október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Gólzáporos győzelmek a vármegyei U21-es és U19-es csapatoktól (TOP 3)

Címkék#u19#u21#vármegyei labdarúgás#Gólzápor#utánpótlás

Gólzáporos mérkőzések gyakran előfordulnak utánpótlás szinten. A vármegyei futball 2025/26-os eddigi legnagyobb arányú győzelmeit vizsgáltuk, az U19-es és U21-es korosztályban.

Bátorfi Tamás

A vármegyei futball hétről hétre több meglepetést is tartogat a futballkedvelők számára. Nagy arányú győzelmekből sincs hiány, az U21 és az U19-es bajnokságok idei kiemelkedő eredményeit hoztuk el.

A vármegyei futball utánpótlás játékosai többször is lehetőséget kaphatnak a felnőtt bajnokságban is
A vármegyei futball utánpótlás játékosai sokszor fontos szerepet kaphatnak a felnőtt bajnokságban is
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Gólzápor a vármegyei futball utánpótlás mérkőzésein

A vármegyei labdarúgás utánpótlás bajnokságaiban gyakran előfordulhatnak a nagyobb arányú győzelmek. Ezt sokszor az adott csapat átlagéletkora vagy adott esetben a túlkoros játékosok mennyisége is nagyban befolyásolhatja. A kiemelkedő teljesítményeket mindenesetre érdemes megemlíteni. A 2025/26-os szezon U21-es és U19-es mérkőzései közül válogattunk. 

TOP 3

 U-21 Bakonysárkányi Sport Egyesület-Oroszlányi SZE LSZ 30-0

Listánk legnagyobb arányú győzelme a Bakonysárkány-Oroszlány mérkőzésén született az U-21-es korosztályban. A bakonysárkányi csapata 30-0 arányban győzedelmeskedett a mérkőzésen. A vendég csapatnak hatalmas elismerés jár, ugyanis az oroszlányi fiúk 8 emberrel is helytállva játszották végig a találkozót. Az oroszlányi kezdőhöz az is hozzátartozik, hogy rendkívül fiatal játékosok alkották. A legfiatalabb játékos a  13 esztendős Lakatos Jeremi Immánuel volt.

 U-21 Oroszlányi SZE LSZ-Ácsi Kinizsi SC 0-29 

Az Ácsi Kinizsi U21-es csapata tudhatja magának a második legnagyobb arányú győzelmet. Az ácsi csapat az Oroszlány együttese ellen diadalmaskodott 29-0-ra. Az U21-es korosztályhoz képest alacsony átlagéletkorú oroszlányi csapat tisztességesen helyt állt. Az Ácsi Kinizsi legeredményesebb játékosa Kelemen Bence volt 11 góllal.

U-19  Vértessomló KSK-Vértesszőlősi SE 19-1

Az U19-es bajnokság idei legnagyobb arányú győzelme Vértessomlón született. A Vértesszőlős elleni mérkőzést sikerült a somlóiaknak megnyerniük 19-1-es végeredménnyel. A Vértessomló legeredményesebb játékosa Kis-Paszkosz Levente volt a maga 7 góljával. A Vértesszőlős egyetlen gólját Molnár Tibor Ferenc jegyezte.

A legtapasztaltabb vármegyei veteránok

Toplistás sorozatunkban nem csak a fiatalok kiemelkedő eredményeiről számoltunk be. A vármegyei labdarúgás veteránjait is összegyűjtöttük, akik még a felnőtt bajnokságok idei kiírásaiban is pályára léptek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu