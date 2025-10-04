Podcast: a világ legjobb veterán birkózói versenyeznek Tatabányán

A Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok ad otthont 2025. október 7–12. között annak a kiemelkedő sporteseménynek, amelynek keretében 35 éves kortól indulhatnak sportolók – öt korosztályban – a világ minden tájáról. Az esemény nem egy klasszikus felnőtt világbajnokság, de a veterán korosztályban ez a legmagasabb nemzetközi rangú megmérettetés: öt kontinensről érkeznek résztvevők, 60 országot képviselve több száz versenyzővel indul a Veterán Birkózó Világbajnokság.

A Veterán Birkózó Világbajnokságról, Ungi Lajossal és Turák Pállal

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A Tatabányai Sport Club is képviselteti magát a Veterán Birkózó Világbajnokságon

A vármegyét – Tatabányát is beleértve – hat versenyző képviseli a világversenyen: Nagy István, Szabó Csaba, Csonka Tibor, Ortó Krisztián, Krasznai Attila és Turák Pál. A birkózók podcastünk során mesélnek a versenyzők felkészüléséről, esélyekről, és arról, hogy ez az esemény a sport iránti szeretet ünnepe is lesz.