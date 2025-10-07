35 perce
Mészárlást rendezett a Szomód és a Nagyigmánd is
Több kiütéses győzelem is született a hétvégén. Teljes fordulót rendeztek a labdarúgó vármegyei másod-és harmadosztályban.
A vármegyei másodosztályban az éllovas Mocsa a Zsámbék II-t verte, a forduló rangadóján a Tardos az Ászár otthonában győzött. A harmadosztályban két csapat is mészárlást rendezett: északon a Szomód a Tabakot ütötte ki, míg délen a Nagyigmánd a Dadot. A hétvége teljesítménye Homojovszki Péteré, aki hatszor volt eredményes a Szomód színeiben.
Vármegyei futball: Homojovszki hat gólja
Vármegyei II. osztály, 8. forduló
D.M.A.C. Dunaalmás – Tokod SE 6-2 (1-0)
Dunaalmás, vezette: Kis B. (Szolonka S.)
Gólszerzők: Nagy B. (38., 72.), Tadjer (46.), Szuri (51.), Végh (70.), Patócs (90., tizenegyesből), illetve Szabó Á. (63.), Kiss B. (66.)
Kiállítva: Németh B. (41., Tokod)
Bakonysárkányi SE – Csolnoki SZSE 1-4 (1-3)
Bakonysárkány, vezette: Lakatos Z. (Bazsánt A.)
Gólszerzők: Nagy J. (5., tizenegyesből), illetve Janosek (3.), Vörös (14.), Pázmándi (41., 75.)
Piliscsévi SE – Almásfüzitői SC 2-1 (2-1)
Piliscsév, vezette: Mihályi G. (Eperjesi B.)
Gólszerzők: Kucsera (26.), Balogh (28.), illetve Rakita (40.)
Gyermely – Baj KSE 6-1 (3-1)
Gyermely, vezette: Kovács P. (Dézsi B., Kovács O.)
Gólszerzők: Váradi (31., 43.), Pregitzer (20.), Grosz (65.), Soós (85.), Stréhli (90.), illetve Véber (22.)
Ácsi Kinizsi SC – Banai KSK 3-1 (1-1)
Ács, vezette: Kurali Z. (Marks B.)
Gólszerzők: Kohár (48., 66., a másodikat tizenegyesből), Maszlavér (84.), illetve Lakatos (31.)
Kiállítva: Maszlavér (94.)
Mocsa KSE – Ikoba Beton Zsámbék II. 2-1 (2-0)
Mocsa, vezette: Fekete L. (Sudicky B., Bartus O.)
Gólszerzők: Kántor (2.), Mesterházi (45.), illetve Csóh (63.)
Ászár KSE – Tardosi FC-TAC 1-4 (1-2)
Ászár, vezette: Somogyi L. (Nagy G.)
Gólszerzők: Méhes (19.), illetve Fekete (26., 52.), Tebele (10.), Somogyvári (69.)
Kiállítva: Szöllősi (90., Tardos-AC)
Dunaszentmiklósi SE – Tatabányai Vasas 3-2 (1-1)
Dunaszentmiklós, vezette: Szolonka S. (Kis B.)
Gólszerzők: Szerencse (33.), Szili (48.), Schmidt (83.), illetve Győrfi-Sánta (21.), Szabó M. (53.)
III. osztály, Észak, 6. forduló
Pilismarót SC – Annavölgyi Bányász SE 3-0 (1-0)
Pilismarót, vezette: Sándor T. (Sárkány M.)
Gólszerzők: Léb (28.), Varga M. (60.), Tóth K. (83.)
Kiállítva: Laskai (85., Pilismarót)
Turul SE – Naszály SE 2-7 (1-5)
Tatabánya, vezette: Ángyás F.
Gólszerzők: Kovács K. (33), Herendi (67., tizenegyesből), illetve Lakatos (26., 35., 37.), Gulyás (12., 35.), Nagy G. (57., 60.)
Süttői SC – Bajót Szikra SE 2-4 (1-2)
Süttő, vezette: Szabó G. (Dávid R.)
Gólszerzők: Kuthy (4.), Eberst (78., tizenegyesből), illetve Suki (39., 75.), Imre (20.), Lucineide (91.)
Széchenyi TSE – Vértestolnai TE 1-1 (0-1)
Tatabánya, vezette: Urszán I. (Nagygellér M.)
Gólszerzők: Szabacsi (58.), illetve Goldschmidt (26.)
BAR-NUL Szomódi SE – Tabak 14-1 (6-0)
Szomód, vezette: Huszka D. (Csizi M.)
Gólszerzők: Homojovszki (1., 14., 16., 68., 74., 77.), Holecz (42., 50., 56., 88), Alapi (7.), Nagy B. (9.), Dományi (73.), Stern (89.), illetve Pápai (60.)
Kiállítva: Kara (52., Tabak)
Dél, 6. forduló
Nagyigmándi KSK – Dad SE 13-0 (9-0)
Nagyigmánd, vezette: Berecz L. (Petőcz E.)
Gólszerzők: Zvér (2., 31., 55.), Németh M. (19., 31., 42.), Rózsás (45., 64.), Varga R. (15.), Szalai Á. (21.), László (43.), Szalai T. (65.), Kovács G. (81.)
Csémi SE – Rédei KSE 5-1 (1-1)
Csém, vezette: Szajkó Á. (Györe F., Kiss Cs.)
Gólszerzők: Balázs K. (33., 62., 65.), Pinczés (69.), Mészáros P. (83.), illetve Varga R. (10.)
Kiállítva: Renner (45., Réde)
Bokod FCE – Császári SE 3-4 (2-1)
Bokod, vezette: Németh G. (Luczay D.)
Gólszerzők: Krotki (23.), Szabó K. (38.), Antal D. (92.), illetve Bauer (46., 47.), Hideg (25.), Magyarcsik (82.)
Szákszendi SE – Etei SE 1-5 (1-4)
Szákszend, vezette: Baranyai L. (Szalai B.)
Gólszerzők: Kiss J. (7.), illetve Szeles (30., tizenegyesből, 38., 40., 70.), Gyüszi (13.)
Bakonyszombathely KSE – Kocs KSE 1-3 (0-1)
Bakonyszombathely, vezette: Somogyi F. (Kerekes D.)
Gólszerzők: Kovács L. (54.), illetve Kovács I. (34.), Bottlik (63.), Schrail (90.)
Az élcsoport a másodosztályban:
- Mocsa
- Tardos
- Ászár
Harmadosztály, észak:
- Szomód
- Széchenyi TSE
- Naszály