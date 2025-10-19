október 19., vasárnap

Labdarúgás

8 perce

Nem öregszenek, csak tapasztaltabbak- a vármegyei labdarúgás veteránjai

Toplistás sorozatunk következő részében a vármegyénk veteránjait gyűjtöttük össze. A kor csak egy szám, a vármegyei labdarúgás iránti szenvedély sokaknál örök.

Bátorfi Tamás

Korábbi írásainkban már beszámoltunk a vármegyei labdarúgás kiemelkedő statisztikáiról, büntetőlapok és gólok tekintetében is. Most a területi felnőtt bajnokságokban néztünk körül a legtapasztaltabb játékosok között.

Kemény és vicces pillanatok is vannak a vármegyei labdarúgás pályáin.
A vármegyei labdarúgás fiatalokat, időseket sem kímél
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Szívvel, lélekkel, tapasztalattal a vármegyei labdarúgásban

Mostani TOP 5-ös listánkban összegyűjtöttük a felnőtt bajnokságok idei kiírásában is pályára lépő legidősebb vármegyei labdarúgóinkat. A TOP 5 játékos mindegyike a vármegye III. osztályában szerepel és a 2025/2026-os szezonban jelenleg is aktívan kiveszik a részüket csapataik sikeréből. 

TOP 5

1. Ferenczy László (Annavölgyi Bányász SE) 57 éves 

Ferenczy László a klubhűség megalkotója, 2003 óta az Annavölgyi BSE igazolt labdarúgója. A vármegyei III. osztály idei kiírásában már négy mérkőzésből kettőn pályára is lépett kezdőként, egyik fordulóban pedig csereként számított rá a vezetőedző. Ferenczy László kulcsembere az annavölgyi csapatnak, az előző idényben tizenkilenc meccsen tizennyolcszor a kezdőcsapatban kapott helyet.

2. Farkas Antal (Annavölgy Bányász SE) 56 éves

A képzeletbeli dobogó második fokára szintén egy annavölgyi játékos, Farkas Antal léphetett fel. Az annavölgyi játékos 5 mérkőzésből négyen kezdőként szerepelt és ezalatt az idő alatt kétszer is a kapuba talált. A tavalyi szezonban 5 góllal vette ki a részét az Annavölgy bajnoki szerepléséből. 

3. Farkas László (Szákszendi SE) 55 éves

Farkas László a Szákszend csapatát erősíti 2013 óta. A III. osztály déli csoportjában előkelő harmadik helyen álló klub két mérkőzésen is csereként beszállva teljesített. 

4. Dr. Szabó Ferenc (TABAK SE) 54 éves

Szabó Ferenc már több mint 20 éve a TABAK játékosa, csolnoki kitérője után már újra kizárólag a tokodaltárói egyesületre fókuszál. A bajnokság idei kiírásában 3 mérkőzésen szállt be csereként.

5. Motil László (Kocs KSE) 53 éves

A vármegye III. osztályában szereplő Kocs játékosaként már 4 mérkőzésen is pályára lépett. Motil László 2024/2025-ös szezonban 10 bajnoki párharcon is pályára lépett. 

A vármegyei legendáknak eredményes és sérülésmentes karriert kívánunk a továbbiakban is!

Érdekesség: az olasz hetedosztályban szereplő Trevana leigazolta a 82 éves Lamberdo Borangat. Az olasz kapus a Seria A-ban 112 mérkőzésen szerepelt, a Fiorentina, a Brescia és a Cesena színeiben. A hálóőr elmondása szerint: nem iszik alkoholt, nem dohányzik, kevés tejet és húst fogyaszt.

 

