Tizennyolc gólig jutott a Mocsa, tizennégyig a Koppánymonostor

A vármegyei labdarúgás első osztályában a listavezető Sárisáp kiütéses győzelmet aratott a Lábatlan otthonában. Az osztály legfölényesebb győzelmét azonban a második helyen álló Koppánymonostor aratta, 14 találatig jutva a szebb napokat látott Esztergom ellen. A sereghajtó és eddig az összes meccsét elveszítő Vértesszőlős ismét beleszaladt a késbe, otthon kaptak egy hármast a Tatai AC ellen. A góllövőlista élén hárman állnak holtversenyben egyaránt 10 találattal: a sárisápi duó, Barna Gergő és Nagy Attila mindkét tagja beköszönt hétvégén, ahogy a koppánymonostori Valkó Miklós sem tétlenkedett.

A vármegyei labdarúgás ezúttal is számos gólt tartogatott, a Csolnok például idegenben ütött ki az Almásfüzitőt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Vármegyei labdarúgás: hullottak a gólok

Vármegyei I. osztály, 9. forduló

Koppánymonostori SE – FC Esztergom 14-1 (8-0)

Komárom, vezette: Urbanics Á. (Kurali Z., Faragó Gy.)

Gólszerzők: Ilyés (4., 20., 26., 46.), Vörös (15., 90.), Pulai (36., 45.), Valkó (63., 80.), Dombai (8.), Ballester-Garcia (32.), Hartmann (60.), Tímár (84.), illetve Moldován (87.)

Környe SE – Nyergesújfalu SE 0-0

Környe, vezette: Áy J. H. (Kun P. A., Bokor B.)

DG Tát SE – WATI Kecskéd KSK 1-1 (0-0)

Tát, vezette: Kiss D. (Jászberényi M., Gabala Zs.)

Gólszerzők: Éber (82.), illetve Neckernusz (87.)

Kiállítva: Kisszölgyémi (47., Tát)

Lábatlani ESE – Sárisápi BSE 0-8 (0-3)

Lábatlan, vezette: Derecskei B. (Faragó Gy., Péntek E.)

Gólszerzők: Barna (25., 39.), Ferkó (49., 63.), Vígh (5.), Mészáros (52.), Hegedűs (83.), Nagy A. (84.)

Vértesszőlősi SE – Tatai AC 0-3 (0-2)

Vértesszőlős, vezette: Mann Á. (Patócs D., Szabó B.)

Gólszerzők: Hajas (19.), Pénzelik (39.), Vincze (89.)

Bábolnai SE – Vértessomló 2-0 (1-0)

Bábolna, vezette: Kurali Z. (Farkas B., Uracs R.)

Gólszerzők: Nyári (1.), Lanzendorfen (69.)

Kiállítva: Dobbelaere (87., Vértessomló)

A vármegyei másodosztályban az éllovas és eddig hibátlan Mocsa idegenben sem kegyelmezett az utolsó előtti Tokodnak, 18 (!) gólt rámolt be riválisának. Kerekes György és Kántor István Szilveszter egyaránt 5 gólt vállalt a gazdag góltermésből. A második Tardos is hozta a papírformát otthon a Dunaalmás ellen, az Ászár pedig igazi flúgos futam során vittel el a három pontot a Tatabányai Vasas otthonából. A sereghajtó Almásfüzitő ezúttal sem szerezte meg első pontját, otthon szaladt bele egy kilencesbe a Csolnok ellen. A góllövőlista élén 16 találattal az ászári Palotás Péter áll, aki négyszer is eredményes volt a hétvégi fordulóban.