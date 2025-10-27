október 27., hétfő

Labdarúgás

43 perce

A vármegyei futball III. osztályának gólvágói az elmúlt tíz évből – van, aki 40 évesen is gólkirály lett (Top 3)

Címkék#gólkirály#Etei SE#vármegyei labdarúgás#Vármegyei III#Vármegyei III Osztály#csatár

Az elmúlt évtizedben több tucat játékos tette próbára a kapusokat, de csak kevesen tudtak maradandót alkotni. Mutatjuk ki volt az a három játékos a vármegyei futball III osztályából, akik viszont rendre a góllövőlisták élén végeztek.

Szabó Bence

A hétvégi fordulók mindig tartogatnak meglepetéséket a vármegyei futball szerelmeseinek. Most a Vármegyei III. osztály legkönyörtelenebb csatárait gyűjtöttük össze az elmúlt évtizedből. Mutatjuk ki az a három játékos, aki a legtöbbször zörgette meg az ellenfél hálóját ebben az időszakban!

A vármegyei futball III osztályának top 3 góllövője.
A vármegyei futballban minden hétvégén záporoznak a gólok
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Íme a vármegyei futball III osztályának legnagyobb gólvágói

Gyüszi Levente (Etei SE) – 154 gól

Gyüszi valóságos rémálom lehetett a védők számára. Az elmúlt tíz szezon alatt 154 gólt termelt, és még a mai napig is aktívan játszik az Etei SE csapatában. Több idényen keresztül is vezette a Vármegyei III osztály góllövőlistáját, és elkepesztő módon, 40 évesen a 2022/2023-as szezonban 52 találattal lett gólkirály.

Kollár Márk (Csémi SE) – 151 gól

A vármegyei labdarúgás aranylábú támadója csak 3 góllal maradt le Gyüszi Leventétől. A dobogó második fokára 151 góllal állhatott fel, így a hálóőrök sok esetben csak a kapuskesztyűt tudták lövései után dobni.

Kolompár István (Almásfüzitői SC, Bakonyszombathely KSE, Naszály SE) – 147 gól

Kolompár az elmúlt évtizedben több klub színeiben is játszott, azonban egy dolog biztos volt: nem remegett meg a lába a ziccereknél. Ezt jól mutatja 147 gólja, ami most a vármegyei góllövőlista bronzéreméig repítette az elmúlt tíz idényben nyújtott teljesítménye alapján.

Vármegyei gólvágók az I osztályból

Nemcsak a III osztály tartogat veszedelmes támadókat, hanem az I osztály is. Ebben az esetben is az elmúlt tíz idényt vizsgáltuk meg, ahol olyan számok születtek, amire még a Real Madrid legendája, Puskás Ferenc is csak csettintene.

Kik gyűjtötték a legtöbb piros lapot a III osztályból?

A vármegyei bajnokságokban nem csak a gólok záporoznak, hanem a büntetőlapok is. Legutóbb a Vármegyei III osztály legkeményebb játékosait rangsoroltuk, akiktől minden csatár tartott a pályán.

 

