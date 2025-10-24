Vármegyei gólvágok a II.osztályból – ezek a játékosok voltak a legkönyörtelenebbek az elmúlt tíz évben (Top 3)

Vannak, akiknek a gólszerzés szinte minden hétvégi fordulóban gyerekjáték. A vármegyei futball II. osztályában ők diktálják a tempót, és rendre a hálóban köt ki a labdájuk. Nézzük kik ezek a játékosok!

A vármegyei futballban minden hétvégén zörögnek hálók

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az elmúlt évtized gólkirályai a vármegyei futball II. osztályából

A Mocsa KSE csapatánál biztos nincs probléma a gólszerzéssel, hiszen két játékosuk is a góllövőlista élén végzett az összeállításunk során.

1. Csizmadia Rajmund – 235 gól (Mocsa KSE)

Csizmadi Rajmund tíz év alatt elképesztő mennyiségű gólt termelt. A Mocsa gólvágója nemcsak 235 találata miatt marad örökre a szurkolók szívében, hanem klubhűsége miatt is. Csizmadia az elmúlt tíz szezonban végig a Mocsa KSE színeiben lépett pályára, ahol hétről hétre bizonyította a gólérzékenységét.

2. Kerekes György – 203 gól (Mocsa KSE/Koppánymonostori SE)

A Mocsa másik könyörtelen támadója: Kerekes György. 203 góljával örökre beírta magát a Vármegyei II. osztály aranykönyvébe, neve mellé pedig több mesterhármast is jegyezhettek.

3. Kiss János – 135 gól (Ászár KSE)

Kiss egy valóságos ászári klublegenda, hiszen immáron 2008 óta erősíti a csapatot. Tizenhét év alatt volt ideje jó párszor megzörgetni az ellenfél hálóját és megnehezíteni a labdarúgó kapusok dolgát 135 góljával.

Ki szerezte a legtöbb gólt a Vármegyei I. osztályból?

A vármegyei futball I. osztályának gólvágói az elmúlt évtizedben olyan teljesítményt nyújtottak, amire még Puskás Ferenc is büszkén csettintene. A lelátókon ma is visszhangzik a nevük, amikor a labda a hálóban landol – ők azok, akik beírták magukat a vármegyei labdarúgás történetének aranylapjaira.