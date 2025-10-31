október 31., péntek

Kemma.hu podcast

1 órája

Sportpdcast: Hangolódj velünk a hétvége meccseire! (10.31.-11.02.)

Címkék#Dorogi FC#Kemma podcast#Opus-Tigáz Tatabánya#DG Tát SE#OSE-Lions#MOL Esztergom Kézilabda

Hangolódjon velünk a hétvége sporteseményeire. Vármegyei mérkőzéseket és válogatott meccset is rendeznek az előttünk álló napokban.

Bátorfi Tamás

Hétvégi beharangozó műsorunkkal érkezünk ismét. Összefoglaltuk a hétvége vármegyei mérkőzéseit, mikre érdemes odafigyelni az előttünk álló fordulókban.

Vármegyei mérkőzések: az OSE Lions is hazai pályán játszik
Vármegyei mérkőzések: az OSE Lions is hazai pályán szerepel a hetvégén
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei mérkőzések (10.31.-10.02.)

Labdarúgás NB III, Észak-Nyugati csoport, 14. forduló 

A Komárom VSE csapata az ETO Akadémia otthonába látogat. A mérkőzés korai időpontban vasárnap 11 órakor kezdődik. A Dorogi FC a Sopron, míg a Tatabánya a Mosonmagyaróvárt fogadja. 
Péntek, 16 óra: Bicske – Puskás Akadémia II. Vasárnap, 11 óra: ETO Akadémia – Komárom VSE. 13 óra: Opus-Tigáz Tatabánya – Mosonmagyaróvár, Dorogi FC – FC Sopron, Veszprém – Budaörs, Pápa – Újpest II., Zsámbék – Szombathelyi Haladás. 15 óra: Gyirmót FC Győr – Balatonfüredi FC. 

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgás világában is folytatódnak a küzdelmek.  A hétvége folyamán 19 mérkőzést rendeznek összesen. A vármegyei III. osztály Déli csoportjának küzdelmei márciusban folytatódnak. 

  • Vármegyei I. osztály, 12. forduló 

Vasárnap, 13:30: Bábolnai SE – Környe SE, Vértesszőlősi SE – Koppánymonostori SE, Lábatlani ESE – FC Esztergom, DG Tát SE – Nyergesújfalu SE, Vértessomló – Tatai AC, WATI Kecskéd KSK – Sárisápi BSE. 

  • II. osztály, 12. forduló 

Szombat, 13:30: Almásfüzitői SC – Tatabányai Vasas, Csolnoki SZSE – Zsámbék II. Vasárnap, 13:30: Bakonysárkányi SE – Baj KSE, Dunaszentmiklósi SE – Banai KSK, Piliscsévi SE – Tokod SE, Gyermely – Tardos-TAC, Ácsi Kinizsi SC – Ászár KSE, Mocsa KSE – D.M.A.C. Dunaalmás.  

  • III. osztály, Észak, 10. forduló 

Szombat, 13:30: Annavölgyi Bányász SE – Bajót Szikra SE. Vasárnap, 13:30: OSZE LSZ – Vértestolnai TE, Pilismarót SC – TABAK, Turul SE – Szomódi SE, Süttői SC – Széchenyi TSE. 

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés  

A magyar válogatott hosszú idő után újra pályára lép, Ausztria ellen az Osztrák Kézilabda Szövetség 100. évfordulója alkalmából. A válogatottba 2024 után újra visszatér Máthé Dominik. A magyar csapat tagja lesz három tatabányai játékos is: Andó Arián, Krakovszki Bence és Pedro Rodríguez is.

Ausztria-Magyarország, Bécs, szombat, 18 óra.  

Női kézilabda NB I., 7. forduló  

A MOL Esztergom csapata hazai pályán szerepel az NB I. 7. fordulójában. A Kisvárda csapatát látja vendégül Elek Gábor együttese. Az esztergomi lányok az esélyesség terhe mellett léphetnek pályára. 

MOL Esztergom - Kisvárda Master Good SE, Esztergom, vasárnap, 16 óra.

Röplabda férfi NB I. Extraliga, 3. forduló  

A Dág a Debrecen csapatát látja vendégül "hazai" pályán. Az előző fordulóban a MAFC ellen szerzett bravúros győzelem kompenzálta a múlt héten elejtett pontokat a dágiak számára. Tamasi Ákos vezetőedző is megszólalt a mérkőzés előtt: "Úgy gondolom, hasonló erőt képviselnek, mint mi. Éppen ezért bátran nekik megyünk, mert szeretnénk meglepetést és örömet okozni lelkes szurkolóinknak."

Swissten Dág KSE – Debreceni EAC, Budapest, Szent Gellért Sportcsarnok, szombat: 14 óra. Vezeti: Gyulai T., Halász Enikő. 

Férfi kosárlabda NB I. A-csoport, 6. forduló  

Az OSE Lions Debrecenbe látogat. 2 győzelemmel és 3 vereséggel, a két csapat ugyanolyan mérleggel áll a tabellán. Forray Gábor a Sopron elleni múltheti mérkőzésen eltiltást kapott, így a DEAC ellen nem ülhet le a kispadra.

DEAC - MVM-OSE Lions, Debrecen, szombat, 18 óra.

 

Kemma.hu podcast

