43 perce
A vármegyei futball III. osztályának gólvágói az elmúlt tíz évből – van, aki 40 évesen is gólkirály lett (Top 3)
Az elmúlt évtizedben több tucat játékos tette próbára a kapusokat, de csak kevesen tudtak maradandót alkotni. Mutatjuk ki volt az a három játékos a vármegyei futball III osztályából, akik viszont rendre a góllövőlisták élén végeztek.
A hétvégi fordulók mindig tartogatnak meglepetéséket a vármegyei futball szerelmeseinek. Most a Vármegyei III. osztály legkönyörtelenebb csatárait gyűjtöttük össze az elmúlt évtizedből. Mutatjuk ki az a három játékos, aki a legtöbbször zörgette meg az ellenfél hálóját ebben az időszakban!
Íme a vármegyei futball III osztályának legnagyobb gólvágói
Gyüszi Levente (Etei SE) – 154 gól
Gyüszi valóságos rémálom lehetett a védők számára. Az elmúlt tíz szezon alatt 154 gólt termelt, és még a mai napig is aktívan játszik az Etei SE csapatában. Több idényen keresztül is vezette a Vármegyei III osztály góllövőlistáját, és elkepesztő módon, 40 évesen a 2022/2023-as szezonban 52 találattal lett gólkirály.
Kollár Márk (Csémi SE) – 151 gól
A vármegyei labdarúgás aranylábú támadója csak 3 góllal maradt le Gyüszi Leventétől. A dobogó második fokára 151 góllal állhatott fel, így a hálóőrök sok esetben csak a kapuskesztyűt tudták lövései után dobni.
Kolompár István (Almásfüzitői SC, Bakonyszombathely KSE, Naszály SE) – 147 gól
Kolompár az elmúlt évtizedben több klub színeiben is játszott, azonban egy dolog biztos volt: nem remegett meg a lába a ziccereknél. Ezt jól mutatja 147 gólja, ami most a vármegyei góllövőlista bronzéreméig repítette az elmúlt tíz idényben nyújtott teljesítménye alapján.
