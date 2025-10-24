október 24., péntek

2 órája

Sportpodcast: ismét vármegyei rangadó

Címkék#rangadó#MOL Tatabánya KC#ose lions#Dág#eredmények

Eljött a péntek, úgyhogy újra jelentkezünk sportpodcast rovatunkkal. A hétvégén újra vármegyei rangadót rendeztek a labdarúgó NB III-ban. De a kézilabda szerelmesei sem unatkozhatnak.

Bátorfi Tamás

Eljött a péntek így újra a hétvégi mérkőzéseké a főszerep. Vármegyei rangadó újra a labdarúgó NB III-ban. A MOL Tatabánya idegenbe utazik, míg az esztergomi lányok otthon szerepelnek.

A Tatabánya- Dorog után most Komárom-Dorog vármegyei rangadót rendeznek
Újabb vármegyei rangadó a Tatabánya-Dorog után a labdarúgó NB III-ban
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Ismét vármegyei rangadó

MOL Tatabánya KC

A MOL Tatabánya KC csapata a Komló gárdájával néz farkasszemet. A Komló hazai pályán egyik csapatnak sem könnyű ellenfél. A Kék Tigrisek a bajnokságban eddig hibátlanul állnak. Öt mérkőzésükből öt meccsen győzedelmeskedni tudtak. A mérkőzést szombaton rendezik 18 órától.

MOL Esztergom KC

A MOL Esztergom csapata a Mosonmagyaróvár gárdáját látja vendégül a női NB I. következő fordulójában. Ahogy korábbi cikkünkben beszámoltunk nagy mérkőzés vár Elek Gábor lányaira. A találkozóra szombaton 17:30-kor kerül sor, az esztergomi Suzuki Arénában.

MVM-OSE Lions

Az OSE Lions csapata a Sopron együttesét látja vendégül. Az oroszlányi gárda nagy reményekkel készülhet a találkozóra, ugyanis a múlt héten remek játéknak köszönhetően győzték le a Pécs csapatát. A mérkőzést a  Krajnyik "Akác" András Sportcsarnokban rendezik szombat 18 órától.

Swissten Dág KSE

A MAFC otthonába látogat a Dág csapata. A vármegyei együttes egy pontot szerzett a nyitányon a kecskemétiek otthonában, ám ahogy Tamasi Ákos vezetőedző elmondta, lehetett volna ebből kettő, sőt akár három is. 

Labdarúgó NB III

Komárom VSE a Dorogi FC-t fogadja vasárnap a labdarúgó NB III következő fordulójában. A hazaiak nincsenek rossz formában, a 6. helyre kúsztak fel a tabellán. A dorogiak is nagyszerűen kezdték a szezont, amit azonban kisebb megtorpanás követett. A vármegyei rangadót azonban 1-0-ra behúzták a Tatabánya ellen. A Komárom VSE-Dorogi FC mérkőzést vasárnap 13 órától láthatja a közönség.

Az Opus Tigáz Tatabánya is pályára lép, a Gyirmót FC Győrt látja vendégül, ugyancsak vasárnap 13 órától a Grosics Gyula Stadionban. Horváth Ferenc csapatától már a pontszerzés is bravúros eredmény lenne, ami viszont a múltheti ETO Akadémia elleni győzelem után nem elképzelhetetlen. 

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgást tekintve nagyobb rangadót a hétvégén nem rendeznek. A másodosztályban annál inkább, a listavezető Mocsa az Ászár otthonába látogat.

Vármegyei I. osztály,  

11. forduló, vasárnap, 13:30: Környe SE–Koppánymonostori SE, Vértessomló–Sárisápi BSE, DG Tát SE–Tatai AC, Lábatlani ESE–Nyergesújfalu SE, Vértesszőlősi SE–FC Esztergom, Bábolnai SE–WATI Kecskéd KSK.  

Vármegyei II. osztály,  

11. forduló. Szombat, 14:30: Almásfüzitői SC–Bakonysárkányi SE. Vasárnap, 13:30: Banai KSK–Csolnoki SZSE, Baj KSE–Dunaszentmiklósi SE, Ászár KSE–Mocsa KSE, Tardosi FC-TAC–Ácsi Kinizsi SC, Tokod SE–Gyermely, Ikoba Beton Zsámbék II.–Piliscsévi SE, Tatabányai Vasas–D.M.A.C. Dunaalmás.  

VármegyeiIII. osztály, 

Észak, 9. forduló, szombat, 14:30: Vértestolnai TE–Pilismarót SC. Vasárnap, 13:30: Bajót Szikra SE–OSZE LSZ, Naszály SE–Annavölgyi Bányász SE, Bar-Nul Szomódi SE–Süttői SC, TABAK–Turul SE.  

Dél, 9. forduló, szombat, 14:30: Etei SE–Nagyigmándi KSK. Vasárnap, 13:30: Császári SE–Rédei KSE, Bakonyszombathely KSE–Bokod FCE, Kocs KSE–Csémi SE, Dad SE–Szákszendi SE.   

