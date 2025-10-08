A 13-as szám a legkevésbé sem bizonyult szerencsésnek a Vértesszőlős számára

A vármegyei bajnokság első osztályában a fordulót a második helyről kezdő Sárisáp óriási verést mért a sereghajtó, továbbra is pont nélkül álló Vértesszőlősre: a házigazda meg sem állt 13 gólig. A kilenc találattal a góllövőlista élére ugró Nagy Attila ötször, míg a mesterlövészek között nyolc góllal holtversenyben a második helyen álló Barna Gergő Ákos háromszor volt eredményes. A továbbra is hibátlan mérleggel büszkélkedő Sárisáp ezzel a gólzáporral egy meccsel kevesebbet játszva is átvette a vezetést a bajnokságban, miután az eddigi listavezető Koppánymonostor „csak” egy góllal nyert Nyergesújfalun, így azonos pontszám mellett már a Sárisáp gólkülönbsége jobb.

A vármegyei bajnokság első osztályában a Kecskéd (fehérben) kétgólos hátrányból állt fel a Lábatlan ellen

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A Tát feljött a vármegyei bajnokság első osztályának negyedik helyére



A harmadik helyen álló Bábolna Esztergomból hozta el a három pontot, míg a negyedik pozícióba felkapaszkodó Tát Vértessomlón nyert úgy, hogy a házigazda kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést. A Tata a második félidőben gyűrte le a Környét, míg a Kecskéd és a Lábatlan Kara Gergely és Klestenitz Ádám gólpárbaja után végzett döntetlenre egymással.

Tatai AC–Környe SE 3–0 (0–0)

Tata, vezette: Farkas Bálint (Uracs Roland, Vámosi Benedek).

Gólszerző: Hajas (62. – tizenegyesből), Koch L. (69.), Simonka (76.).

FC Esztergom–Bábolnai SE 0–2 (0–1)

Esztergom, vezette: Farkas Bálint (Szabó Barnabás, Faragó György).

Gólszerző: Szalai (12.), Gerebics (62.).

Kiállítva: Fekete (Bábolna, 88.).

Nyergesújfalu SE–Koppánymonostori SE 1–2 (0–1)

Nyergesújfalu, vezette: Szei­bert Philip (Uracs Roland, Vámosi Benedek).

Gólszerző: Mann (51. – tizenegyesből), illetve Egyed (3.), Dávid (72.).

Kiállítva: Jóna (Koppánymonostor, 86.).

Sárisápi BSE–Vértesszőlősi SE 13–0 (6–0)

Sárisáp, vezette: Áy János Hunor (Lovas Gábor, Gyuricza Pál).

Gólszerző: Nagy (4., 28., 43., 57., 60.), Barna (6., 19., 21.), Ferkó M. (65., 67.), Bredóka (84.), Ferkó Á. (86. – tizenegyesből), Szlovák (90.).

Vértessomló–DG Tát SE 2–3 (1–2)

Vértessomló, vezette: Urbanics Áron (Fekete Benedek, Mosolygó Máté).

Gólszerző: Antalovits (27.), Koller (90.), illetve Dékány (25.), Gubó (45.), Farkas (77.).

Kiállítva: Kis-Paszkosz (76.), Sebestyén (90.) – egyaránt Vértessomló.