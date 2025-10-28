Nem hibázott az északi és a déli éllovas sem a harmadosztályban

A vármegyei labdarúgás harmadosztályában az Északi csoportban a Szomód hozta a papírformát a Süttő ellen, ezzel természetesen továbbra is vezeti a tabellát. Az első számú üldöző Naszály azonban ezúttal botlott, csak gól nélküli döntetlenre futotta erejéből otthon az Annavölgy ellen. A Turul SE első pontjai továbbra is váratnak magukra, ezúttal Tokodaltárón szenvedtek egygólos vereséget. Említésre méltó az OSZE nagyarányú veresége, az utolsó előtti helyezettet ezúttal a Bajót ütötte ki. A góllövőlista élén a szomódi Homojovszki Péter áll, aki hétvégén tovább szaporította góljainak számát, a Süttő elleni bajnokit az ő duplájával hozta az éllovas. Mögötte 13-mal csapattársa, Holecz Gergő áll, aki ezúttal nem talált a kapuba.

A vármegyei labdarúgás harmadosztályában az északi éllovas Szomód (zöld-fehérben) hozta a kötelezőt

Fotó: archív/Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A vármegyei labdarúgás Déli csoportjában sem botlott az éllovas

A Déli csoportban sem botlott a listavezető, az Ete a Nagyigmándot verte hazai pályán szoros mérkőzésen. A két üldöző is győzött hétvégén, a Csém Kocson, míg a Szákszend Dadon gyűjtötte be a három pontot. Említésre méltó még Szimler Gergő és Antal Dániel gólpárbaja a Bakonyszombathely – Bokod meccsen: mindketten mesterhármast szereztek csapatukban, a végén azonban mégis a Bokod örülhetett. Ami az osztály góllövőlistáját illeti, az etei Szeles Péter toronymagasan vezet, eddig összesen 22-szer vette be a riválisok kapuját, most is mesterhármasig jutott. Mögötte jócskán leszakadva, épp feleennyi találattal a nagyigmándi vér Dezső áll.

Labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak, 9. forduló

Vértestolnai TE – Pilismarót SC 3-3 (1-3)

Vértestolna, vezette: Sándor T. (Gyuricza P., Eperjesi B.)

Gólszerzők: Hörömpöli (24.), Áprili (46.), Goldschmidt (92.), illetve Varga (2.), Léb (4.), Kovács D. (14., tizenegyesből)

Bajót Szikra SE – OSZE LSZ 5-0 (3-0)

Bajót, vezette: Berecz L.

Gólszerzők: Will (36., 42.), Imre (88., 89.), Rácz (16.)

Naszály SE – Annavölgyi Bányász SE 0-0

Naszály, vezette: Györe F. (Bazsánt A.)

Szomódi SE – Süttői SC 2-1 (1-1)

Szomód, vezette: Marks B. (Sas D.)

Gólszerzők: Homojovszki (27., 89., a másodikat tizenegyesből), illetve Kuthy (5.)