október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

2 órája

A Sárisáp és a Koppánymonostor nyerte a vármegyei rangadókat

Címkék#Koppánymonostor#rangadó#góllövőlista#Piliscsévi SE#vármegyei labdarúgás#Sárisáp

Futballrangadók hétvégéjén vagyunk túl, a játékosok ismét nem fukarkodtak a gólokkal. A vármegyei labdarúgás ismét tartogatott kiütéses győzelmeket is.

Várvizi Tamás

Az első osztályban két rangadót is rendeztek, a Sárisápnak hazai környezetben nem okozott gondot a Tát legyőzése, míg a Koppánymonostor szintén otthon nyert a Bábolna ellen. A vármegyei labdarúgás élvonalában a forduló legfölényesebb győzelmét a TAC aratta, amely valósággal kiütötte a Lábatlant. Az első vértesszőlősi pont továbbra is várat magára, a csapat ezúttal Nyergesújfalun kapott ki simán. A góllövőlista élén két sárisápi, Nagy Attila (13) és Barna Gergő (11) áll, előbbi háromszor is beköszönt a hétvégén.

a vármegyei labdarúgás első és második osztályában is rangadókat rendeztek
A vármegyei labdarúgás első osztályában a Kecskéd (fehérben) négygólos döntetlent játszott a Vértessomlóval
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A vármegyei labdarúgás hétvégi fordulójában is potyogtak a gólok

Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Koppánymonostori SE – Bábolnai SE 2-0 (1-0)
Komárom, vezette: Jászberényi M. (Urbanics Á.)
Gólszerzők: Valkó (28.), Egyed (77.)

Tatai AC – Lábatlani ESE 13-0 (9-0)
Tata, vezette: Áy J. (Vámosi B., Uracs R.)
Gólszerzők: Pénzelik (17., 34.), Vincze (61., tizenegyesből, 64.), Koch (5.), Marticsek (10.),Korcsok (20.), Hajas (21.), Simonka (32.), Csontos (38.), Márton (44.), Maruzs (74.), Szőke (90.)

FC Esztergom – Környe SE 1-5 (0-3)
Esztergom, vezette: Mann Á. (Patócs D., Faragó Gy.)
Gólszerzők: Laurinyecz (50.), illetve Végh (6.), Zelenai (12.),Hardi (38.), Egri (72.), Kovács D. (90.)

Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE 4-1 (1-1)
Nyergesújfalu, vezette: Szeibert P. (Gabala Zs., Uracs R.)
Gólszerzők: Krammer (45.), Molnár (75.), Manga (78.), Hajnal (87.), illetve Boros (20.)

Sárisápi BSE – DG Tát SE 5-0 (2-0)
Sárisáp, vezette: Kreitl T. (Vámosi B., Szabó B.) 
Gólszerzők: Nagy A. (6., 12., 68.), Putnoki (80.), Barna (87., tizenegyesből)

WATI Kecskéd KSK – Vértessomló 2-2 (1-2)
Kecskéd, vezette: Czene-Joó (Végh M., Baranyai D.)
Gólszerzők: Hatos (10., tizenegyesből), Karvaj (68.), illetve Batin (14.), Koller (19.)
Kiállítva: Antalovits (78., Vértessomló)

A vármegyei másodosztályban is rendeztek egy rangadót, a listavezető és hibátlan Mocsa otthon nyert simán a Tardos-TAC ellen. A Csolnok nem kevesebb, mint 10 gólt szerzett a Baj ellen, a mérkőzés hőse a hat találatig jutó Bauer Richárd volt. A sereghajtó Almásfüzitőnek még mindig nincsen pontja, ezúttal Dunaszentmiklóson futott bele a késbe. A góllövőlistát az ászári Palotás Péter vezeti 18 találattal, duplázott a hétvégén is.

Vármegyei II. osztály, 10. forduló

Csolnoki SZSE – Baj KSE 10-0 (3-0)
Csolnok, vezette: Mann Á. (Szabó B., Szalai B.)
Gólszerzők: Bauer (44., 48., 68., 73., 86., 89.), Barlangi (41., 82.), Kovács (40.), Vörös (56.)

Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas 0-5 (0-2)
Bakonysárkány, vezette: Marks B. (Varga É., Urszán I.)
Gólszerzők: Hérics (16., 57., 59.), Vankó (42.), Szabó M. (66.)

Dunaszentmiklósi SE – Almásfüzitői SC 5-1 (2-1)
Dunaszentmiklós, vezette: Kiss D. (Nagy G., Janovics I.)
Gólszerzők: Schmidt (5., 65., a másodikat tizenegyesből), Szerencse (41.), Szegedi (70.), Purgel (89.), illetve Sarus (24.)
Kiállítva: Tóth Z. (58., Dunaszentmiklós)

Piliscsévi SE – Banai KSK 1-0 (1-0)
Piliscsév, vezette: Kurali Z. (Eperjesi B., Krausz G.)
Gólszerző: Nagyvári (45.)

Gyermely – Ikoba Beton Zsámbék II. 2-3 (1-1)
Gyermely, vezette: Németh R. (Bankó I., Gyuricza P.)
Gólszerzők: Grosz (25.), Váradi (47., tizenegyesből), illetve Billege (12.), Madaras (73.), Gulyás (86.)
Kiállítva: Váradi (52.), Grosz (57.)

Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE 3-1 (2-0)
Ács, vezette: Sándor T. (Náray Á.)
Gólszerzők: Horváth G. (1., 8.), Kohár (89.), illetve Bartos (65.)

Mocsa KSE – Tardosi FC-TAC 3-0 (1-0)
Mocsa, vezette: Urbanics Á. (Jászberényi M., Lovas G.)
Gólszerzők: Kerekes (33., 88.), Kántor (83.)

D.M.A.C. Dunaalmás – Ászár KSE 2-4 (0-3)
Dunaalmás, vezette: Baranyai L. (Sas D.)
Gólszerzők: Halomi (88.), Nagy B. (90.), illetve Palotás (38., 67.), Wolf (4.), Stamler (24.)

Az élcsoport az első osztályban:

  1.  Sárisáp
  2.  Koppánymonostor
  3.  Bábolna

Másodosztály:

1. Mocsa

2. Ászár

3. Zsámbék II.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu