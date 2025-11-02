november 2., vasárnap

Achilles névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

1 órája

Kontra Zsolt: dicséret illeti a válogatottat

Címkék#MOL Tatabánya KC#Krakovszki Bence#Kontra Zsolt#kézilabdameccs#kézilabda-válogatott#centenárium#Andó Arián

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-27-es győzelmet aratott Bécsben, felkészülési mérkőzésen. Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs után Kontra Zsolt, a MOL Tatabánya KC technikai vezetője értékelt lapunknak.

Várvizi Tamás

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs végén a mieink örülhettek szombat este, Chema Rodríguez együttese 31-27-re nyert az osztrák szövetség centenáriuma alkalmából rendezett felkészülési mérkőzésen. A lefújás után kíváncsiak voltunk Kontra Zsoltnak, a MOL Tatabánya KC technikai vezetőjének véleményére is.

ausztria-magyarország kézilabdameccs vendégsikerrel zárult
Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs végén Fazekas Gergőék örülhettek
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás:  MTI

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs után dicsérte a nemzeti csapatot Kontra Zsolt

– Nem volt könnyű mérkőzés, az osztrákok is nagyon komolyan vették, gálameccs ide vagy oda – kezdte Kontra Zsolt. Mint fogalmazott, éppen ezért roppant hasznos felkészülés volt a mieink számára, a 2026-os Európa-bajnokság előtt bő két hónappal.

– Gyakorlatilag mindenki pályára lépett, és ami legalább ilyen fontos: mindenki hozzá is tett valamit a sikerhez – hangsúlyozta a tatabányai klubvezető, aki a nemzeti csapat játékosai közül elsősorban Fazekas Gergő, Bánhidi Bence és Pergel Andrej teljesítményét emelte ki.

A keretben két tatabányai is szerephez jutott, a balszélső Krakovszki Bence és a kapus Andó Arián. Kontra Zsolt kiemelte: Andó jól szállt be, több védése is volt, míg Krakovszki fontos gólt szerzett, amikor az osztrákok feljövőben voltak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu