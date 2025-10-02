Vértestolnai bravúr a listavezető ellen

A vármegyei bajnokság harmadosztályának Déli csoportjában több szomszédvári rangadóra is sor került: a Kocs simán nyert Dadon, a Szákszend kétgólos hátrányból felállva, a hajrában mentett pontot Császáron, míg a Csém Nagyigmándon aratott győzelmet. Utóbbi összecsapáson a vendégcsapat már három góllal vezetett, azonban a házigazda a rendes játékidő utolsó percére ledolgozta a hátrányát. A mérkőzés azonban ezzel még nem ért véget, a Csém egy perccel a hazaiak egyenlítő találata után megszerezte a győztes gólt. Az Ete a négy gólt szerző Szeles Péter és a triplázó Gyüszi Levente vezetésével kiütötte a sereghajtó Bakonyszombathelyt, amivel fellépett a képzeletbeli dobogóra, míg a mezőny egyetlen veretlen csapata, a listavezető Réde a Bokod ellen szerzett újabb három pontot. A csoport góllövőlistájának élén immár egyedül áll a kilenc találatnál járó etei Szeles Péter.

A Széchenyi (piros-feketében) sima győzelmet aratott, a Naszály a ráadásban mentett pontot a vármegyei bajnokság harmadosztályában

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A vármegyei bajnokság harmadosztályának hétvégi fordulójában Vértetolnán született a legnagyobb meglepetés



Északon a nyeretlen Vértestolna óriási meglepetésre legyőzte a hibátlan teljesítménnyel az élen álló Szomódot. Utóbbi a veresége ellenére ugyan megtartotta első helyét, de előnye két pontra csökkent a Bajótot a második félidőben kivégző Széchenyi előtt. A Süttő sokáig győztesnek látszott Naszályon, azonban a házigazda ráadásban megszerezte az egyenlítő gólt. Az Annavölgy a triplázó Jeremiás Martin vezetésével kiütötte a sereghajtó Turult, a Bányász egy híján tíz góllal verte ellenfelét. A csoport góllövőlistájának élén a kilencgólos szomódi Holecz Gergő áll.

Etei SE–Bakonyszombathely KSE 11–1 (6–0)

Ete, vezette: Ángyás Ferenc (Kalics Dániel, Luczay Gergő).

Gólszerző: Szeles (2., 36., 64., 72.), Szalai (5.), Gyüszi (30., 31., 88.), Horváth (45.), Lami (69.), Járóka (89.), illetve Takács (70.).

Ete, vezette: Ángyás Ferenc (Kalics Dániel, Luczay Gergő). Szeles (2., 36., 64., 72.), Szalai (5.), Gyüszi (30., 31., 88.), Horváth (45.), Lami (69.), Járóka (89.), illetve Takács (70.). Császári SE–Szákszendi SE 2–2 (1–0)

Császár, vezette: Kiss Csaba (Náray Ádám József).

Gólszerző: Magyarcsik (5.), Szántó (67.), illetve Kocsis (79.), Müller (87.).

Császár, vezette: Kiss Csaba (Náray Ádám József). Magyarcsik (5.), Szántó (67.), illetve Kocsis (79.), Müller (87.). Dad SE–Kocs KSE 0–4 (0–2)

Dad, vezette: Németh Gábor (Mosolygó Máté).

Gólszerző: Bottlik M. B. (3., 78.), Veres (44.), Kovács I. (73.).

Dad, vezette: Németh Gábor (Mosolygó Máté). Bottlik M. B. (3., 78.), Veres (44.), Kovács I. (73.). Nagyigmándi KSK–Csémi SE 4–5 (1–3)

Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Bankó István).

Gólszerző: Zvér (5., 81.), Varga (61.), Szalai T. (90.), illetve Mészáros (19., 39.), Pinczés (21.), Hajnal (47.), Keszi (91.).

Nagyigmánd, vezette: Szabó Géza (Bankó István). Zvér (5., 81.), Varga (61.), Szalai T. (90.), illetve Mészáros (19., 39.), Pinczés (21.), Hajnal (47.), Keszi (91.). Rédei KSE–Bokod FCE 2–1 (1–0)

Réde, vezette: Ángyás Ferenc.

Gólszerző: Nyári Z. (34.), Nyári A. (87. – tizenegyesből), illetve Molnár R. (48.).

Annavölgyi Bányász SE–Turul SE 9–0 (3–0)

Annavölgy, vezette: Mosolygó Máté (Németh Gábor).

Gólszerző: Krausz (7.), Sáska (19.), Jeremiás (36., 46., 70.), Varga B. (56.), Végh (59.), Somogyi (60., 89.).

Annavölgy, vezette: Mosolygó Máté (Németh Gábor). Krausz (7.), Sáska (19.), Jeremiás (36., 46., 70.), Varga B. (56.), Végh (59.), Somogyi (60., 89.). Széchenyi TSE–Bajót Szikra SE 4–0 (0–0)

Tatabánya, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, Kurali Zoltán).

Gólszerző: Háder (64., 75.), Szabacsi (69. – tizenegyesből, 87.).

Tatabánya, vezette: Eperjesi Bence (Berecz Levente, Kurali Zoltán). Háder (64., 75.), Szabacsi (69. – tizenegyesből, 87.). Naszály SE–Süttői SC 1–1 (0–1)

Naszály, vezette: Baranyai László (Györe Ferenc Dániel).

Gólszerző: E. Balogh (94.), illetve Kuthy (30.).

Naszály, vezette: Baranyai László (Györe Ferenc Dániel). E. Balogh (94.), illetve Kuthy (30.). Vértestolnai TE–Bar-Nul Szomódi SE 2–1 (1–0)

Vértestolna, vezette: Berecz Levente.

Gólszerző: Áprili (40.), Sebestyén (65.), illetve Homojovszki (85.).

Az Oroszlányi SZE–Pilismarót SC mérkőzést november 23-án rendezik.

Szabadnapos: TABAK.





