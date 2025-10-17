október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Az Ete állt az élre délen, északon a szabadnapos Szomód vezet

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#Széchenyi#Szomód#Ete#Dad

Első pontjait szerezte a Dad, az Annavölgy kiütötte az Oroszlányt. A vármegyei harmadosztály hétvégi eredményei.

Kun Attila

A vármegyei harmadosztály Déli csoportjában a triplázó (és 16 találattal a góllövőlista élén álló) Szeles Péter vezette Ete a Bokodot verte és átvette a vezetést a bajnokságban, miután az eddigi listavezető Csém simán kikapott az immár öt meccse veretlen Császár vendégeként. A Szákszend Kocsis Richárd duplájával nyert Kocson, ezzel egyrészt hétvégi ellenfelét, másrészt a Nagyigmánd ellen simán kikapó Rédét is megelőzve a harmadik helyre jött fel. Az eddig pont nélkül álló csapatok meccsén a Dad legyőzte a továbbra is sereghajtó Bakonyszombathelyt. 

Vármegyei harmadosztály: a hetedik fordulót rendezték a hétvégén
A Széchenyi (piros mezben) továbbra is veretlen a vármegyei harmadosztály Északi csoportjában
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

 

A vármegyei harmadosztály Északi csoportjában 10 gólt szerzett az Annavölgy


Északon a második helyen álló, veretlen Széchenyi idegenben ütötte ki a nyeretlen TABAK-ot, a harmadik Naszály szoros meccsen kerekedett a találkozót emberhátrányban befejező Pilismarót fölé, míg a Bajót simán nyert a pont nélkül az utolsó helyen álló Turul ellen. A Süttő a Vértestolnát verte, míg az Annavölgy a négy gólt szerző Krausz Gergely vezetésével meg sem állt tízig az Oroszlány ellen. A csoport góllövőlistájának élén a listavezető, ezúttal szabadnapos Szomód játékosa, Homojovszki Péter áll 14 találattal. 

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Déli csoport, 7. forduló 

Dad SE–Bakonyszombathely KSE 3–2 (2–1) 
Dad, vezette: Nagygellér Miklós (Urszán István, Luczay Dániel). 
Gólszerző: Török (7.), Ambrus (32.), Forisek J. G. (53.), illetve Takács (12.), Szimler (92.). 

Rédei KSE–Nagyigmándi KSK 1–5 (0–2) 
Réde, vezette: Ángyás Ferenc (Csákány István, Sas Dominik). 
Gólszerző: Nyári Z. (58.), illetve Zvér (2.), Szalai T. (19. – tizenegyesből), Szalai Á. (49.), Németh M. (64.), Németh B. (82.). 

Császári SE–Csémi SE 4–1 (1–1) 
Császár, vezette: Csákány István (Ángyás Ferenc, Sas Dominik). 
Gólszerző: Hideg (17., 72. – tizenegyesből), Bauer (68. – tizenegyesből), Szekeres (83.), illetve Pinczés (21.). 
Kiállítva: Hegyvári (Csém, 82.). 

Etei SE–Bokod FCE 4–2 (4–1) 
Ete, vezette: Lakatos Zoltán (Náray Ádám József). 
Gólszerző: Szeles (6., 29., 44.), Szabó M. (8.), illetve Lázár T. (25.), Turza (91.). 

Kocs KSE–Szákszendi SE 0–2 (0–0) 
Kocs, vezette: Urszán István (Nagygellér Miklós, Luczay Dániel). 
Gólszerző: Kocsis (71., 95. – tizenegyesből). 

Északi csoport, 7. forduló 

Annavölgyi Bányász SE–Oroszlányi SZE 10–2 (3–0) 
Annavölgy, vezette: Németh Richárd (Györe Ferenc Dániel, Dávid Rita). 
Gólszerző: Krausz (14. – tizenegyesből, 22., 79., 84.), Somogyi (17.), Jeremiás (60.), Besnyő (61.), Végh (78.), Valek (82. - tizenegyesből, 89.), illetve Bucsi (68.), Horváth (88. - tizenegyesből). 

Turul SE–Bajót Szikra SE 1–4 (0–3) 
Tatabánya, vezette: Huszka Dániel László (Marks Bence Timót, Nagy Gabriella Virág). 
Gólszerző: Szabó (53.), illetve Rácz (8. – tizenegyesből), Sárközi D. (10., 48.), Imre (44.). 

Naszály SE–Pilismarót SC 3–2 (2–0) 
Naszály, vezette: Kiss Csaba (Szalai Balázs). 
Gólszerző: Kóródi B. (4., 67. – egyaránt tizenegyesből), Bárányos (32.), illetve Léb (62.), Tóth (82.). 
Kiállítva: Meszes (66.), Schubauer Z. (90. – a kispadról) – egyaránt Pilismarót. 

Süttői SC–Vértestolnai TE 2–0 (1–0) 
Süttő, vezette: Czene-Joó Ádám (Végh Márton, Strehó Erik). 
Gólszerző: Vajda (9.), Varga Á. (52.). 

TABAK–Széchenyi TSE 0–5 (0–3) 
Tokodaltáró, vezette: Berecz Levente. 
Gólszerző: Szántó (6., 88.), Háder (12.), Szabacsi (33.), Méhész (61.). 

Szabadnapos: Bar-Nul Szomódi SE. 
 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu