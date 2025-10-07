Mészárlást rendezett a Szomód és a Nagyigmánd is

A vármegyei másodosztályban az éllovas Mocsa a Zsámbék II-t verte, a forduló rangadóján a Tardos az Ászár otthonában győzött. A harmadosztályban két csapat is mészárlást rendezett: északon a Szomód a Tabakot ütötte ki, míg délen a Nagyigmánd a Dadot. A hétvége teljesítménye Homojovszki Péteré, aki hatszor volt eredményes a Szomód színeiben.

A vármegyei másodosztályban a Dunaszentmiklós (fehérben) otthon nyert a Tatabányai Vasas ellen

Vármegyei futball: Homojovszki hat gólja

Vármegyei II. osztály, 8. forduló

D.M.A.C. Dunaalmás – Tokod SE 6-2 (1-0)

Dunaalmás, vezette: Kis B. (Szolonka S.)

Gólszerzők: Nagy B. (38., 72.), Tadjer (46.), Szuri (51.), Végh (70.), Patócs (90., tizenegyesből), illetve Szabó Á. (63.), Kiss B. (66.)

Kiállítva: Németh B. (41., Tokod)

Bakonysárkányi SE – Csolnoki SZSE 1-4 (1-3)

Bakonysárkány, vezette: Lakatos Z. (Bazsánt A.)

Gólszerzők: Nagy J. (5., tizenegyesből), illetve Janosek (3.), Vörös (14.), Pázmándi (41., 75.)

Piliscsévi SE – Almásfüzitői SC 2-1 (2-1)

Piliscsév, vezette: Mihályi G. (Eperjesi B.)

Gólszerzők: Kucsera (26.), Balogh (28.), illetve Rakita (40.)

Gyermely – Baj KSE 6-1 (3-1)

Gyermely, vezette: Kovács P. (Dézsi B., Kovács O.)

Gólszerzők: Váradi (31., 43.), Pregitzer (20.), Grosz (65.), Soós (85.), Stréhli (90.), illetve Véber (22.)

Ácsi Kinizsi SC – Banai KSK 3-1 (1-1)

Ács, vezette: Kurali Z. (Marks B.)

Gólszerzők: Kohár (48., 66., a másodikat tizenegyesből), Maszlavér (84.), illetve Lakatos (31.)

Kiállítva: Maszlavér (94.)

Mocsa KSE – Ikoba Beton Zsámbék II. 2-1 (2-0)

Mocsa, vezette: Fekete L. (Sudicky B., Bartus O.)

Gólszerzők: Kántor (2.), Mesterházi (45.), illetve Csóh (63.)

Ászár KSE – Tardosi FC-TAC 1-4 (1-2)

Ászár, vezette: Somogyi L. (Nagy G.)

Gólszerzők: Méhes (19.), illetve Fekete (26., 52.), Tebele (10.), Somogyvári (69.)

Kiállítva: Szöllősi (90., Tardos-AC)

Dunaszentmiklósi SE – Tatabányai Vasas 3-2 (1-1)

Dunaszentmiklós, vezette: Szolonka S. (Kis B.)

Gólszerzők: Szerencse (33.), Szili (48.), Schmidt (83.), illetve Győrfi-Sánta (21.), Szabó M. (53.)

III. osztály, Észak, 6. forduló

Pilismarót SC – Annavölgyi Bányász SE 3-0 (1-0)

Pilismarót, vezette: Sándor T. (Sárkány M.)

Gólszerzők: Léb (28.), Varga M. (60.), Tóth K. (83.)

Kiállítva: Laskai (85., Pilismarót)