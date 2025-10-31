Sportpdcast: Hangolódj velünk a hétvége meccseire! (10.31.-11.02.)

Hétvégi beharangozó műsorunkkal érkezünk ismét. Összefoglaltuk a hétvége vármegyei mérkőzéseit, mikre érdemes odafigyelni az előttünk álló fordulókban.

Vármegyei mérkőzések: az OSE Lions is hazai pályán szerepel a hetvégén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei mérkőzések (10.31.-10.02.)

Labdarúgás NB III, Észak-Nyugati csoport, 14. forduló

A Komárom VSE csapata az ETO Akadémia otthonába látogat. A mérkőzés korai időpontban vasárnap 11 órakor kezdődik. A Dorogi FC a Sopron, míg a Tatabánya a Mosonmagyaróvárt fogadja.

Péntek, 16 óra: Bicske – Puskás Akadémia II. Vasárnap, 11 óra: ETO Akadémia – Komárom VSE. 13 óra: Opus-Tigáz Tatabánya – Mosonmagyaróvár, Dorogi FC – FC Sopron, Veszprém – Budaörs, Pápa – Újpest II., Zsámbék – Szombathelyi Haladás. 15 óra: Gyirmót FC Győr – Balatonfüredi FC.

Vármegyei labdarúgás

A vármegyei labdarúgás világában is folytatódnak a küzdelmek. A hétvége folyamán 19 mérkőzést rendeznek összesen. A vármegyei III. osztály Déli csoportjának küzdelmei márciusban folytatódnak.

Vármegyei I. osztály, 12. forduló Vasárnap, 13:30: Bábolnai SE – Környe SE, Vértesszőlősi SE – Koppánymonostori SE, Lábatlani ESE – FC Esztergom, DG Tát SE – Nyergesújfalu SE, Vértessomló – Tatai AC, WATI Kecskéd KSK – Sárisápi BSE. II. osztály, 12. forduló Szombat, 13:30: Almásfüzitői SC – Tatabányai Vasas, Csolnoki SZSE – Zsámbék II. Vasárnap, 13:30: Bakonysárkányi SE – Baj KSE, Dunaszentmiklósi SE – Banai KSK, Piliscsévi SE – Tokod SE, Gyermely – Tardos-TAC, Ácsi Kinizsi SC – Ászár KSE, Mocsa KSE – D.M.A.C. Dunaalmás. III. osztály, Észak, 10. forduló Szombat, 13:30: Annavölgyi Bányász SE – Bajót Szikra SE. Vasárnap, 13:30: OSZE LSZ – Vértestolnai TE, Pilismarót SC – TABAK, Turul SE – Szomódi SE, Süttői SC – Széchenyi TSE.

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés

A magyar válogatott hosszú idő után újra pályára lép, Ausztria ellen az Osztrák Kézilabda Szövetség 100. évfordulója alkalmából. A válogatottba 2024 után újra visszatér Máthé Dominik. A magyar csapat tagja lesz három tatabányai játékos is: Andó Arián, Krakovszki Bence és Pedro Rodríguez is.

Ausztria-Magyarország, Bécs, szombat, 18 óra.