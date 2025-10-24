Sportpodcast: ismét vármegyei rangadó

MVM-OSE Lions

Az OSE Lions csapata a Sopron együttesét látja vendégül. Az oroszlányi gárda nagy reményekkel készülhet a találkozóra, ugyanis a múlt héten remek játéknak köszönhetően győzték le a Pécs csapatát. A mérkőzést a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnokban rendezik szombat 18 órától.

Swissten Dág KSE

A MAFC otthonába látogat a Dág csapata. A vármegyei együttes egy pontot szerzett a nyitányon a kecskemétiek otthonában, ám ahogy Tamasi Ákos vezetőedző elmondta, lehetett volna ebből kettő, sőt akár három is.

Labdarúgó NB III

Komárom VSE a Dorogi FC-t fogadja vasárnap a labdarúgó NB III következő fordulójában. A hazaiak nincsenek rossz formában, a 6. helyre kúsztak fel a tabellán. A dorogiak is nagyszerűen kezdték a szezont, amit azonban kisebb megtorpanás követett. A vármegyei rangadót azonban 1-0-ra behúzták a Tatabánya ellen. A Komárom VSE-Dorogi FC mérkőzést vasárnap 13 órától láthatja a közönség.

Az Opus Tigáz Tatabánya is pályára lép, a Gyirmót FC Győrt látja vendégül, ugyancsak vasárnap 13 órától a Grosics Gyula Stadionban. Horváth Ferenc csapatától már a pontszerzés is bravúros eredmény lenne, ami viszont a múltheti ETO Akadémia elleni győzelem után nem elképzelhetetlen.

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgást tekintve nagyobb rangadót a hétvégén nem rendeznek. A másodosztályban annál inkább, a listavezető Mocsa az Ászár otthonába látogat.