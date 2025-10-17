Az Ete állt az élre délen, északon a szabadnapos Szomód vezet

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a triplázó (és 16 találattal a góllövőlista élén álló) Szeles Péter vezette Ete a Bokodot verte és átvette a vezetést a bajnokságban, miután az eddigi listavezető Csém simán kikapott az immár öt meccse veretlen Császár vendégeként. A Szákszend Kocsis Richárd duplájával nyert Kocson, ezzel egyrészt hétvégi ellenfelét, másrészt a Nagyigmánd ellen simán kikapó Rédét is megelőzve a harmadik helyre jött fel. Az eddig pont nélkül álló csapatok meccsén a Dad legyőzte a továbbra is sereghajtó Bakonyszombathelyt.

A Széchenyi (piros mezben) továbbra is veretlen a vármegyei harmadosztály Északi csoportjában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A vármegyei harmadosztály Északi csoportjában 10 gólt szerzett az Annavölgy



Északon a második helyen álló, veretlen Széchenyi idegenben ütötte ki a nyeretlen TABAK-ot, a harmadik Naszály szoros meccsen kerekedett a találkozót emberhátrányban befejező Pilismarót fölé, míg a Bajót simán nyert a pont nélkül az utolsó helyen álló Turul ellen. A Süttő a Vértestolnát verte, míg az Annavölgy a négy gólt szerző Krausz Gergely vezetésével meg sem állt tízig az Oroszlány ellen. A csoport góllövőlistájának élén a listavezető, ezúttal szabadnapos Szomód játékosa, Homojovszki Péter áll 14 találattal.

Dad SE–Bakonyszombathely KSE 3–2 (2–1)

Dad, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István, Luczay Dániel).

Gólszerző: Török (7.), Ambrus (32.), Forisek J. G. (53.), illetve Takács (12.), Szimler (92.).

Rédei KSE–Nagyigmándi KSK 1–5 (0–2)

Réde, vezette: Ángyás Ferenc (Csákány István, Sas Dominik).

Gólszerző: Nyári Z. (58.), illetve Zvér (2.), Szalai T. (19. – tizenegyesből), Szalai Á. (49.), Németh M. (64.), Németh B. (82.).

Császári SE–Csémi SE 4–1 (1–1)

Császár, vezette: Csákány István (Ángyás Ferenc, Sas Dominik).

Gólszerző: Hideg (17., 72. – tizenegyesből), Bauer (68. – tizenegyesből), Szekeres (83.), illetve Pinczés (21.).

Kiállítva: Hegyvári (Csém, 82.).

Etei SE–Bokod FCE 4–2 (4–1)

Ete, vezette: Lakatos Zoltán (Náray Ádám József).

Gólszerző: Szeles (6., 29., 44.), Szabó M. (8.), illetve Lázár T. (25.), Turza (91.).