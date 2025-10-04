Rangadók minden fronton a vármegyében

A vármegyei labdarúgás szerelmesei nem unatkozhatnak a hétvégén. Az első osztályban a Nyergesújfalu – Koppánymonostor lesz a forduló rangadója, a 4. fogadja az éllovast. A hibátlan Sárisápi BSE a pont nélküli Vértesszőlőst látja vendégül, a gólzáporos hazai győzelmen kívül minden más eredmény meglepetés lenne.

A vármegyei labdarúgás több rangadót is tartogat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei labdarúgás: két rangadó is a másodosztályban

A másodosztályban két rangadót is rendeznek, a listavezető és eddig pontot sem veszítő Mocsa KSE a Zsámbék II-t fogadja, míg a második Ászár a negyedik Tardost látja vendégül. Mivel az első négy helyezett között mindössze három pont van, a forduló után akár mozgás is várható az élbolyban.

A harmadosztályban északon az éllovas Szomód az utolsó előtti Tabakot fogadja, míg délen az első két helyezett vív rangadót: a második Csém az éllovas Rédét fogadja.

Vármegyei I. osztály, 8. forduló

Szombat, 18 óra: Tatai AC – Környe SE. Vasárnap, 15 óra: FC Esztergom – Bábolnai SE, Nyergesújfalu SE – Koppánymonostori SE, Sárisápi BSE – Vértesszőlősi SE, WATI Kecskéd KSK – Lábatlani ESE, Vértessomló – DG Tát SE.

Vármegyei II. Osztály, 8. forduló (a találkozók egységesen vasárnap 15 órakor kezdődnek)

Dunaszentmiklósi SE – Tatabányai Vasas, Bakonysárkányi SE – Csolnoki SZSE, Piliscsévi SE – Almásfüzitői SC, Gyermely – Baj KSE, Ácsi Kinizsi SC – Banai KSK, Mocsa KSE – Ikoba Beton Zsámbék II., D.M.A.C. Dunaalmás – Tokod SE, Ászár KSE – Tardosi FC-TAC.

Vármegyei III. osztály, észak, 6. forduló (a találkozók egységesen vasárnap 15 órakor kezdődnek)

Pilismarót SC – Annavölgyi Bányász SE, Turul SE – Naszály SE, Süttői SC – Bajót Szikra SE, Széchenyi TSE – Vértestolnai TE, BAR-NUL Szomódi SE – TABAK.

Dél, 6. forduló (a találkozók egységesen vasárnap 15 órakor kezdődnek)

Nagyigmándi KSK – Dad SE, Csémi SE – Rédei KSE, Bokod FCE – Császári SE, Szákszendi SE – Etei SE, Bakonyszombathely KSE – Kocs KSE.