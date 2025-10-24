A vármegyei másodosztályban éllovasok találkoznak

A vármegyei futball rajongói sem unatkozhatnak a hétvégén. A vármegyei első osztályban ugyan nagy rangadót nem rendeznek, de a második vonalban az első két helyezett méri össze erejét: a listavezető Mocsa az Ászárt látja vendégül.

A vármegyei futball harmadosztályában északon az éllovas Szomód (zöld-fehérben) a Süttőt fogadja

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Íme, a vármegyei futball hétvégi menetrendje

Vármegyei I. osztály, 11. forduló, vasárnap, 13:30: Környe SE – Koppánymonostori SE, Vértessomló – Sárisápi BSE, DG Tát SE – Tatai AC, Lábatlani ESE – Nyergesújfalu SE, Vértesszőlősi SE – FC Esztergom, Bábolnai SE – WATI Kecskéd KSK.

II. osztály, 11. forduló. Szombat, 14:30: Almásfüzitői SC – Bakonysárkányi SE. Vasárnap, 13:30: Banai KSK – Csolnoki SZSE, Baj KSE – Dunaszentmiklósi SE, Ászár KSE – Mocsa KSE, Tardosi FC-TAC – Ácsi Kinizsi SC, Tokod SE – Gyermely, Ikoba Beton Zsámbék II. – Piliscsévi SE, Tatabányai Vasas – D.M.A.C. Dunaalmás.

III. osztály, Észak, 9. forduló, szombat, 14:30: Vértestolnai TE – Pilismarót SC. Vasárnap, 13:30: Bajót Szikra SE – OSZE LSZ, Naszály SE – Annavölgyi Bányász SE, Bar-Nul Szomódi SE – Süttői SC, TABAK – Turul SE.

Dél, 9. forduló, szombat, 14:30: Etei SE – Nagyigmándi KSK. Vasárnap, 13:30: Császári SE – Rédei KSE, Bakonyszombathely KSE – Bokod FCE, Kocs KSE – Csémi SE, Dad SE – Szákszendi SE.