Labdarúgás

58 perce

Nem hibáztak az éllovasok hétvégén a vármegyei első osztályban

Címkék#Ászár#Tardos#vármegyei labdarúgás#Vértesszőlős

Nem botlott az első két helyezett a hétvégén a vármegyei élvonalban. A vármegyei labdarúgás ismét hozott gólgazdag meccseket.

Várvizi Tamás

A vármegyei labdarúgás első osztályában a listavezető Sárisáp magabiztosan, az üldöző Koppánymonostor nyögvenyelősebben hozta a maga mérkőzését. A sereghajtók csatáját simán nyerte az Esztergom a még mindig pont nélkül álló Vértesszőlős otthonában. Akik a lefújást nem várták meg Táton, bánhatták: a hazaiak a 92. és a 93. percben szerzett gólokkal fordították meg a Tata elleni találkozót. Ami a góllövőlistát illeti, a sárisápi Nagy Attila áll az élen 14 találattal, beköszönt a hétvégén Vértessomlón is. Őt csapattársa, a vasárnap szintén gólt szerző Barna Gergő követi, 12 találattal.

a vármegyei labdarúgás élvonalában a kecskéd idegenben győzött
A Kecskéd (fehérben) idegenben nyert a vármegyei labdarúgás első osztályában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A vármegyei labdarúgás első osztályában az első két helyezett hozta a kötelezőt

Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Környe SE – Koppánymonostori SE 0-1 (0-0)
Környe, vezette: Lovas G. (Fekete B., Baranyai L.)
Gólszerző: Dávid (85.)

Vértessomló – Sárisápi BSE 1-6 (1-1)
Vértessomló, vezette: Török Zs. (Sudicky B., Rábel A.)
Gólszerzők: Dobbelaere (24.), illetve Vígh (38., 53., 94.), Jurásek (63.), Barna (78.), Nagy A. (87.)

Tát SE – Tatai AC 2-1 (0-0)
Tát, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Uracs R.)
Gólszerzők: Páldi (92., 93.), illetve Szőke (75.)

Lábatlani ESE – Nyergesújfalu SE 2-3 (2-0)
Lábatlan, vezette: Urbanics Á. (Faragó Gy., Vámosi B.)
Gólszerzők: Farkas (40.), Mann Á. (43.), illetve Mann P. (60., 69.), Molnár (73.)

Vértesszőlősi SE – FC Esztergom 0-5 (0-2)
Vértesszőlős, vezette: Kurali Z. (Kun P., Patócs D.)
Gólszerzők: Laurinyecz (48., 90.), Tóth L. (23.), Várszegi (33.), Lőrincz (50.)

Bábolnai SE – WATI Kecskéd KSK 1-3 (0-2)
Bábolna, vezette: Sándor T. (Kiss Cs., Lakatos Z.)
Gólszerzők: Szalai (83., tizenegyesből), illetve Klestenitz (3.), Raffai (23.), Karvaj (89.)

A másodosztályban a listavezető Mocsa pontokat hullajtott az Ászár otthonában a forduló rangadóján, igaz, a győzelemhez nem kellett volna sokat kibírnia, Roll Martin a 96. percben egyenlített. A Zsámbék II. Piliscsév elleni sikerével így zárkózott, már csak három ponttal van lemaradva a Mocsától. A forduló kiütését a Bakonysárkány szolgáltatta, amely kilencet rámolt be a pont nélkül szerénykedő Almásfüzitőnek, Merkl Balázs négy góljának is köszönhetően. A góllövőlistát az ászári Palotás Péter vezeti 18 találattal, ő nem szerzett gólt a hétvégén, ellentétben a zsámbéki Billege Bálinttal, így ő eggyel van lemaradva Palotástól. 

Vármegyei II. osztály, 11. forduló

Almásfüzitői SC – Bakonysárkányi SE 2-9 (1-3)
Almásfüzitő, vezette: Urszán I. (Patócs D., Szabó B.)
Gólszerzők: Holovnyák (40., 57.), illetve Merkl (6., 31., 52., 63.), Büki (9., 53., 82.), Tserenmanla (81.), Kokas (84.)

Banai KSK – Csolnoki SZSE 2-4 (0-3)
Bana, vezette: Mann Á. (Náray Á.)
Gólszerzők: Dobai (71., 74.), illetve Bauer (6., 13.), Barlangi (43., 77.)

Baj KSE – Dunaszentmiklósi SE 1-6 (0-4)
Baj, vezette: Kiss D. (Szalai B.)
Gólszerzők: Bódi (54.), illetve Szerencse (12., 44.), Schmidt (29., tizenegyesből), Purgel (35.), Turi (70.), Kollár (90.)

Tardosi FC-TAC – Ácsi Kinizsi SC 2-1 (2-0)
Tardos, vezette: Szuhodovszki D. (Németh K., Tóth B.)
Gólszerzők: Lázár (14., tizenegyesből), Somogyvári (35.), illetve Bakura (63.)

Tokod SE – Gyermely 1-2 (1-1)
Tokod, vezette: Perge V. (Csákány I.)
Gólszerzők: Balog (7.), illetve Terplán (9., 62.)

Ikoba Beton Zsámbék II. – Piliscsévi SE 2-0 (2-0)
Zsámbék, vezette: Mihályi G. (Bankó I.)
Gólszerzők: Billege (2., tizenegyesből), Csóh (10.)

Ászár KSE – Mocsa KSE 2-2 (1-0)
Ászár, vezette: Áy J. (Gyuricza P., Szabó B.)
Gólszerzők: Kiss J. (41.), Roll (96.), illetve Kovács Á. (71.), Rácz (79.)

A Tatabányai Vasas – Dunaalmás mérkőzés félbeszakadt. 

Az élcsoport az első osztályban:

  1.  Sárisáp
  2.  Koppánymonostor
  3.  Nyergesújfalu

Másodosztály:

  1.  Mocsa
  2.  Zsámbék II.
  3.  Csolnok

 

 

