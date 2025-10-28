2 órája
Nem hibázott az északi és a déli éllovas sem a harmadosztályban
Teljes fordulót rendeztek a vármegyei III-ban. Egyik éllovas sem hibázott a vármegyei labdarúgás harmadosztályában: északon a Szomód a Süttőt, míg délen az Ete a Nagyigmándot győzte le. A Déli csoportban különleges gólpárbajra is akadt példa.
A vármegyei labdarúgás harmadosztályában az Északi csoportban a Szomód hozta a papírformát a Süttő ellen, ezzel természetesen továbbra is vezeti a tabellát. Az első számú üldöző Naszály azonban ezúttal botlott, csak gól nélküli döntetlenre futotta erejéből otthon az Annavölgy ellen. A Turul SE első pontjai továbbra is váratnak magukra, ezúttal Tokodaltárón szenvedtek egygólos vereséget. Említésre méltó az OSZE nagyarányú veresége, az utolsó előtti helyezettet ezúttal a Bajót ütötte ki. A góllövőlista élén a szomódi Homojovszki Péter áll, aki hétvégén tovább szaporította góljainak számát, a Süttő elleni bajnokit az ő duplájával hozta az éllovas. Mögötte 13-mal csapattársa, Holecz Gergő áll, aki ezúttal nem talált a kapuba.
A vármegyei labdarúgás Déli csoportjában sem botlott az éllovas
A Déli csoportban sem botlott a listavezető, az Ete a Nagyigmándot verte hazai pályán szoros mérkőzésen. A két üldöző is győzött hétvégén, a Csém Kocson, míg a Szákszend Dadon gyűjtötte be a három pontot. Említésre méltó még Szimler Gergő és Antal Dániel gólpárbaja a Bakonyszombathely – Bokod meccsen: mindketten mesterhármast szereztek csapatukban, a végén azonban mégis a Bokod örülhetett. Ami az osztály góllövőlistáját illeti, az etei Szeles Péter toronymagasan vezet, eddig összesen 22-szer vette be a riválisok kapuját, most is mesterhármasig jutott. Mögötte jócskán leszakadva, épp feleennyi találattal a nagyigmándi vér Dezső áll.
Labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak, 9. forduló
Vértestolnai TE – Pilismarót SC 3-3 (1-3)
Vértestolna, vezette: Sándor T. (Gyuricza P., Eperjesi B.)
Gólszerzők: Hörömpöli (24.), Áprili (46.), Goldschmidt (92.), illetve Varga (2.), Léb (4.), Kovács D. (14., tizenegyesből)
Bajót Szikra SE – OSZE LSZ 5-0 (3-0)
Bajót, vezette: Berecz L.
Gólszerzők: Will (36., 42.), Imre (88., 89.), Rácz (16.)
Naszály SE – Annavölgyi Bányász SE 0-0
Naszály, vezette: Györe F. (Bazsánt A.)
Szomódi SE – Süttői SC 2-1 (1-1)
Szomód, vezette: Marks B. (Sas D.)
Gólszerzők: Homojovszki (27., 89., a másodikat tizenegyesből), illetve Kuthy (5.)
TABAK – Turul SE 1-0 (0-0)
Tokodaltáró, vezette: Eperjesi B.
Gólszerző: Felföldi (66., tizenegyesből)
Dél, 9. forduló
Etei SE – Nagyigmándi KSK 3-2 (1-0)
Ete, vezette: Ángyás F. (Fekete B., Szalai B.)
Gólszerzők: Szeles (35., 83., 92., a harmadikat tizenegyesből), illetve Zvér (51.), Németh (70.)
Kiállítva: Mészáros G. (92., Nagyigmánd)
Császári SE – Rédei KSE 5-1 (3-0)
Császár, vezette: Ángyás F. (Nagy G.)
Gólszerzők: Szántó (6., 19.), Szabó (21.), Hideg (50., tizenegyesből), Zvér (88.), illetve Buda (63.)
Bakonyszombathely KSE – Bokod FCE 3-4 (2-2)
Bakonyszombathely, vezette: Szabó G.
Gólszerzők: Szimler (7., 44., 47.), illetve Antal (19., 74., 76.), Ősz (34.)
Kocs KSE – Csémi SE 1-2 (1-0)
Kocs, vezette: Mosolygó M. (Csizi M.)
Gólszerzők: Kovács K.(23.), illetve Hajnal (51.), Balázs (86.)
Dad SE – Szákszendi SE 1-7 (0-5)
Dad, vezette: Urszán I. (Luczay D.)
Gólszerzők: Török (75.), illetve Szécsi (5., 11., 79.), Müller (42., 61.), Marton (3.), Gál (40.)