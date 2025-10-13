33 perce
Tizennyolc gólig jutott a Mocsa, tizennégyig a Koppánymonostor
Valósággal záporoztak a gólok a hétvégén. A vármegyei labdarúgás hétvégi fordulójában a másodosztályban a Mocsa például Tokodon rendezett igazi mészárlást.
A vármegyei labdarúgás első osztályában a listavezető Sárisáp kiütéses győzelmet aratott a Lábatlan otthonában. Az osztály legfölényesebb győzelmét azonban a második helyen álló Koppánymonostor aratta, 14 találatig jutva a szebb napokat látott Esztergom ellen. A sereghajtó és eddig az összes meccsét elveszítő Vértesszőlős ismét beleszaladt a késbe, otthon kaptak egy hármast a Tatai AC ellen. A góllövőlista élén hárman állnak holtversenyben egyaránt 10 találattal: a sárisápi duó, Barna Gergő és Nagy Attila mindkét tagja beköszönt hétvégén, ahogy a koppánymonostori Valkó Miklós sem tétlenkedett.
Vármegyei labdarúgás: hullottak a gólok
Vármegyei I. osztály, 9. forduló
Koppánymonostori SE – FC Esztergom 14-1 (8-0)
Komárom, vezette: Urbanics Á. (Kurali Z., Faragó Gy.)
Gólszerzők: Ilyés (4., 20., 26., 46.), Vörös (15., 90.), Pulai (36., 45.), Valkó (63., 80.), Dombai (8.), Ballester-Garcia (32.), Hartmann (60.), Tímár (84.), illetve Moldován (87.)
Környe SE – Nyergesújfalu SE 0-0
Környe, vezette: Áy J. H. (Kun P. A., Bokor B.)
DG Tát SE – WATI Kecskéd KSK 1-1 (0-0)
Tát, vezette: Kiss D. (Jászberényi M., Gabala Zs.)
Gólszerzők: Éber (82.), illetve Neckernusz (87.)
Kiállítva: Kisszölgyémi (47., Tát)
Lábatlani ESE – Sárisápi BSE 0-8 (0-3)
Lábatlan, vezette: Derecskei B. (Faragó Gy., Péntek E.)
Gólszerzők: Barna (25., 39.), Ferkó (49., 63.), Vígh (5.), Mészáros (52.), Hegedűs (83.), Nagy A. (84.)
Vértesszőlősi SE – Tatai AC 0-3 (0-2)
Vértesszőlős, vezette: Mann Á. (Patócs D., Szabó B.)
Gólszerzők: Hajas (19.), Pénzelik (39.), Vincze (89.)
Bábolnai SE – Vértessomló 2-0 (1-0)
Bábolna, vezette: Kurali Z. (Farkas B., Uracs R.)
Gólszerzők: Nyári (1.), Lanzendorfen (69.)
Kiállítva: Dobbelaere (87., Vértessomló)
A vármegyei másodosztályban az éllovas és eddig hibátlan Mocsa idegenben sem kegyelmezett az utolsó előtti Tokodnak, 18 (!) gólt rámolt be riválisának. Kerekes György és Kántor István Szilveszter egyaránt 5 gólt vállalt a gazdag góltermésből. A második Tardos is hozta a papírformát otthon a Dunaalmás ellen, az Ászár pedig igazi flúgos futam során vittel el a három pontot a Tatabányai Vasas otthonából. A sereghajtó Almásfüzitő ezúttal sem szerezte meg első pontját, otthon szaladt bele egy kilencesbe a Csolnok ellen. A góllövőlista élén 16 találattal az ászári Palotás Péter áll, aki négyszer is eredményes volt a hétvégi fordulóban.
Vármegyei II. osztály, 9. forduló
Almásfüzitői SC – Csolnoki SZSE 0-9 (0-4)
Almásfüzitő, vezette: Huszka D. (Csákány I., Vámosi B.)
Gólszerzők: Vörös (13., 38.), Pázmándi (35., 75.), Bauer (50., 56.), Janosek (21., 70.), Barlangi (48.)
Kiállítva: Fekete (75., Almásfüzitő)
Banai KSK – Gyermely 0-2 (0-1)
Bana, vezette: Szajkó Á. (Györe F.)
Gólszerzők: Váradi (38., tizenegyesből), Káldi (54.)
Kiállítva: Molnár P. (55., Bana)
Baj KSE – Piliscsévi SE 4-5 (1-3)
Baj, vezette: Urbanics Á. (Eperjesi B.)
Gólszerzők: Bova (86., 90., a másodikat tizenegyesből), Kutak (2.), Hocza (70.), illetve Nagyvári (34., 37., 55.), Mesterházi Cs. (29., tizenegyesből), Mesterházi N. (78.)
Kiállítva: Nádolszky (90., Baj)
Tardosi FC-TAC – D.M.A.C. Dunaalmás 4-2 (1-2)
Tardos, vezette: Kis B. (Vámosi B., Baranyai L.)
Gólszerzők: Koronczi (54., 93.), Jakabovics (23.), Kovács H. (83., tizenegyesből), illetve Szuri (22), Nagy B. (24.)
Kiállítva: Tadjer (42.), Jantka (88.), mindkettő Dunaalmás
Tokod SE – Mocsa KSE 1-18 (0-8)
Tokod, vezette: Mihályi G. (Krausz G.)
Gólszerzők: Kiss B. (88.), illetve Kerekes (1., 36., 55., 59., 67.), Kántor (21., 45., 50., 65., 70.), Csizmadia (44., 80., 86.), Zuggó (20., 38.), Korán (19.), Németh (47., tizenegyesből), Nádudvari (58.).
Ikoba Beton Zsámbék II. – Ácsi Kinizsi SC 5-0 (3-0)
Zsámbék, vezette: Lova G. (Bankó I.)
Gólszerzők: Billege (27., tizenegyesből, 42.), Juhász (43., 61.), Genszki (63.)
Bakonysárkányi SE – Dunaszentmiklósi SE 2-2 (2-1)
Bakonysárkány, vezette: Szabó G. (Dávid R.)
Gólszerzők: Büki (14.), Pirsli (42.), illetve Kollár (11.), Schmidt (53.)
Tatabányai Vasas – Ászár KSE 4-7 (1-3)
Tatabánya, vezette: Marks B. (Huszka D., Nagy G.)
Gólszerzők: Szabó M. (32.), Lakatos (tizenegyesből, 66.), Vankó (81.), Vajdai (90., tizenegyesből), illetve Palotás (2., 13., 60., 89.), Roll (8., 69.), Monos (63., öngól)
Az élcsoport az első osztályban:
- Sárisáp
- Koppánymonostor
- Bábolna
Másodosztály:
- Mocsa
- Tardosi FC-TAC
- Ászár