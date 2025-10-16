október 16., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Laci lett a Józsiból, rommá áztak a focisták, akik láthatatlan ellenféllel is megküzdöttek

Címkék#Opus Tigáz Tatabánya#labdarúgás - Megyei III. osztály#DOROGI FC#vármegyei játékvezető#történetek#vármegyei futball#labdarúgás

A labdarúgás néha nemcsak a gólokról szól, hanem a sztorikról is. A vármegyei futball pedig bőven tartogat ilyeneket – vihar, hamis igazolás, kétes bírói döntések és egy jó adag humor.

Szabó Bence

A hétvégi mérkőzések után általában minden szurkolónak van egy jó sztorija, pláne, ha vármegyei játékvezető is egyben. Kun Attila kollégánk a vármegyei futball pályáin tapasztalt abszurd történéseket és extrém időjárási körülmények között vezetett meccseit eleveníti fel.

A vármegyei futball pályáin vannak kemény, és vicces pillanatok is.
A vármegyei futball minden hétvégén tartogat izgalmakat és különös történéséket
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Laci, vagy Józsi? – örök kérdés a vármegyei futballban, ha valaki más igazolásával játszik

Nem újdonság az alsóbb osztályokban, hogy a csapatlétszám érdekében egyéb megoldásokhoz folyamodnak a játékosok. Ez esetben próba-szerencse alapon hamis igazolásokkal állnak a bírók elé. Így történt ez Kun Attila sporttársnál is, amikor Szákszenden vezetett ifi meccset. A találkozó előtti igazoltatásnál máris gyanús lett valami: a játékos, aki határozottan „Lászlóként” mutatkozott be, az igazolásán Józsefként szerepelt.

A szüleim Lacinak hívnak!

– próbálta magát menteni a fiatal játékos.

A játékvezető azonnal leparancsolta a pályáról, az edző pedig meg is dorgálta tanítványát. Kun Attila is felidézte az első lejátszott mérkőzését, László néven:

Minő véletlen, én is László néven játszottam életem első meccsét, valahol, valamikor…

Büntető 18 méterről

A Koppánymonostor–Almásfüzitő rangadót vezette Kun Attila a komáromi Czibor Zoltán Sporttelepen. A jegyzőkönyv szerint békés meccs volt, 2–2, piros lap nélkül. De aki látta, tudja, hogy másképp történt. A félrevezető vonalazás miatt a játékvezető egy 18 méterről történt szabálytalanságot tizenegyesnek ítélt, amit a vendégek gólra is váltottak. 

–Ha már rosszul ítélsz, tedd határozottan – idézte fel Attila.

 A második félidőben jött a „kompenzáció”: a sípmester egy vitatható hazai gólt is megadott, a vendég szektor legnagyobb bánatára. A meccs után a bírók inkább hosszasan az öltözőben maradtak.

Viharban is lehet focizni?

Anno 2011 májusában a Bakonyalja Kupa utolsó fordulóját Szákszenden rendezték, ahol a hazaiak bajnokavatásra készültek – csakhogy az ég másképp döntött. 

A második félidőben hatalmas zivatar zúdult a pályára, a játékosok egymást sem látták. Sokan azt hitték, félbeszakadt meccsként fogják elkönyvelni a rangadót. De hiába kérték a játékvezetőt, hogy állítsa meg a mérkőzést, nem így tett. Ezáltal mindenki bőrig ázva futballozott tovább. Negyed óra múlva elvonult a vihar, a Szák bajnok lett, és kezdődhetett az ünneplés, ami a vármegyei labdarúgásban minden meccs után természetes.

2011-ben a Bokod megállíthatatlanul menetelt a megyei III. osztály Déli csoportjában, 26 meccsből 25-öt megnyerve. Az egyetlen pontvesztés Dadon történt, ahol akkora keresztszél tombolt, hogy a labda alig jutott el az ellenfél tizenhatosáig. Mindezek ellenére két gól is született, így döntetlen lett a találkozó.

Szurkolói rendbontások testközelből

Kun Attila kollégánk már korábban is mesélt a szurkolói rendbontásokról, amiket olykor saját bőrén kellett megtapasztalnia. Legutóbbi összeállításunkban még felelevenítettük a Dorogi FC-Fradi fagyos, vizes pályán játszott Magyar Kupa meccsét és az Opus Tigáz Tatabánya szurkolói balhéit is.

A Vármegyei III. osztály fenegyerekei

Vannak olyan labdarúgók vármegyénkben, akik néha túl hevesen futballoznak, a Kun Attila-féle játékvezetők pedig színes lapokkal meg is jutalmazzák a mentalitásukat. 

 

