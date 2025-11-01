A magyar válogatott elrontotta az osztrák centenáriumot

Mi sem lehetne jobb alkalom az osztrák szövetség fennállása századik évfordulójának megünneplésére, mint egy Ausztria-Magyarország kézilabdameccs? Ezt gondolhatták a "sógorok" is, amikor lekötötték a mieinkkel a bécsi felkészülési mérkőzést.

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccs vendégsikerrel zárult (képünkön Andó Arián)

Fotó: Uros Hocevar

Az Ausztria-Magyarország kézilabdameccsen tatabányaiak is szerepet kaptak

A magyar válogatottban tatabányai játékosok is helyet kaptak, a balszélső Krakovszki Bence és a kapus Andó Arián személyében (a harmadik tatabányai kerettag, Pedro kisebb sérülés miatt nem lépett pályára). Nem kezdtük jól a meccset, az osztrákok 3-0-ra is elhúztak, ezután viszont sorozatban 5 magyar találat következett. Ezután egy-két gólos különbség alakult a mieink javára, a félidő utolsó perceiben léptünk el kissé (13-16).

A második játékrészben is kis különbséggel vezettek a magyarok, a 48. percben vezettünk először néggyel, a korábbi tatabányai Sipos Adrián góljával (21-25). Innen azonban a szegedi Frimmel találatával egyre feljött a rivális (25-26), ám a végjáték a mieinké volt, a magyarok 31-27-re nyertek. A tatabányaiak közül Krakovszki egy gólt szerzett, Andó pedig több fontos védéssel vétette észre magát, elsősorban a hajrában.