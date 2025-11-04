1 órája
Angyali szurkolók: indul a Bányász Baráti Kör jótékonysági akciója
A tatabányai szurkolók ismét megmutatják mit jelent számukra a közösség és az összefogás. A Bányász Baráti Kör ezúttal kétszáz gyermek karácsonyát szeretné szebbé tenni adománygyűjtéssel és összefogással.
A tatabányai szurkolók szíve újra együtt dobban a gyerekekért. Idén is elindul a Bányász Baráti Kör (BBK) jótékonysági akciója, amelynek célja, hogy a Mikulás és a Karácsony közeledtével minél több rászoruló gyermek ünnepét tegyék szebbé – mesélte portálunknak Bakonyi Tibor, az egyesület elnöke.
Több mint kétszáz gyermekért fog össze a Bányász Baráti Kör egyesülete
Két évvel ezelőtt ötven, a tavalyi évben száz tatabányai kisgyermek kapott ajándékot a kezdeményezésnek köszönhetően, idén pedig a szervezők szeretnék megduplázni ezt a számot.
Bakonyi Tibor elmondása szerint a szurkolói csoportok fő feladata nemcsak az, hogy jó hangulatot teremtsenek a mérkőzéseken.
Mindig törekedtünk arra, hogy tegyünk városunk környezetéért, és segítsünk az itt élő hátrányos helyzetű gyermekeken, családokon, állatokon. A két szurkolói csoport (Turul Ultrái és Turul Front) azért alapította a Bányász Baráti Kört, mint egyesületet, mivel így a teljes lelátót meg kívánja szólítani.
– mondta a BBK elnöke.
Az adománygyűjtő kezdeményesét több vármegyei sportegyesület is támogatja. A jótékony célok fő támogatója az Opus Tigáz Tatabánya futballcsapata, de rendszeresen csatlakozik a Turul's Miners Sportegyesület, a Tatai-Medence OCR és Terepfutó Sportegyesület.
Az adományokat a Szent Borbála Kórház gyermekosztályára, a felsőgallai Szent Márton Központba, a Kömlődi Diákotthonba, valamint több nehéz sorsú családhoz juttatják el. A szervezők mikuláscsomagokat, édességet, tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztítószereket várnak.
A BBK a gyermekekért jótékonysági akció gyűjtőpontjai az alábbi mérkőzések, de igény esetén az adományért házhoz is elmennek a drukkerek, ha valaki nem tud eljutni a két mérkőzés egyikére:
- November 15. – Tatabánya–HSC Suhr Aurau kézilabdameccs
- November 23. – Tatabánya–Sopron labdarúgó-mérkőzés