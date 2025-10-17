2 órája
Az Ete állt az élre délen, északon a szabadnapos Szomód vezet
Első pontjait szerezte a Dad, az Annavölgy kiütötte az Oroszlányt. A vármegyei harmadosztály hétvégi eredményei.
A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a triplázó (és 16 találattal a góllövőlista élén álló) Szeles Péter vezette Ete a Bokodot verte és átvette a vezetést a bajnokságban, miután az eddigi listavezető Csém simán kikapott az immár öt meccse veretlen Császár vendégeként. A Szákszend Kocsis Richárd duplájával nyert Kocson, ezzel egyrészt hétvégi ellenfelét, másrészt a Nagyigmánd ellen simán kikapó Rédét is megelőzve a harmadik helyre jött fel. Az eddig pont nélkül álló csapatok meccsén a Dad legyőzte a továbbra is sereghajtó Bakonyszombathelyt.
A vármegyei harmadosztály Északi csoportjában 10 gólt szerzett az Annavölgy
Északon a második helyen álló, veretlen Széchenyi idegenben ütötte ki a nyeretlen TABAK-ot, a harmadik Naszály szoros meccsen kerekedett a találkozót emberhátrányban befejező Pilismarót fölé, míg a Bajót simán nyert a pont nélkül az utolsó helyen álló Turul ellen. A Süttő a Vértestolnát verte, míg az Annavölgy a négy gólt szerző Krausz Gergely vezetésével meg sem állt tízig az Oroszlány ellen. A csoport góllövőlistájának élén a listavezető, ezúttal szabadnapos Szomód játékosa, Homojovszki Péter áll 14 találattal.
Dad SE–Bakonyszombathely KSE 3–2 (2–1)
Dad, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István, Luczay Dániel).
Gólszerző: Török (7.), Ambrus (32.), Forisek J. G. (53.), illetve Takács (12.), Szimler (92.).
Rédei KSE–Nagyigmándi KSK 1–5 (0–2)
Réde, vezette: Ángyás Ferenc (Csákány István, Sas Dominik).
Gólszerző: Nyári Z. (58.), illetve Zvér (2.), Szalai T. (19. – tizenegyesből), Szalai Á. (49.), Németh M. (64.), Németh B. (82.).
Császári SE–Csémi SE 4–1 (1–1)
Császár, vezette: Csákány István (Ángyás Ferenc, Sas Dominik).
Gólszerző: Hideg (17., 72. – tizenegyesből), Bauer (68. – tizenegyesből), Szekeres (83.), illetve Pinczés (21.).
Kiállítva: Hegyvári (Csém, 82.).
Etei SE–Bokod FCE 4–2 (4–1)
Ete, vezette: Lakatos Zoltán (Náray Ádám József).
Gólszerző: Szeles (6., 29., 44.), Szabó M. (8.), illetve Lázár T. (25.), Turza (91.).
Kocs KSE–Szákszendi SE 0–2 (0–0)
Kocs, vezette: Urszán István (Nagygellér Miklós, Luczay Dániel).
Gólszerző: Kocsis (71., 95. – tizenegyesből).
Annavölgyi Bányász SE–Oroszlányi SZE 10–2 (3–0)
Annavölgy, vezette: Németh Richárd (Györe Ferenc Dániel, Dávid Rita).
Gólszerző: Krausz (14. – tizenegyesből, 22., 79., 84.), Somogyi (17.), Jeremiás (60.), Besnyő (61.), Végh (78.), Valek (82. - tizenegyesből, 89.), illetve Bucsi (68.), Horváth (88. - tizenegyesből).
Turul SE–Bajót Szikra SE 1–4 (0–3)
Tatabánya, vezette: Huszka Dániel László (Marks Bence Timót, Nagy Gabriella Virág).
Gólszerző: Szabó (53.), illetve Rácz (8. – tizenegyesből), Sárközi D. (10., 48.), Imre (44.).
Naszály SE–Pilismarót SC 3–2 (2–0)
Naszály, vezette: Kiss Csaba (Szalai Balázs).
Gólszerző: Kóródi B. (4., 67. – egyaránt tizenegyesből), Bárányos (32.), illetve Léb (62.), Tóth (82.).
Kiállítva: Meszes (66.), Schubauer Z. (90. – a kispadról) – egyaránt Pilismarót.
Süttői SC–Vértestolnai TE 2–0 (1–0)
Süttő, vezette: Czene-Joó Ádám (Végh Márton, Strehó Erik).
Gólszerző: Vajda (9.), Varga Á. (52.).
TABAK–Széchenyi TSE 0–5 (0–3)
Tokodaltáró, vezette: Berecz Levente.
Gólszerző: Szántó (6., 88.), Háder (12.), Szabacsi (33.), Méhész (61.).
Szabadnapos: Bar-Nul Szomódi SE.