Nem hibáztak az éllovasok hétvégén a vármegyei első osztályban

A vármegyei labdarúgás első osztályában a listavezető Sárisáp magabiztosan, az üldöző Koppánymonostor nyögvenyelősebben hozta a maga mérkőzését. A sereghajtók csatáját simán nyerte az Esztergom a még mindig pont nélkül álló Vértesszőlős otthonában. Akik a lefújást nem várták meg Táton, bánhatták: a hazaiak a 92. és a 93. percben szerzett gólokkal fordították meg a Tata elleni találkozót. Ami a góllövőlistát illeti, a sárisápi Nagy Attila áll az élen 14 találattal, beköszönt a hétvégén Vértessomlón is. Őt csapattársa, a vasárnap szintén gólt szerző Barna Gergő követi, 12 találattal.

A Kecskéd (fehérben) idegenben nyert a vármegyei labdarúgás első osztályában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A vármegyei labdarúgás első osztályában az első két helyezett hozta a kötelezőt

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Környe SE – Koppánymonostori SE 0-1 (0-0)

Környe, vezette: Lovas G. (Fekete B., Baranyai L.)

Gólszerző: Dávid (85.)

Vértessomló – Sárisápi BSE 1-6 (1-1)

Vértessomló, vezette: Török Zs. (Sudicky B., Rábel A.)

Gólszerzők: Dobbelaere (24.), illetve Vígh (38., 53., 94.), Jurásek (63.), Barna (78.), Nagy A. (87.)

Tát SE – Tatai AC 2-1 (0-0)

Tát, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Uracs R.)

Gólszerzők: Páldi (92., 93.), illetve Szőke (75.)

Lábatlani ESE – Nyergesújfalu SE 2-3 (2-0)

Lábatlan, vezette: Urbanics Á. (Faragó Gy., Vámosi B.)

Gólszerzők: Farkas (40.), Mann Á. (43.), illetve Mann P. (60., 69.), Molnár (73.)

Vértesszőlősi SE – FC Esztergom 0-5 (0-2)

Vértesszőlős, vezette: Kurali Z. (Kun P., Patócs D.)

Gólszerzők: Laurinyecz (48., 90.), Tóth L. (23.), Várszegi (33.), Lőrincz (50.)

Bábolnai SE – WATI Kecskéd KSK 1-3 (0-2)

Bábolna, vezette: Sándor T. (Kiss Cs., Lakatos Z.)

Gólszerzők: Szalai (83., tizenegyesből), illetve Klestenitz (3.), Raffai (23.), Karvaj (89.)

A másodosztályban a listavezető Mocsa pontokat hullajtott az Ászár otthonában a forduló rangadóján, igaz, a győzelemhez nem kellett volna sokat kibírnia, Roll Martin a 96. percben egyenlített. A Zsámbék II. Piliscsév elleni sikerével így zárkózott, már csak három ponttal van lemaradva a Mocsától. A forduló kiütését a Bakonysárkány szolgáltatta, amely kilencet rámolt be a pont nélkül szerénykedő Almásfüzitőnek, Merkl Balázs négy góljának is köszönhetően. A góllövőlistát az ászári Palotás Péter vezeti 18 találattal, ő nem szerzett gólt a hétvégén, ellentétben a zsámbéki Billege Bálinttal, így ő eggyel van lemaradva Palotástól.