A Sárisáp és a Koppánymonostor nyerte a vármegyei rangadókat

Az első osztályban két rangadót is rendeztek, a Sárisápnak hazai környezetben nem okozott gondot a Tát legyőzése, míg a Koppánymonostor szintén otthon nyert a Bábolna ellen. A vármegyei labdarúgás élvonalában a forduló legfölényesebb győzelmét a TAC aratta, amely valósággal kiütötte a Lábatlant. Az első vértesszőlősi pont továbbra is várat magára, a csapat ezúttal Nyergesújfalun kapott ki simán. A góllövőlista élén két sárisápi, Nagy Attila (13) és Barna Gergő (11) áll, előbbi háromszor is beköszönt a hétvégén.

A vármegyei labdarúgás első osztályában a Kecskéd (fehérben) négygólos döntetlent játszott a Vértessomlóval

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A vármegyei labdarúgás hétvégi fordulójában is potyogtak a gólok

Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Koppánymonostori SE – Bábolnai SE 2-0 (1-0)

Komárom, vezette: Jászberényi M. (Urbanics Á.)

Gólszerzők: Valkó (28.), Egyed (77.)

Tatai AC – Lábatlani ESE 13-0 (9-0)

Tata, vezette: Áy J. (Vámosi B., Uracs R.)

Gólszerzők: Pénzelik (17., 34.), Vincze (61., tizenegyesből, 64.), Koch (5.), Marticsek (10.),Korcsok (20.), Hajas (21.), Simonka (32.), Csontos (38.), Márton (44.), Maruzs (74.), Szőke (90.)

FC Esztergom – Környe SE 1-5 (0-3)

Esztergom, vezette: Mann Á. (Patócs D., Faragó Gy.)

Gólszerzők: Laurinyecz (50.), illetve Végh (6.), Zelenai (12.),Hardi (38.), Egri (72.), Kovács D. (90.)

Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE 4-1 (1-1)

Nyergesújfalu, vezette: Szeibert P. (Gabala Zs., Uracs R.)

Gólszerzők: Krammer (45.), Molnár (75.), Manga (78.), Hajnal (87.), illetve Boros (20.)

Sárisápi BSE – DG Tát SE 5-0 (2-0)

Sárisáp, vezette: Kreitl T. (Vámosi B., Szabó B.)

Gólszerzők: Nagy A. (6., 12., 68.), Putnoki (80.), Barna (87., tizenegyesből)

WATI Kecskéd KSK – Vértessomló 2-2 (1-2)

Kecskéd, vezette: Czene-Joó (Végh M., Baranyai D.)

Gólszerzők: Hatos (10., tizenegyesből), Karvaj (68.), illetve Batin (14.), Koller (19.)

Kiállítva: Antalovits (78., Vértessomló)

A vármegyei másodosztályban is rendeztek egy rangadót, a listavezető és hibátlan Mocsa otthon nyert simán a Tardos-TAC ellen. A Csolnok nem kevesebb, mint 10 gólt szerzett a Baj ellen, a mérkőzés hőse a hat találatig jutó Bauer Richárd volt. A sereghajtó Almásfüzitőnek még mindig nincsen pontja, ezúttal Dunaszentmiklóson futott bele a késbe. A góllövőlistát az ászári Palotás Péter vezeti 18 találattal, duplázott a hétvégén is.