Röplabda

19 perce

A Dág nekiesett a DEAC-nak és le is győzte

Címkék#Dág KSE#Tamasi Ákos#Budapest#röplabda#deac

"Otthon", Budapesten aratott győzelmet a Tamasi-legénység. A Dág-DEAC mérkőzés négyszettes dági győzelemmel zárult.

Petrik József

A tavalyi bajnoki bronzérmes MAFC elleni bravúros győzelmet követően Tamasi Ákos abban bízott, hogy a Dág-DEAC találkozó előtt sem lesz esélytelen a vármegyebeli együttes. Előzetesen pedig úgy fogalmazott, hogy bátran neki akarnak menni a DEAC-nak.

a dág-deac meccsen hazai siker született
A Dág-DEAC mérkőzésen a piros mezes hazaiak nyertek
Forrás:  Facebook/Dág KSE

A Dág-DEAC bajnoki hazai sikert hozott a fővárosban

A dágiak ilyen szempontból tartották magukat a szakvezető utasításához. Az első két menetben határozottan és magabiztosan röplabdáztak. A taktika fegyelmezett betartása, valamint az ellen hibáinak kihasználása megnyugtató hazai előnyt eredményezett. Ám a harmadik felvonásban valahogy „elcsúszott a fókusz”. A dágiak egyre többet tévesztettek a nyitásoknál és a szervák fogadásában sem jeleskedett a vármegyei gárda, ezért sikerült szépíteniük a vendégeknek. A debreceni fellángolás azonban csak tiszavirágéletűnek számított, ugyanis a negyedik játszmában stabilizálódott a házigazdák játéka, és végül teljesen megérdemelten győztek. Ezzel pedig nagy örömet szereztek a hűséges dági drukkereknek.

Tamasi Ákos: – Örülök, hogy győzelemmel mutatkoztunk be első hazai meccsünkön. De azért még sok mindenen érdemes és kell is dolgoznunk. Jó érzés volt látni szurkolóink elégedettségét.

Röplabda férfi NB I. Extraliga, 3. forduló

Swissten Dág KSE – Debreceni EAC 3:1 (20, 21, -16, 20)

Budapest, Szent Gellért Sportcsarnok, 100 néző, vezette: Gyulai T., Halász Enikő.

Dág: Bellovicz, Kholman, Kun B., Molnár T., Pongó, Csordás A. Csere: Czibula, Heller (liberók), Székely P. Edző: Tamasi Ákos.

 

 

