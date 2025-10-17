2 órája
Csak kapkodhatjuk a fejünket, annyi rangadót rendeznek a hétvégén
Nagyüzem lesz hazánk futballpályáin a hétvégén. A vármegyei labdarúgás valamennyi osztályában játszanak rangadót.
Valósággal kapkodhatják a fejüket a Komárom-Esztergomi futballbarátok. A vármegyei labdarúgás valamennyi osztálya tartogat legalább egy rangadót a hétvégén, az első osztályban például egymás ellen lép pályára az első négy helyen álló gárda.
Rangadóhegyek a vármegyei labdarúgásban
Az első vonalban a hibátlanul listavezető Sárisáp rangadót vív a negyedik helyen álló Táttal, míg a második Koppánymonostor a harmadik Bábolnát látja vendégül. A sereghajtó, még pont nélküli Vértesszőlős a Nyergesújfaluhoz látogat és kicsi az esély rá, hogy a középmezőnyben állomásozó rivális ellen szerzi meg első pontjait.
A másodosztályban is szuperrangadót rendeznek: a hibátlanul első Mocsa a második helyen álló, három ponttal kevesebbet szerző Tardost fogadja. A harmadik Ászárnak jó eséllyel nem lesz nehéz dolga a középcsapat Dunaalmás otthonában.
A változatosság kedvéért a harmadosztály Északi csoportjában is az első két helyezett csap össze: a Széchenyi TSE a Szomódot fogadja, mi több, ugyanez a helyzet a Déliben is: a második Csém a listavezető Etét látja vendégül.
Vármegyei I. osztály, 10. forduló
Szombat, 14:30: Koppánymonostori SE – Bábolnai SE, 18 óra: Tatai AC – Lábatlani ESE. Vasárnap, 14:30: FC Esztergom – Környe SE, Nyergesújfalu SE – Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE – DG Tát SE, WATI Kecskéd KSK – Vértessomló.
II. osztály, 10. forduló
Szombat, 14:30: Csolnoki SZSE – Baj KSE. Vasárnap, 14:30: Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas, Dunaszentmiklósi SE – Almásfüzitői SC, Piliscsévi SE – Banai KSK, Gyermely – Ikoba Beton Zsámbék II., Ácsi Kinizsi SC – Tokod SE, Mocsa KSE – Tardosi FC-TAC, D.M.A.C. Dunaalmás – Ászár KSE.
III. osztály, Észak, 8. forduló
Vasárnap, 14:30: OSZE LSZ – Naszály SE, Pilismarót SC – Bajót Szikra SE, Turul SE – Vértestolnai TE, Süttői SC – TABAK, Széchenyi TSE – Szomódi SE.
Dél, 8. forduló
Vasárnap, 14:30: Rédei KSE – Dad SE, Nagyigmándi KSK –Császári SE, Csémi SE – Etei SE, Bokod FCE – Kocs KSE, Szákszendi SE – Bakonyszombathely KSE.