Csak kapkodhatjuk a fejünket, annyi rangadót rendeznek a hétvégén

Valósággal kapkodhatják a fejüket a Komárom-Esztergomi futballbarátok. A vármegyei labdarúgás valamennyi osztálya tartogat legalább egy rangadót a hétvégén, az első osztályban például egymás ellen lép pályára az első négy helyen álló gárda.

A vármegyei labdarúgás ismét tartogat érdekesnek ígérkező meccseket

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Rangadóhegyek a vármegyei labdarúgásban

Az első vonalban a hibátlanul listavezető Sárisáp rangadót vív a negyedik helyen álló Táttal, míg a második Koppánymonostor a harmadik Bábolnát látja vendégül. A sereghajtó, még pont nélküli Vértesszőlős a Nyergesújfaluhoz látogat és kicsi az esély rá, hogy a középmezőnyben állomásozó rivális ellen szerzi meg első pontjait.

A másodosztályban is szuperrangadót rendeznek: a hibátlanul első Mocsa a második helyen álló, három ponttal kevesebbet szerző Tardost fogadja. A harmadik Ászárnak jó eséllyel nem lesz nehéz dolga a középcsapat Dunaalmás otthonában.

A változatosság kedvéért a harmadosztály Északi csoportjában is az első két helyezett csap össze: a Széchenyi TSE a Szomódot fogadja, mi több, ugyanez a helyzet a Déliben is: a második Csém a listavezető Etét látja vendégül.