyozták, hogy a drukkerek nélkül nem lenne ugyanaz a közösség:
Az ő energiájuk, hangjuk és kitartásuk minden mérkőzésen plusz erőt ad nekünk!
Honnan küzdötte fel magát ide az esztergomi kézilabdacsapat?
A 2015-ben újjáalakult egyesület az alsóbb osztályokból lépésről lépésre jutott fel a csúcsig. 2024-ben MOL Esztergom néven már a Női Kézilabda NB I-ben szerepelt, ahol újoncként rögtön harmadik helyet szerzett, ezzel pedig kiharcolta az EHF Európa-liga-szereplést. A klub története ezzel új fejezethez érkezett: Elek Gábor munkájának és a közösség összefogásának gyümölcseként az Esztergom ismét felkerült az európai kézilabdatérképre.
Az esztergomi közönség örülhet: Faragó Lea szerződése meghosszabbítva!
Mikor érkezett Elek Gábor a klubhoz?
Elek Gábor korábban a Bajnokok Ligája-döntős Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, majd új kihívásként az NB II-es Esztergomi Vitézek RAFC szakmai igazgatói posztját vállalta el. Az ő irányításával és a klub kitartó építkezésének köszönhetően az Esztergom tíz év alatt a magyar harmadosztályból egészen az európai kupaporondig jutott.
Így lett bronzérmes a MOL Esztergom
Első élvonalbeli szezonjuk során elképesztő hőstettet hajtottak végre az esztergomi lányok. Elek Gábor együttese hazai pályán, parádés hangulatban 37–24-re legyőzte a Dunaújvárost, és megszerezte a klub történetének első NB I-es bronzérmét. A Suzuki Aréna szó szerint felrobbant az örömtől, hiszen a csapat újoncként állhatott fel a dobogóra.