Podcast: a világ legjobb veterán birkózói versenyeznek Tatabányán

Tatabánya ad otthont a 2025-ös világeseménynek. A Veterán Birkózó Világbajnokság kapcsán Ungi Lajossal, a Tatabányai SC birkózószakosztályának vezetőjével, valamint Turák Pállal, a klub utánpótlásedzőjével és idei versenyzőjével beszélgettünk.

Szabó Bence

A Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok ad otthont 2025. október 7–12. között annak a kiemelkedő sporteseménynek, amelynek keretében 35 éves kortól indulhatnak sportolók – öt korosztályban – a világ minden tájáról. Az esemény nem egy klasszikus felnőtt világbajnokság, de a veterán korosztályban ez a legmagasabb nemzetközi rangú megmérettetés: öt kontinensről érkeznek résztvevők, 60 országot képviselve több száz versenyzővel indul a Veterán Birkózó Világbajnokság.

A Veterán Birkózó Világbajnokságról beszélgettünk Ungi Lajossal és Turák Pállal.
A Tatabányai Sport Club is képviselteti magát a Veterán Birkózó Világbajnokságon

A vármegyét – Tatabányát is beleértve – hat versenyző képviseli a világversenyen: Nagy István, Szabó Csaba, Csonka Tibor, Ortó Krisztián, Krasznai Attila és Turák Pál. A birkózók podcastünk során mesélnek a versenyzők felkészüléséről, esélyekről, és arról, hogy ez az esemény a sport iránti szeretet ünnepe is lesz.

 

 

