Kontra Zsolt: dicséret illeti a válogatottat

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs végén a mieink örülhettek szombat este, Chema Rodríguez együttese 31-27-re nyert az osztrák szövetség centenáriuma alkalmából rendezett felkészülési mérkőzésen. A lefújás után kíváncsiak voltunk Kontra Zsoltnak, a MOL Tatabánya KC technikai vezetőjének véleményére is.

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs végén Fazekas Gergőék örülhettek

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs után dicsérte a nemzeti csapatot Kontra Zsolt

– Nem volt könnyű mérkőzés, az osztrákok is nagyon komolyan vették, gálameccs ide vagy oda – kezdte Kontra Zsolt. Mint fogalmazott, éppen ezért roppant hasznos felkészülés volt a mieink számára, a 2026-os Európa-bajnokság előtt bő két hónappal.

– Gyakorlatilag mindenki pályára lépett, és ami legalább ilyen fontos: mindenki hozzá is tett valamit a sikerhez – hangsúlyozta a tatabányai klubvezető, aki a nemzeti csapat játékosai közül elsősorban Fazekas Gergő, Bánhidi Bence és Pergel Andrej teljesítményét emelte ki.

A keretben két tatabányai is szerephez jutott, a balszélső Krakovszki Bence és a kapus Andó Arián. Kontra Zsolt kiemelte: Andó jól szállt be, több védése is volt, míg Krakovszki fontos gólt szerzett, amikor az osztrákok feljövőben voltak.