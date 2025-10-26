Gólzáporos győzelmek a vármegyei U21-es és U19-es csapatoktól (TOP 3)

A vármegyei futball hétről hétre több meglepetést is tartogat a futballkedvelők számára. Nagy arányú győzelmekből sincs hiány, az U21 és az U19-es bajnokságok idei kiemelkedő eredményeit hoztuk el.

A vármegyei futball utánpótlás játékosai sokszor fontos szerepet kaphatnak a felnőtt bajnokságban is

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Gólzápor a vármegyei futball utánpótlás mérkőzésein

A vármegyei labdarúgás utánpótlás bajnokságaiban gyakran előfordulhatnak a nagyobb arányú győzelmek. Ezt sokszor az adott csapat átlagéletkora vagy adott esetben a túlkoros játékosok mennyisége is nagyban befolyásolhatja. A kiemelkedő teljesítményeket mindenesetre érdemes megemlíteni. A 2025/26-os szezon U21-es és U19-es mérkőzései közül válogattunk.

TOP 3

U-21 Bakonysárkányi Sport Egyesület-Oroszlányi SZE LSZ 30-0

Listánk legnagyobb arányú győzelme a Bakonysárkány-Oroszlány mérkőzésén született az U-21-es korosztályban. A bakonysárkányi csapata 30-0 arányban győzedelmeskedett a mérkőzésen. A vendég csapatnak hatalmas elismerés jár, ugyanis az oroszlányi fiúk 8 emberrel is helytállva játszották végig a találkozót. Az oroszlányi kezdőhöz az is hozzátartozik, hogy rendkívül fiatal játékosok alkották. A legfiatalabb játékos a 13 esztendős Lakatos Jeremi Immánuel volt.

U-21 Oroszlányi SZE LSZ-Ácsi Kinizsi SC 0-29

Az Ácsi Kinizsi U21-es csapata tudhatja magának a második legnagyobb arányú győzelmet. Az ácsi csapat az Oroszlány együttese ellen diadalmaskodott 29-0-ra. Az U21-es korosztályhoz képest alacsony átlagéletkorú oroszlányi csapat tisztességesen helyt állt. Az Ácsi Kinizsi legeredményesebb játékosa Kelemen Bence volt 11 góllal.

U-19 Vértessomló KSK-Vértesszőlősi SE 19-1

Az U19-es bajnokság idei legnagyobb arányú győzelme Vértessomlón született. A Vértesszőlős elleni mérkőzést sikerült a somlóiaknak megnyerniük 19-1-es végeredménnyel. A Vértessomló legeredményesebb játékosa Kis-Paszkosz Levente volt a maga 7 góljával. A Vértesszőlős egyetlen gólját Molnár Tibor Ferenc jegyezte.

