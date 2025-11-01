A Dág nekiesett a DEAC-nak és le is győzte

A tavalyi bajnoki bronzérmes MAFC elleni bravúros győzelmet követően Tamasi Ákos abban bízott, hogy a Dág-DEAC találkozó előtt sem lesz esélytelen a vármegyebeli együttes. Előzetesen pedig úgy fogalmazott, hogy bátran neki akarnak menni a DEAC-nak.

A Dág-DEAC mérkőzésen a piros mezes hazaiak nyertek

Forrás: Facebook/Dág KSE

A Dág-DEAC bajnoki hazai sikert hozott a fővárosban

A dágiak ilyen szempontból tartották magukat a szakvezető utasításához. Az első két menetben határozottan és magabiztosan röplabdáztak. A taktika fegyelmezett betartása, valamint az ellen hibáinak kihasználása megnyugtató hazai előnyt eredményezett. Ám a harmadik felvonásban valahogy „elcsúszott a fókusz”. A dágiak egyre többet tévesztettek a nyitásoknál és a szervák fogadásában sem jeleskedett a vármegyei gárda, ezért sikerült szépíteniük a vendégeknek. A debreceni fellángolás azonban csak tiszavirágéletűnek számított, ugyanis a negyedik játszmában stabilizálódott a házigazdák játéka, és végül teljesen megérdemelten győztek. Ezzel pedig nagy örömet szereztek a hűséges dági drukkereknek.

Tamasi Ákos: – Örülök, hogy győzelemmel mutatkoztunk be első hazai meccsünkön. De azért még sok mindenen érdemes és kell is dolgoznunk. Jó érzés volt látni szurkolóink elégedettségét.