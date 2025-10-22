2 órája
A Sárisáp és a Koppánymonostor nyerte a vármegyei rangadókat
Futballrangadók hétvégéjén vagyunk túl, a játékosok ismét nem fukarkodtak a gólokkal. A vármegyei labdarúgás ismét tartogatott kiütéses győzelmeket is.
Az első osztályban két rangadót is rendeztek, a Sárisápnak hazai környezetben nem okozott gondot a Tát legyőzése, míg a Koppánymonostor szintén otthon nyert a Bábolna ellen. A vármegyei labdarúgás élvonalában a forduló legfölényesebb győzelmét a TAC aratta, amely valósággal kiütötte a Lábatlant. Az első vértesszőlősi pont továbbra is várat magára, a csapat ezúttal Nyergesújfalun kapott ki simán. A góllövőlista élén két sárisápi, Nagy Attila (13) és Barna Gergő (11) áll, előbbi háromszor is beköszönt a hétvégén.
A vármegyei labdarúgás hétvégi fordulójában is potyogtak a gólok
Vármegyei I. osztály, 10. forduló
Koppánymonostori SE – Bábolnai SE 2-0 (1-0)
Komárom, vezette: Jászberényi M. (Urbanics Á.)
Gólszerzők: Valkó (28.), Egyed (77.)
Tatai AC – Lábatlani ESE 13-0 (9-0)
Tata, vezette: Áy J. (Vámosi B., Uracs R.)
Gólszerzők: Pénzelik (17., 34.), Vincze (61., tizenegyesből, 64.), Koch (5.), Marticsek (10.),Korcsok (20.), Hajas (21.), Simonka (32.), Csontos (38.), Márton (44.), Maruzs (74.), Szőke (90.)
FC Esztergom – Környe SE 1-5 (0-3)
Esztergom, vezette: Mann Á. (Patócs D., Faragó Gy.)
Gólszerzők: Laurinyecz (50.), illetve Végh (6.), Zelenai (12.),Hardi (38.), Egri (72.), Kovács D. (90.)
Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE 4-1 (1-1)
Nyergesújfalu, vezette: Szeibert P. (Gabala Zs., Uracs R.)
Gólszerzők: Krammer (45.), Molnár (75.), Manga (78.), Hajnal (87.), illetve Boros (20.)
Sárisápi BSE – DG Tát SE 5-0 (2-0)
Sárisáp, vezette: Kreitl T. (Vámosi B., Szabó B.)
Gólszerzők: Nagy A. (6., 12., 68.), Putnoki (80.), Barna (87., tizenegyesből)
WATI Kecskéd KSK – Vértessomló 2-2 (1-2)
Kecskéd, vezette: Czene-Joó (Végh M., Baranyai D.)
Gólszerzők: Hatos (10., tizenegyesből), Karvaj (68.), illetve Batin (14.), Koller (19.)
Kiállítva: Antalovits (78., Vértessomló)
A vármegyei másodosztályban is rendeztek egy rangadót, a listavezető és hibátlan Mocsa otthon nyert simán a Tardos-TAC ellen. A Csolnok nem kevesebb, mint 10 gólt szerzett a Baj ellen, a mérkőzés hőse a hat találatig jutó Bauer Richárd volt. A sereghajtó Almásfüzitőnek még mindig nincsen pontja, ezúttal Dunaszentmiklóson futott bele a késbe. A góllövőlistát az ászári Palotás Péter vezeti 18 találattal, duplázott a hétvégén is.
Vármegyei II. osztály, 10. forduló
Csolnoki SZSE – Baj KSE 10-0 (3-0)
Csolnok, vezette: Mann Á. (Szabó B., Szalai B.)
Gólszerzők: Bauer (44., 48., 68., 73., 86., 89.), Barlangi (41., 82.), Kovács (40.), Vörös (56.)
Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas 0-5 (0-2)
Bakonysárkány, vezette: Marks B. (Varga É., Urszán I.)
Gólszerzők: Hérics (16., 57., 59.), Vankó (42.), Szabó M. (66.)
Dunaszentmiklósi SE – Almásfüzitői SC 5-1 (2-1)
Dunaszentmiklós, vezette: Kiss D. (Nagy G., Janovics I.)
Gólszerzők: Schmidt (5., 65., a másodikat tizenegyesből), Szerencse (41.), Szegedi (70.), Purgel (89.), illetve Sarus (24.)
Kiállítva: Tóth Z. (58., Dunaszentmiklós)
Piliscsévi SE – Banai KSK 1-0 (1-0)
Piliscsév, vezette: Kurali Z. (Eperjesi B., Krausz G.)
Gólszerző: Nagyvári (45.)
Gyermely – Ikoba Beton Zsámbék II. 2-3 (1-1)
Gyermely, vezette: Németh R. (Bankó I., Gyuricza P.)
Gólszerzők: Grosz (25.), Váradi (47., tizenegyesből), illetve Billege (12.), Madaras (73.), Gulyás (86.)
Kiállítva: Váradi (52.), Grosz (57.)
Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE 3-1 (2-0)
Ács, vezette: Sándor T. (Náray Á.)
Gólszerzők: Horváth G. (1., 8.), Kohár (89.), illetve Bartos (65.)
Mocsa KSE – Tardosi FC-TAC 3-0 (1-0)
Mocsa, vezette: Urbanics Á. (Jászberényi M., Lovas G.)
Gólszerzők: Kerekes (33., 88.), Kántor (83.)
D.M.A.C. Dunaalmás – Ászár KSE 2-4 (0-3)
Dunaalmás, vezette: Baranyai L. (Sas D.)
Gólszerzők: Halomi (88.), Nagy B. (90.), illetve Palotás (38., 67.), Wolf (4.), Stamler (24.)
Az élcsoport az első osztályban:
- Sárisáp
- Koppánymonostor
- Bábolna
Másodosztály:
1. Mocsa
2. Ászár
3. Zsámbék II.