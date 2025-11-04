Váratlan edzőváltás Dorogon – korábbi válogatott labdarúgó a futballcsapat élén

Meglepetésként érhette a hír a dorogi szurkolókat, hogy távozik a vezetőedzői posztról Nikházi Márk. A Dorog futballcsapata próbálta maradásra bírni a fiatal szakembert, azonban nem jártak sikerrel. A Dorogi FC-nél nem tétlenkedtek és meg is találták a csapat új trénerét.

A Dorog futballcsapata már be is jelentette új edzőjét

Forrás: jochapress.hu

Új fejezet kezdődik a Dorog futballegyüttesénél: Csizmadia Csaba a kispadon

Az edzőváltás egy csapásra jött létre a dorogiaknál, hiszen a hétvégi fordulóban még Nikházi Márk irányította az együttest. Az NB III észak-nyugati csoportjában a Dorogi FC a harmadik helyen áll, de a vasárnapi mérkőzés után Nikházi azonnal közölte, hogy távozni szeretne a kispadról. A dorogi futballcsapat Facebook-oldalán mutatta be az új vezetőedzőt, Csizmadia Csabát.

Miért váltott edzőt a Dorogi FC?

Az NB III 14. fordulójában kötelező győzelemmel számoltak a dorogi szurkolók az FC Sopron ellen, de a mérkőzés képe másképp alakult. A Sopron 4–0-ra kiütötte a Dorogot, így elképzelhető, hogy ez állhat Nikházi döntése mögött.

A vármegyei rangadót is megnyerte a Dorog

A dorogi csapatnál azért is váratlan az edzőcsere, mivel az együttes a vármegyei örökrangadón is diadalmaskodni tudott. Az Opus Tigáz Tatabánya riválisa korábban 1–0-ra tudott győzni a Grosicsban.