Labdarúgás

1 órája

Vértestolnai bravúr a listavezető ellen

Címkék#Császár#labdarúgás#Naszály

A Réde megtartotta első helyét a Déli csoportban, veresége ellenére a Szomód vezet északon. A hétvégén az ötödik fordulót rendezték a vármegyei bajnokság harmadosztályában.

Kun Attila

A vármegyei bajnokság harmadosztályának Déli csoportjában több szomszédvári rangadóra is sor került: a Kocs simán nyert Dadon, a Szákszend kétgólos hátrányból felállva, a hajrában mentett pontot Császáron, míg a Csém Nagyigmándon aratott győzelmet. Utóbbi összecsapáson a vendégcsapat már három góllal vezetett, azonban a házigazda a rendes játékidő utolsó percére ledolgozta a hátrányát. A mérkőzés azonban ezzel még nem ért véget, a Csém egy perccel a hazaiak egyenlítő találata után megszerezte a győztes gólt. Az Ete a négy gólt szerző Szeles Péter és a triplázó Gyüszi Levente vezetésével kiütötte a sereghajtó Bakonyszombathelyt, amivel fellépett a képzeletbeli dobogóra, míg a mezőny egyetlen veretlen csapata, a listavezető Réde a Bokod ellen szerzett újabb három pontot. A csoport góllövőlistájának élén immár egyedül áll a kilenc találatnál járó etei Szeles Péter. 

vármegyei bajnokság: a harmadosztályú bajnokságok 5. fordulóját rendezték a hétvégén
A Széchenyi (piros-feketében) sima győzelmet aratott, a Naszály a ráadásban mentett pontot a vármegyei bajnokság harmadosztályában
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

A vármegyei bajnokság harmadosztályának hétvégi fordulójában Vértetolnán született a legnagyobb meglepetés


Északon a nyeretlen Vértestolna óriási meglepetésre legyőzte a hibátlan teljesítménnyel az élen álló Szomódot. Utóbbi a veresége ellenére ugyan megtartotta első helyét, de előnye két pontra csökkent a Bajótot a második félidőben kivégző Széchenyi előtt. A Süttő sokáig győztesnek látszott Naszályon, azonban a házigazda ráadásban megszerezte az egyenlítő gólt. Az Annavölgy a triplázó Jeremiás Martin vezetésével kiütötte a sereghajtó Turult, a Bányász egy híján tíz góllal verte ellenfelét. A csoport góllövőlistájának élén a kilencgólos szomódi Holecz Gergő áll. 

 

Labdarúgás, Vármegyei III. osztály, Déli csoport, 5. forduló 

  • Etei SE–Bakonyszombathely KSE 11–1 (6–0) 
    Ete, vezette: Ángyás Ferenc (Kalics Dániel, Luczay Gergő). 
    Gólszerző: Szeles (2., 36., 64., 72.), Szalai (5.), Gyüszi (30., 31., 88.), Horváth (45.), Lami (69.), Járóka (89.), illetve Takács (70.). 
  • Császári SE–Szákszendi SE 2–2 (1–0) 
    Császár, vezette: Kiss Csaba (Náray Ádám József). 
    Gólszerző: Magyarcsik (5.), Szántó (67.), illetve Kocsis (79.), Müller (87.). 
  • Dad SE–Kocs KSE 0–4 (0–2)
    Dad, vezette: Németh Gábor (Mosolygó Máté). 
    Gólszerző: Bottlik M. B. (3., 78.), Veres (44.), Kovács I. (73.). 
  • Nagyigmándi KSK–Csémi SE 4–5 (1–3) 
    Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Bankó István). 
    Gólszerző: Zvér (5., 81.), Varga (61.), Szalai T. (90.), illetve Mészáros (19., 39.), Pinczés (21.), Hajnal (47.), Keszi (91.). 
  • Rédei KSE–Bokod FCE 2–1 (1–0) 
    Réde, vezette: Ángyás Ferenc. 
    Gólszerző: Nyári Z. (34.), Nyári A. (87. – tizenegyesből), illetve Molnár R. (48.). 

Északi csoport, 5. forduló

  • Annavölgyi Bányász SE–Turul SE 9–0 (3–0) 
    Annavölgy, vezette: Mosolygó Máté (Németh Gábor). 
    Gólszerző: Krausz (7.), Sáska (19.), Jeremiás (36., 46., 70.), Varga B. (56.), Végh (59.), Somogyi (60., 89.). 
  • Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE 4–0 (0–0) 
    Tatabánya, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, Kurali Zoltán). 
    Gólszerző: Háder (64., 75.), Szabacsi (69. – tizenegyesből, 87.). 
  • Naszály SE–Süttői SC 1–1 (0–1) 
    Naszály, vezette: Baranyai László (Györe Ferenc Dániel). 
    Gólszerző: E. Balogh (94.), illetve Kuthy (30.). 
  • Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE 2–1 (1–0) 
    Vértestolna, vezette: Berecz Levente. 
    Gólszerző: Áprili (40.), Sebestyén (65.), illetve Homojovszki (85.). 

 

Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC mérkőzést november 23-án rendezik. 

Szabadnapos: TABAK. 
 


 

 

 

 

