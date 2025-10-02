1 órája
Vértestolnai bravúr a listavezető ellen
A Réde megtartotta első helyét a Déli csoportban, veresége ellenére a Szomód vezet északon. A hétvégén az ötödik fordulót rendezték a vármegyei bajnokság harmadosztályában.
A vármegyei bajnokság harmadosztályának Déli csoportjában több szomszédvári rangadóra is sor került: a Kocs simán nyert Dadon, a Szákszend kétgólos hátrányból felállva, a hajrában mentett pontot Császáron, míg a Csém Nagyigmándon aratott győzelmet. Utóbbi összecsapáson a vendégcsapat már három góllal vezetett, azonban a házigazda a rendes játékidő utolsó percére ledolgozta a hátrányát. A mérkőzés azonban ezzel még nem ért véget, a Csém egy perccel a hazaiak egyenlítő találata után megszerezte a győztes gólt. Az Ete a négy gólt szerző Szeles Péter és a triplázó Gyüszi Levente vezetésével kiütötte a sereghajtó Bakonyszombathelyt, amivel fellépett a képzeletbeli dobogóra, míg a mezőny egyetlen veretlen csapata, a listavezető Réde a Bokod ellen szerzett újabb három pontot. A csoport góllövőlistájának élén immár egyedül áll a kilenc találatnál járó etei Szeles Péter.
A vármegyei bajnokság harmadosztályának hétvégi fordulójában Vértetolnán született a legnagyobb meglepetés
Északon a nyeretlen Vértestolna óriási meglepetésre legyőzte a hibátlan teljesítménnyel az élen álló Szomódot. Utóbbi a veresége ellenére ugyan megtartotta első helyét, de előnye két pontra csökkent a Bajótot a második félidőben kivégző Széchenyi előtt. A Süttő sokáig győztesnek látszott Naszályon, azonban a házigazda ráadásban megszerezte az egyenlítő gólt. Az Annavölgy a triplázó Jeremiás Martin vezetésével kiütötte a sereghajtó Turult, a Bányász egy híján tíz góllal verte ellenfelét. A csoport góllövőlistájának élén a kilencgólos szomódi Holecz Gergő áll.
- Etei SE–Bakonyszombathely KSE 11–1 (6–0)
Ete, vezette: Ángyás Ferenc (Kalics Dániel, Luczay Gergő).
Gólszerző: Szeles (2., 36., 64., 72.), Szalai (5.), Gyüszi (30., 31., 88.), Horváth (45.), Lami (69.), Járóka (89.), illetve Takács (70.).
- Császári SE–Szákszendi SE 2–2 (1–0)
Császár, vezette: Kiss Csaba (Náray Ádám József).
Gólszerző: Magyarcsik (5.), Szántó (67.), illetve Kocsis (79.), Müller (87.).
- Dad SE–Kocs KSE 0–4 (0–2)
Dad, vezette: Németh Gábor (Mosolygó Máté).
Gólszerző: Bottlik M. B. (3., 78.), Veres (44.), Kovács I. (73.).
- Nagyigmándi KSK–Csémi SE 4–5 (1–3)
Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Bankó István).
Gólszerző: Zvér (5., 81.), Varga (61.), Szalai T. (90.), illetve Mészáros (19., 39.), Pinczés (21.), Hajnal (47.), Keszi (91.).
- Rédei KSE–Bokod FCE 2–1 (1–0)
Réde, vezette: Ángyás Ferenc.
Gólszerző: Nyári Z. (34.), Nyári A. (87. – tizenegyesből), illetve Molnár R. (48.).
- Annavölgyi Bányász SE–Turul SE 9–0 (3–0)
Annavölgy, vezette: Mosolygó Máté (Németh Gábor).
Gólszerző: Krausz (7.), Sáska (19.), Jeremiás (36., 46., 70.), Varga B. (56.), Végh (59.), Somogyi (60., 89.).
- Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE 4–0 (0–0)
Tatabánya, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, Kurali Zoltán).
Gólszerző: Háder (64., 75.), Szabacsi (69. – tizenegyesből, 87.).
- Naszály SE–Süttői SC 1–1 (0–1)
Naszály, vezette: Baranyai László (Györe Ferenc Dániel).
Gólszerző: E. Balogh (94.), illetve Kuthy (30.).
- Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE 2–1 (1–0)
Vértestolna, vezette: Berecz Levente.
Gólszerző: Áprili (40.), Sebestyén (65.), illetve Homojovszki (85.).
Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC mérkőzést november 23-án rendezik.
Szabadnapos: TABAK.